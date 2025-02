Claudia Sheinbaum, a favor de revocar concesión a Aguakan

DERECHO DE REPLICA José Luis Montañez

Califica de “abuso” las prácticas de esta empresa en el estado

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ha expresado su apoyo a las acciones del gobierno de Quintana Roo para revocar la concesión de servicio de agua potable a la empresa Aguakan.

Durante su conferencia matutina, «La Mañanera del Pueblo», Sheinbaum calificó de “abuso” las prácticas de Aguakan, especialmente en Cancún, donde la empresa no garantiza el acceso al agua potable, pero impone tarifas elevadas.

“Un abuso lo que han estado haciendo esta empresa, un abuso, ni cumplen con el derecho humano al agua, pero sí cobran las tarifas como quieren. Nosotros estamos de acuerdo con el pueblo de Quintana Roo y con la gobernadora, de que entreguen la concesión, no se puede hacer negocio con el agua”, declaró.

La presidenta también se pronunció en contra de la privatización del servicio de agua potable, señalando que experiencias anteriores en distintos estados han demostrado que la gestión privada no necesariamente mejora la calidad del servicio. “El agua es un derecho humano, la gente paga por el servicio de agua potable por llevar el agua de un lugar a otro porque tiene sus costos, pero privatizarla para que haya ganancias para un privado en el supuesto de que va operar mejor, pues en realidad no ha funcionado y no tiene sentido, menos en este caso”, aseveró.

El gobierno de Quintana Roo busca retirar la concesión a Aguakan, que actualmente opera en los municipios de Cancún, Playa del Carmen, Isla Mujeres y Puerto Morelos. La intención, en este escenario, sería transferir la gestión del servicio a la empresa española Acciona, que ya administra el agua en Boca del Río, Veracruz.

Sheinbaum Pardo reiteró que el agua debe ser gestionada como un servicio público esencial, priorizando el bienestar de la población sobre los intereses privados.

Un conflicto latente

El conflicto entre la empresa Aguakan y el gobierno de Quintana Roo ha escalado en los últimos meses, generando un debate sobre la gestión del agua potable en el estado. La empresa Desarrollos Hidráulicos de Cancún (DHC), conocida como Aguakan, ha sido acusada de ofrecer un servicio deficiente y de imponer tarifas elevadas, lo que ha llevado al gobierno estatal a buscar la revocación de su concesión.

El gobierno estatal ha tomado medidas legales para retirar la concesión, no obstante, los representantes de Aguakan han denunciado presiones para vender sus activos a un precio inferior al valor real.

Argumentaron que, en diciembre pasado, el abogado Cuitláhuac Bardán, presunto representante de Lezama Espinosa, se habría reunido con directivos de Aguakan y les planteó la venta de la concesión por 4 mil 500 millones de pesos, una cuarta parte de su valor real, lo cual afirman tuvieron que rechazar rotundamente.

Por su parte, el gobierno estatal ha interpuesto denuncias penales contra los directivos de Aguakan, acusándolos de lavado de dinero y otras conductas ilícitas, que representarían suficiente argumento para retirarles la concesión.

El conflicto ha llegado a la Cámara de Comercio Internacional (ICC), donde Aguakan busca apoyo para defenderse de lo que consideran un hostigamiento jurídico por parte del gobierno estatal. La empresa ha señalado que los cambios en las leyes locales y las nuevas reformas podrían afectarles a largo plazo.

En 2022, se realizó una consulta pública en la que la población de Cancún, Puerto Morelos, Isla Mujeres y Solidaridad votó en contra de la concesionaria Aguakan. Sin embargo, el abogado de Aguakan, ha explicado que la consulta popular no es una causal válida para rescindir el contrato, ya que existe un contrato vigente que debe ser respetado.

El conflicto entre Aguakan y el gobierno de Quintana Roo continúa y ambas partes buscan resolver sus diferencias a través de los canales legales. Mientras tanto, la población de Quintana Roo sigue enfrentando problemas con el suministro de agua potable y las tarifas elevadas, lo que ha generado un creciente descontento social.

Aguakan es una empresa pública que cotiza en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) valuada, de acuerdo con Kroll, en 17 mil millones de pesos.

El 50.1 por ciento de las acciones están en manos de Grupo Mexicano de Desarrollo, que también cotiza en la Bolsa, y el 49.9 por ciento restante es administrado por un fondo en el que están invertidos recursos de cuatro afores: Banamex, Sura, Principal y Pensionissste.

Airbnb paga impuestos millonarios

La plataforma de alojamiento Airbnb ha reportado una recaudación de mil millones de pesos en impuestos sobre el hospedaje desde 2017 hasta 2024. Representantes de la empresa aseguran que esta cifra refleja el compromiso de Airbnb con el cumplimiento fiscal y su colaboración con la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan) del estado.

El director de Airbnb para México, Centroamérica y el Caribe, Ángel Terral, declaró que estos recursos son retenidos y pagados por los anfitriones, quienes han mostrado un alto nivel de responsabilidad en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales. Desde el incremento del impuesto al hospedaje, la tasa asciende al 6%, lo que ha permitido una mayor recaudación para las arcas estatales.

Quintana Roo se ha convertido en uno de los estados más relevantes en la recaudación que realiza la plataforma y es que el impuesto al hospedaje es de aplicación local en los servicios de alojamiento. Cabe destacar que Airbnb tiene presencia en todos los municipios del estado y al día de hoy ya es una de las opciones preferidas por los viajeros que llegan a hacer turismo en el estado.

De acuerdo con la Secretaría de Turismo estatal, hay una oferta de 33 mil rentas activas en la entidad, siendo Playa del Carmen y Cancún los municipios con mayor cantidad de unidades disponibles.

Por otro lado, Airbnb ha firmado un convenio contra la trata de personas, con el objetivo de fortalecer la vigilancia y seguridad en sus hospedajes. Este acuerdo busca garantizar que los alojamientos ofrecidos a través de la plataforma sean seguros y cumplan con las normativas locales.

Destacan que la recaudación de impuestos por parte de Airbnb no solo beneficia a las arcas estatales, sino que también tiene un impacto positivo en la economía local. Los huéspedes de Airbnb generan una derrama económica anual para micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes) de 15 mil millones de pesos, lo que apoya la creación y permanencia de más de 60 mil empleos en el sector terciario.

Por su parte, Jorge Balderrama, director de políticas públicas de la empresa para México, Centroamérica y el Caribe declaró: “De acuerdo con un estudio se encontró que esta actividad generada por Airbnb apoyó a la creación o permanencia de más de 60 mil trabajos”.

Y puntualizó que la contribución de Airbnb al desarrollo económico de Quintana Roo es significativa, no sólo a través del pago de impuestos, sino también mediante el impulso a la economía local y la creación de empleos.

Golpe millonario al “narco” en Quintana Roo

La GN y Aduanas detuvieron a un sujeto con 47 kilos de cocaína

Agentes federales realizaron acciones de seguridad en Quintana Roo y Sinaloa durante los últimos días, logrando importantes aseguramientos de drogas y sustancias químicas utilizadas para la fabricación de metanfetaminas. Estos operativos, se llevaron a cabo del 21 al 23 de febrero y representaron un golpe económico significativo para las organizaciones delictivas, con una afectación total de más de 67 millones de pesos.

En Quintana Roo, específicamente en el municipio de Benito Juárez (Cancún), elementos de la Guardia Nacional y personal de Aduanas detuvieron a un individuo que transportaba 44 paquetes de cocaína, con un peso total de 47 kilogramos. Este aseguramiento, valorado en 11.3 millones de pesos, fue parte de un esfuerzo conjunto para combatir el narcotráfico en la región. Además, durante la semana pasada, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de Quintana Roo reportó el aseguramiento de 78 dosis de cocaína, 1,146 de marihuana, 375 de crack, 902 de cristal, 10 de LSD, 29 de tucibi y una de hachís.

Por otro lado, en Sinaloa, elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) localizaron ocho almacenes clandestinos en los municipios de Culiacán y Cosalá, donde se almacenaban 3,900 litros y 405 kilogramos de diversas sustancias químicas utilizadas para la fabricación de metanfetaminas. Este decomiso, valorado en 56 millones de pesos, representa un golpe financiero significativo para las organizaciones delictivas en la región.

Además, el 19 de febrero, la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Sinaloa informó sobre la incautación de 109 bolsas con metanfetamina ocultas en el vagón de un tren en la estación El Sufragio, en el municipio de El Fuerte. Al día siguiente, las autoridades federales detallaron que la droga incautada tenía un valor de 15 millones de pesos.

Estos operativos forman parte de la Estrategia Nacional de Seguridad, que busca fortalecer la inteligencia e investigación, así como la coordinación con las entidades federativas para combatir el narcotráfico y reducir la violencia en el país. Las autoridades federales continúan trabajando en conjunto para desmantelar las redes delictivas y asegurar un entorno más seguro para la población.