La justicia social seguirá llegando a cada rincón de Q. Roo: Mara Lezama

Histórica reunión interinstitucional estatal-federal

La gobernadora convoca a reunión plenaria de delegados federales con instancias estatales

Cancún.- Para fortalecer la disposición y coordinación interinstitucional para que la Cuarta Transformación siga llegando a cada rincón de Quintana Roo, con justicia social, equidad y bienestar para la gente, la gobernadora Mara Lezama Espinosa encabezó la primera reunión tipo plenaria de coordinación con instancias federales con presencia en el estado.

Lezama Espinosa procura, en esta histórica reunión de trabajo, una alineación a las estrategias y prioridades del proyecto transformador que impulsa la primera mujer presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, con el firme objetivo de abonar desde lo local a los grandes proyectos de la nación, bajo los principios de no robar, no mentir, no traicionar al pueblo.

A fin de entablar un diálogo de alto nivel y la construcción de una agenda conjunta desde lo local, fueron convocados representantes de 41 instancias federales y a las 15 personas titulares de las dependencias del gabinete legal estatal, así como a la Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo, lo que también fortalece el Nuevo Acuerdo por el Bienestar y Desarrollo de Quintana Roo.

Hacía más de 13 años que no se daba este tipo de diálogos, en donde se sentaban todas las autoridades en este nivel de interlocución y coordinación de las dependencias federales con el gobierno estatal en beneficio de la población.

“Estoy segura de que esta importante reunión, será un parteaguas en la historia de trabajo coordinado e institucional entre el Gobierno del Estado de Quintana Roo y el Gobierno de México, con un solo enfoque: la transformación que genere bienestar, igualdad sustantiva, justicia social” expresó la gobernadora Mara Lezama.

La titular del Ejecutivo citó algunos programas federales de bienestar que están transformando la vida de las y los quintanarroenses, como el inicio de la construcción de 2 mil 600 viviendas del bienestar, de un total de 36 mil que serán construidas en Quintana Roo; la prolongación de la avenida Huayacán y el acceso a la terminal de carga del Tren Maya, con más de 15 kilómetros de vialidad que incluye 4 puentes vehiculares.

Dentro de los primeros 100 compromisos de la presidenta Claudia Sheinbaum, la construcción del corredor turístico de Cancún a Isla Blanca, en la parte continental de Isla Mujeres; las pensiones para adultos mayores, las becas para jóvenes, los apoyos a personas con discapacidad, el fortalecimiento del campo y las estrategias de seguridad alimentaria.

También, Mara Lezama afirmó que se trabaja para que ninguna mujer en Quintana Roo tenga que vivir con miedo, para que tengan acceso a educación, salud, empleo y una vida libre de violencia “porque somos un gobierno humanista con corazón feminista”.

Agradeció la colaboración de todas y todos, porque nadie puede solo, y en este gobierno humanista con corazón feminista se trabaja de forma diferente, para que los seres humanos tengan bienestar, para que la niñez tenga zapatos, útiles y llegue desayunado a la escuela; para que las mujeres vivan libres de violencia, para que el éxito turístico se refleje en la camarista, en los trabajadores.

José de la Peña Ruiz de Chávez, jefe de la Oficina de la Gobernadora, explicó que esta sinergia entre las dependencias federales y estatales permitirá optimizar recursos, evitar duplicidades y garantizar que los programas se implementen de manera eficiente y con impacto directo en las comunidades que más lo necesitan.

Por su parte, Arturo Abreu Marín, delegado federal de Programas para el Desarrollo, invitó a las y los delegados federales a fortalecer la coordinación, la disposición con el Gobierno del Estado, para que el bienestar que impulsan Claudia Sheinbaum y Mara Lezama se refleje en las y los quintanarroenses.

La secretaria de Gobierno, Cristina Torres Gómez, destacó que esta reunión permite fortalecer la coordinación interinstitucional entre los gobiernos federal y estatal, de los que hay resultados que construyen el segundo piso de la Cuarta Transformación y transforman la vida de las personas.

En la mesa del presídium también estuvo Wendi Eunice Solís Várguez, encargada de la Secretaría de Gobernación en el estado.

Impulsa Mara Lezama la innovación tecnológica con jóvenes de la UT Cancún

En Cancún, también, la gobernadora Mara Lezama Espinosa entregó equipos de cómputo a estudiantes de la Universidad Tecnológica de Cancún, quienes participaron en el Hackatón: Come Datos 2024 con el proyecto “Plataforma de Evaluación Ciudadana”, el cual despertó gran interés para implementarlo dentro del Gobierno del Estado.

“Hoy celebramos el talento y la creatividad de nuestra juventud a través del Hackatón: Come Datos, una iniciativa que representa la innovación y el uso inteligente de la tecnología para mejorar la rendición de cuentas y combatir la corrupción”, expresó la titular del Ejecutivo.

Al entregarles el equipamiento, Mara Lezama hizo un reconocimiento especial a los equipos que han sobresalido, a quienes con esfuerzo y dedicación han puesto en alto el nombre de Quintana Roo, demostrando que cuando hay voluntad, pasión y compromiso, no hay límites.

Asimismo, destacó que en este gobierno humanista con corazón feminista, es fundamental escuchar todas las voces, sobre todo la de las y los jóvenes, para construir un gobierno cercano a la gente y garantizar la prosperidad compartida como lo marca el Nuevo Acuerdo por el Bienestar y Desarrollo de Quintana Roo.

La secretaria Anticorrupción y Buen Gobierno, Reyna Arceo Rosado, destacó que el Hackatón es un programa que se realizará anualmente para incentivar la innovación tecnológica local en busca de mejorar la rendición de cuentas y el combate a la corrupción.