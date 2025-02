Comercio informal pega a pequeños empresarios en José María Morelos

DERECHO DE REPLICA José Luis Montañez

Deben ajustar costos para poder competir

El comercio informal en Quintana Roo ha experimentado un notable aumento en los últimos años, convirtiéndose en un tema de gran relevancia para la economía local y la vida cotidiana de sus habitantes.

Este fenómeno, que abarca desde la venta ambulante hasta pequeños negocios sin registro oficial, ha generado oportunidades para quienes necesitan esta forma de subsistir, pero también representa problemas, para aquellos que venden en el marco de lo legal y deben enfrentar lo que consideran una competencia desleal.

En este marco, la proliferación del comercio informal en José María Morelos está afectando gravemente a los pequeños empresarios establecidos en la cabecera municipal. Esta situación ha obligado a muchos propietarios a ajustar sus costos para poder ofrecer precios competitivos y mantenerse en el mercado.

Ignacio Tuyub Martín, un empresario local, ha señalado que muchas personas permanecen en la informalidad debido a la falta de información y asesoría adecuada «Por el momento nos están afectando mucho los negocios informales, si nos está golpeando con los precios que manejan ellos, esto nos obliga a ajustar nuestros costos», expresó.

La falta de asesoría profesional también prevalece entre los comercios establecidos, quienes, al no contar con una buena administración, pueden llegar a tener pérdidas importantes. «Los precios cada vez son más altos, si no hacen una buena administración no logran mantenerse y comienzan a tener mermas», añadió.

En este escenario, el empresario hizo un llamado a las autoridades para que se generen programas que brinden información y asesoría adecuada para quienes buscan abrir un negocio. La situación actual no solo afecta a los comerciantes establecidos, sino que también tiene un impacto negativo en la economía local y en la calidad de vida de los habitantes de José María Morelos.

En resumen, la proliferación del comercio informal en José María Morelos representa un desafío significativo para los pequeños empresarios, quienes deben enfrentar una competencia desleal y la falta de apoyo institucional. Es crucial que se implementen medidas para regularizar estos negocios y brindar el apoyo necesario a los comerciantes establecidos para que puedan prosperar en un entorno más justo y equitativo.

Fraude cibernético sigue golpeando a Quintana Roo

El fraude cibernético, también conocido como fraude informático, se refiere a una gama de delitos donde se utilizan computadoras y redes para llevar a cabo actividades fraudulentas.

Esto puede incluir phishing, es decir, los intentos de obtener información sensible, como contraseñas y datos de tarjetas de crédito, a través de correos electrónicos engañosos. Asimismo, existe el ransomware, un tipo de malware que cifra los datos del usuario y exige un pago (rescate) para restablecer el acceso.

Por otro lado, se ha detectado el hacking, es decir, acceso no autorizado a sistemas informáticos para robar datos o dinero. A esto hay que sumar el fraude con tarjetas de crédito, asimismo, las estafas en línea, que es cuando se ofrecen productos o servicios falsos para engañar a los usuarios y robar su dinero.

También hay otros tipos de ciberataques o fraudes cibernéticos, y en Quintana Roo han alcanzado niveles alarmantes, con más de 400 reportes registrados en apenas la última semana. De acuerdo con las autoridades, los delitos más comunes incluyen extorsión telefónica, acoso y cobranza ilegítima con amenazas.

El acoso cibernético es el delito más frecuente, generando 89 llamadas de emergencia en la última semana. Este tipo de acoso incluye amenazas y hostigamiento a través de plataformas digitales, lo que ha llevado a las autoridades a tomar medidas para proteger a las víctimas.

Por otro lado, la cobranza ilegítima por medio de amenazas es otro delito común, con 78 reportes registrados. Este método es utilizado por aplicaciones de préstamos de dinero que cobran altas tasas de interés. Cuando los ciudadanos no pueden pagar, los prestamistas recurren a intimidaciones para recuperar el dinero.

La extorsión telefónica también es un problema significativo, con 68 casos reportados. En estos casos, los delincuentes solicitan dinero a cambio de la supuesta liberación de familiares retenidos o por cuotas de seguridad.

Otros delitos cibernéticos reportados incluyen el robo de contraseñas, con 81 casos, y el fraude electrónico, con 49 casos. Las autoridades han instado a la población a extremar precauciones y evitar caer en estos tipos de fraudes.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana Estatal ha hecho un llamado a la población para que denuncie cualquier intento de fraude cibernético al número de emergencias 911. La colaboración ciudadana es crucial para combatir este tipo de delitos y proteger a la comunidad.

¿Qué hacer frente al fraude cibernético?

Para evitar fraudes cibernéticos en Quintana Roo, aquí tienes algunas recomendaciones:

No compartas información personal: Evita proporcionar datos personales o financieros a través de llamadas telefónicas, correos electrónicos o mensajes de texto no solicitados.

Verifica la autenticidad de los sitios web: Asegúrate de que los sitios web en los que realizas compras o transacciones sean seguros y confiables. Busca el candado de seguridad en la barra de direcciones y verifica que la URL comience con «https».

Utiliza contraseñas seguras: Crea contraseñas fuertes y únicas para cada una de tus cuentas. Evita usar la misma contraseña en múltiples sitios web.

Activa la verificación en dos pasos: Habilita la autenticación de dos factores en tus cuentas para añadir una capa adicional de seguridad.

No hagas clic en enlaces sospechosos: Evita hacer clic en enlaces o descargar archivos adjuntos de correos electrónicos o mensajes de texto de remitentes desconocidos.

Mantén tu software actualizado: Asegúrate de que tu sistema operativo, navegador y programas de seguridad estén siempre actualizados para protegerte contra las últimas amenazas.

Si eres víctima de un fraude cibernético en Quintana Roo, puedes denunciarlo a través de los siguientes medios:

Número de emergencia 911: Puedes llamar al 911 para reportar cualquier actividad sospechosa o delito cibernético.

Policía Cibernética de Quintana Roo: La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de Quintana Roo tiene una línea telefónica específica para recibir denuncias y brindar orientación. Puedes comunicarte al número 998 891 4051.

Guardia Nacional: También puedes llamar al 088 para recibir orientación y formular tu denuncia de manera segura y confidencial.

Recuerda que la colaboración ciudadana es crucial para combatir los delitos cibernéticos y proteger a la comunidad.