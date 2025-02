Gertz Manero desarma exigencia de repatriación de “El Mayo” Zambada

TRAS LA PUERTA DEL PODER Roberto Vizcaíno

Nos quedamos con las ganas. Resulta que el reclamo de repatriación de Ismael El Mayo Zambada por parte del gobierno de Claudia Sheinbaum no tiene base, porque el Fiscal General de la Nación, Alejandro Gertz Manero, ha presentado ya cuatro peticiones al gobierno de Estados Unidos desde mediados del año pasado.

Y EU no ha hecho caso.

Detrás de la exigencia del capo estaba la supuesta amenaza de que, de no lograrse su repatriación, entonces él daría a conocer sus apoyos y vínculos a políticos y gobiernos de todos los niveles en México.

Al final, parece que todo fue una suposición generalizada sin base alguna de realidad.

Una percepción surgida de la carta de El Mayo, en la que el capo indica que de no lograrse su repatriación por parte del Gobierno Mexicano, él provocaría un colapso en la relación bilateral entre México y Estados Unidos.

Toda una burbuja sin nada de fondo.

Todo fue porque en su carta de exigencias en su solicitud d asistencia consular, el capo dijo que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos cualquier mexicano, y hasta funcionarios y políticos, “también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente para ser enjuiciados y hasta condenados a la pena de muerte en el país vecino…”

Y hasta se atreve a cuestionar su proceso en EU, al agregar:

«Estados Unidos carece de legitimidad para imponerme una sanción tan grave como la pena de muerte porque soy víctima de un secuestro transfronterizo…

«EU incumplió su obligación de verificar la legalidad de mi ingreso y por ello el Estado mexicano tiene la obligación de intervenir y exigir garantías formales de que no se me impondrá la pena de muerte…

«Si el gobierno de México no actúa, el suscrito será condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta…

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática…”, precisó.

De acuerdo a todos los juristas, y del propio Fiscal Gertz Manero, el narco tiene razón al decir que debe ser repatriado y enjuiciado en México.

Y para confirmarlo, Gertz Manero explicó ayer durante su intervención en la mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum que la Fiscalía General de la Nación bajo su conducción, interpuso una demanda de repatriación del capo un mes después de que éste fue secuestrado y entregado a las autoridades de EU.

Y que desde entonces se ha reiterado otras tres veces esa exigencia al gobierno norteamericano sin que éste haya respondido como se esperaba lo hiciera.

El fiscal Gertz Manero afirma que, de acuerdo a los hechos, el gobierno de Estados Unidos viola el Convenio de Viena al no responder los reclamos de repatriación de “El Mayo”, y al proseguir con su juicio en una corte de Nueva York lo que se agrava si existe la intención de aplicarle la pena de muerte.

Se pelean en la 4T en San Lázaro

De acuerdo a legisladores de la oposición como Rubén Moreira, coordinador de los diputados del PRI, todo lo que ayer pasó en el Pleno durante la visita de Rachid Talbi El Alami, presidente de la Cámara de Representantes del Reino de Marruecos estaba previsto.

Resulta que desde que se anunció la visita del legislador marroquí, invitado por un grupo de legisladores de Morena, diputados del Partido del Trabajo protestaron por considerar que el reino de Marruecos viola la independencia y supervivencia del pueblo Saharaui.

La confrontación entre los partidos de la 4T, de Morena y PT, subió tanto de tono que hubo momentos en que se temió un enfrentamiento a golpes.

Unos y otros diputados desfilaron por la tribuna y desde sus curules y pasillos se gritaron de todo entre ellos mientras sus líderes intentaban calmar los ánimos.

De nada valieron los llamados del presidente de los diputados, el morenista Sergio Gutiérrez Luna, ni de la ex ministra Olga Sánchez Cordero.

La diputada Margarita García García, del PT, calificó a los de Morena como provocadores de un “acto transgresor de los derechos humanos por invitar al representante de un reino opresor”.

Dijo que su grupo parlamentario apoya al pueblo Saharaui y rechazó lo que calificó “actos genocidas y políticas de represión ejercidas en contra de los Saharauies…

Recordó que durante más de 50 años no se ha mostrado interés en ninguna de las 74 resoluciones de la Organización de las Naciones Unidas por lo que exigen que se lleven a cabo elecciones libres y democráticas para el respeto del derecho del pueblo saharaui.

Los diputados del PT pasaron de los gritos y toda clase de calificativos contra los de Morena, a desplegar grandes mantas frente a la tribuna en que se protestaba contra la visita del legislador marroquí, quien miraba desde su asiento en la tribuna todo el sainete entre los diputados de la 4T.

Luego de que el morenista Sergio Gutiérrez Luna logró despedir apresurado a el visitante, y mientras éste caminaba por el pasillo central del Pleno de San Lázaro en medio de gritos de repudio de los legisladores del PT, diputados del PAN, MC y PRI lamentaban el espectáculo.

