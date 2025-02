Kany García será parte del Vive Latino 2025

Con un nuevo disco bajo el brazo

Se presentará en el festival el 16 de marzo en el Estadio GNP seguros

Por Isabel Violeta

La cantautora puertorriqueña Kany García se encuentra con una gran lista de próximas presentaciones en las que destaca el 16 de marzo en el Vive Latino en el estadio GNP seguros y en Pa’l Norte el 6 de abril en Monterrey.

Las fechas de su gira son 19 de marzo Tijuana, 21 de marzo Puebla, 22 de marzo Xalapa, 23 de marzo Oaxaca 26 de marzo Hermosillo, 28 de marzo Querétaro, 29 de marzo León y 30 de marzo San Luis, el 2 de abril Morelia, 4 de abril Torreón, 5 de abril Saltillo, 6 de abril Monterrey, 10 de abril Mérida, 11 de abril Cancún y 12 de abril Villa Hermosa.

En una conferencia Virtual Kany García manifestó su emoción “estoy súper feliz de lo que es esta gira que prácticamente ya está llegando al final, yo acepto esta gira el 23 de febrero del año pasado y es maravilloso que prácticamente he estado en todos lados. Dejamos los últimos espacios a México, para cerrar aquí, por tanto que me han dado. Estoy muy concentrada, y me encanta poder agregar a esta diversidad de lugares cada vez más ciudades”.

Ella cree que estar en un festival como el Vive Latino o Pa’l Norte, es una gran oportunidad que le dan a los artistas, pues surge de una invitación “Poder estar en ambos festivales es grandioso no solo es mi público, es diverso; y ver una cartelera de artistas diferentes me hace acercarme a otros repertorios y tener un colmillo de saber cómo llegarle al público de otros artistas por eso es tan importante para mí tener mi nombre en estos eventos, es como empezar con el pie derecho”.

Detrás de una artista con letras de amor hay algo más y ella explica que el hecho de que la llamen la mujer enamorada no solo es gracias a sus canciones “Cuando uno se enamora y en especial de relaciones atípicas te preocupas por tus derechos y los de otros, creo es como de forma natural, ha sido maravilloso para mi reconocerme y visibilizar y ser portavoz de los buenos momentos, le he encontrado como algo de sentido a toda mi carrera y sin buscarlo, creo que parte de mi credibilidad va más allá de mis canciones, también es lo que proyectas y haces estando en diferentes movimientos”.

Sobre tener invitados en sus conciertos o en los festivales solo comentó que es algo que le gusta hacer, pero aún está viendo las agendas de sus compañeros para ver con quien se puede encontrar o quienes podrían quedarse o llegar antes.

Con tantos años de carrera, Kany García ahora ve las cosas de otra manera “no podría compararme con la Kany de 26 años que se quería comer al mundo, pero si tuviera que decirme algo, me diría que lo tome suave, yo tenía mucho esta hambre de que pasaran las cosas, pero hay que disfrutarlo todo, me diría que lo tome con tranquilidad y calma eso me hubiera servido antes, ahora veo todo con una mirada distinta a lo que hago y he hecho”.

Agregó también su sentir al estar nominada a varios premios y haber ganado algunos a lo largo de los años “Los premios son algo muy bonito que ha ido cambiando, no pierde valor, pero no habrá más premio que tener un teatro lleno o como ahora tener 16 fechas próximas, preferiría siempre estar en un escenario que estar en mi sala viendo los premios. Antes de cualquier concierto me gusta morirme de risa y humanizarme con cosas como preguntarle a mis músicos como están sus familias, no soy más de supersticiones, me gusta no vivir con ataduras” concluyó.