No Wrong Numbers lanza su sencillo “In Your Arms Again”

Junto al aclamado artista bangladesí Tahsan Khan

La agrupación originaria de Veracruz se encuentra probando suerte en Los Ángeles, California

La banda de rock alternativo originaria de Xalapa, Veracruz, No Wrong Numbers, liderada por Manolo Osorio, se complace en anunciar el lanzamiento de su nuevo sencillo In Your Arms Again, que cuenta con la participación del aclamado artista bangladesí Tahsan Khan. Este tema es una fusión conmovedora de emoción y nostalgia.

Actualmente, Manolo decidió mudar el proyecto a Los Ángeles para extender sus horizontes musicales, además de colaborar con músicos de diversas nacionalidades se están presentando en lugares emblemáticos de la ciudad como el Whisky A Go Go.

In Your Arms Again es una canción profundamente personal sobre extrañar a alguien, capturando el dolor de la añoranza y la calidez del amor. El tema combina guitarras con influencia funk, melodías atmosféricas y ritmos envolventes en una mezcla perfecta de rock alternativo y pop. La distintiva voz de Tahsan Khan aporta profundidad y riqueza, complementando perfectamente la narrativa emocional de la canción.

Acompañando este lanzamiento, In Your Arms Again cuenta con un nostálgico videoclip inspirado en los gráficos de PlayStation 1. En el, se observa a un personaje caminando por una recreación del emblemático Puente Xallitic, en la ciudad de Xalapa, Veracruz. La estética retro del videojuego y la atmósfera melancólica del video encapsulan a la perfección el sentimiento de la canción, transportando al espectador a una experiencia visual y emocional única.

Tahsan Khan, conocido por su extensa discografía y excepcional talento, aporta una textura vocal única a In Your Arms Again, marcando una colaboración inspiradora que trasciende fronteras. Su apasionada interpretación resalta los temas de amor y añoranza de la canción, convirtiéndola en una experiencia inolvidable.

In Your Arms Again es un testimonio de la capacidad de No Wrong Numbers para crear música que es profundamente personal y versátil.

Sobre Tahsan Khan: Originario de Dhaka, Banglades, comenzó su carrera musical en la famosa banda de rock alternativo ‘Black’. Más tarde, decidió seguir su camino en solitario. Su primer álbum Kothopokothon, fue lanzado en 2004. En ese mismo año inició su carrera en la televisión como actor en el drama Offbeat y, desde entonces, ha participado en más de 100 telefilmes y películas. Siendo uno de los artistas más reconocidos de su región a nivel internacional.