Macarena Miguel brilla en Las hijas de la Señora García

Por Isabel Violeta

La actriz Macarena Miguel interpreta al personaje de Camila Portilla Borbón en el melodrama Las Hijas de la Señora García, misma que está por terminar, el final será el 2 de marzo a las 21:00 horas a través de Las Estrellas.

Las Hijas de la Señora García es una telenovela mexicana producida por José Alberto Castro para TelevisaUnivision.​​ La telenovela está basada en Fazilet Hanım ve Kızları, serie de televisión turca de 2017 creada por Sırma Yanık, siendo desarrollado por José Alberto Castro y Vanesa Varela.

En entrevista para DIARIOIMAGEN Macarena Miguel nos contó sobre su personaje Camila Portilla Borbón “ella es un terremoto andando, una chavita que no tiene límites, pero tiene sus sentimientos, es muy generosa con las personas a las que quiere, ha sido maravilloso darle vida, es uno de los personajes más humanos, aunque comente muchos errores, ha sido divertido y maravilloso interpretarla”.

A casi el final de esta historia Macarena Miguel aprendió mucho gracias a su personaje como “que debemos pensar las cosas dos veces antes de decirlas, no ser impulsiva la lleva a buen puerto, aprendiendo y creo eso es lo mejor que me ha enseñado, a ir siempre con la verdad por delante sin juzgar al otro”.

Y aunque si hubo aprendizaje no hubo cambios en la actriz “no me ha hecho cambiar, creo que si permites que el personaje te cambie es complicado, sería un desastre que cambiara con cada personaje que interpreto, pero si me identifico con ser honesta, ella sin pensarlo dice las cosas, pero hay cosas que no me parecen”.

La preparación del personaje se tornó un tanto fácil gracias al entendimiento que le dio la actriz a la historia “leí mucho la historia para poder comprender a Camila, al final es un personaje con mucha carnita y no es siempre igual y el poder hacer una persona que fue caprichosa, pero entendida fue muy complejo, pero fue todo más fácil gracias a mis directores que siempre estuvieron ahí”.

La historia de esta novela bien pudo ser algo en lo que muchos televidentes se reflejaron, pero para Macarena Miguel “este proyecto me ha dejado que no todo es lo que parece, no debemos juzgar. Algo de la novela es que ni la gente que tiene mucho dinero tiene mucho amor, ni todo es lo mismo, pueden tener más como virtudes sin importar el dinero”.

Macarena Miguel seguirá concentrada en su carrera y está próxima a estrenar una película que grabó el año pasado, posiblemente se estrene a finales del año “además tengo varios proyectos más que no contaré para que no se ceben”.

Por último, terminó diciendo “agradezco al público que nos han dejado estar en sus casas y que nos ven de todas las edades, no tengo otra palabra más que gracias, por los memes, por los comentarios, los videos”.