Aprueban en Ecatepec presupuesto para este año

Ecatepec. Méx.- Con la aprobación del presupuesto anual de este municipio, no privó ningún tipo de concesión fuera del marco legal, sino la conciencia y los principios de cada uno de los integrantes del cabildo. Así lo manifestó la alcaldesa Azucena Cisneros Coss, durante la sesión extraordinaria para la aprobación del Presupuesto de Ingresos y Egresos del Ejercicio Fiscal 2025. “Nuestro único límite es la conciencia y eso lo he establecido todos los días de mi vida en cualquier puesto. Por eso, hoy quiero reconocer plenamente a todos los regidores, a la síndica y al síndico, es un día histórico porque es su conciencia la que los tiene aquí, me siento muy orgullosa, no tuvimos reuniones en lo oscurito», dijo la alcaldesa.