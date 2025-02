Se intervendrán 4 mil km de vías para conectar a las zonas más pobres: CSP

Programa Nacional de Infraestructura Carretera 2025-2030;

Destaca inversión de 173 mil millones de pesos

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo explicó que con el Programa Nacional de Infraestructura Carretera 2025-2030 se intervendrán, en un inicio, 4 mil kilómetros para la ampliación y mantenimiento mayor de carreteras por todo el país.

“Son ampliación de carreteras y mantenimiento mayor de muchísimas carreteras que hemos estado visitando, particularmente las zonas más vulnerables del país. Entonces, es un programa muy interesante, importantísimo”*, destacó.

Además, destacó que el objetivo del programa de infraestructura en materia de movilidad es conectar a las zonas más vulnerables del país para cumplir con el principio de que “por el bien de todos, primero los pobres”

“Particularmente dedicamos muy buena parte del recursos a las zonas más vulnerables, ‘por el bien de todos primero los pobres’. Entonces el proyecto de infraestructura tiene que ver con conectar al país para fortalecer el desarrollo económico y mejorar las condiciones de vida de la gente, y al mismo tiempo atender aquellas zonas que tienen mayor necesidad”, puntualizó.

El secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, Jesús Antonio Esteva Medina, precisó que para la intervención de los 4 mil kilómetros (km) de carreteras se tendrá una inversión de 173 mil millones de pesos.

Precisó que las obras de conservación rutinaria tienen un 76 por ciento de avance, mientras que las obras de conservación periódica tienen un 35 por ciento de avance.

Destacó que derivado de la experiencia del “Bachetón”, se ha comenzado a trabajar en el proceso de licitación para la adquisición de cerca de 20 trenes de repavimentación con una inversión de 850 mdp y con ello tener la maquinaria necesaria para realizar estas obras de manera directa desde la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, con lo que se proyecta la reducción del 30 por ciento en los costos.

Reforma a ley del Issste no disminuye pensiones: Sheinbaum

Ante las movilizaciones de maestros en rechazo a la reforma a la Ley del Issste, la presidenta Sheinbaum Pardo aclaró que no es para disminuir pensiones ni aplicar descuentos a los ingresos de los docentes ni de los trabajadores de base del Estado. Es para que la compensación de 2 por ciento que reciben servidores públicos de confianza se destine para fortalecer a la institución, explicó.

“A lo mejor hay mala información o no está perfectamente bien redactada la ley para que se entienda esto, entonces hay que fortalecerlo y explicarlo… Si se tiene que modificar algún escrito para que quede totalmente claro, que se haga”.

Incluso planteó que después de que esta reforma pudiera aprobarse, pudiera haber una segunda modificación para aprobar pensiones, pues “tenemos que revisar muy bien los recursos, para que no se ofrezca algo que después no se pueda cumplir”.

Para cambiar la ley “necesitamos saber que puede dar el Presupuesto de Egresos de la Federación para apoyar a los maestros. Estamos de acuerdo que tiene que haber mejores pensiones, pero hay que ser responsables en el manejo del presupuesto”, sostuvo.

Eso no quiere decir, agregó, “que si ahora se aprueba esta ley del ISSSTE, ya no puede haber una segunda modificación. Al contrario, en mesas de trabajo para poder mejorar las pensiones”, así como se revisa, agregó, que se reduzcan los años de jubilación.

“Avanzamos en una parte para mejorar los servicios del ISSSTE y resolver el tema del Fovissste y luego puede venir la siguiente reforma, ya que hagamos un buen estudio y trabajemos con ellos en las mesas de trabajo. Ese es el tema y no se afecta en lo más mínimo a maestros ni a trabajadores de base”, resaltó.

“A los maestros no se les va a descontar nada más de lo que actualmente existe en la ley. No impacta a trabajadores de base de los gobiernos, no impacta a trabajadores del sector salud, sino sencillamente en los trabajadores de confianza de los tres poderes (Ejecutivo, Legislativo y Judicial) que tenemos un ingreso adicional por compensación”, precisó.

La Presidenta indicó que no sólo dialoga con el sindicato de maestros, sino también con la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE). “Hay diálogo con la CNTE, yo me he reunido dos veces ya con ellos”.

No descarta Sheinbaum reunión con Trump después del 4 de marzo

Sobre la fecha límite de la tregua convenida sobre aranceles, la presidenta Sheinbaum Pardo señaló que “no cierra la puerta para que haya una reunión” con el mandatario de Estados Unidos, Donald Trump, pero todo dependerá “de los acuerdos con lo que pactemos”.

Subrayó que “después del 4 de marzo no cierro la puerta, al contrario, de que pudiera haber una reunión, pues tiene que haber un acuerdo entre los dos gobiernos”.

Sobre la pregunta de qué tan factible es un encuentro, señaló que “de acuerdo con lo que pactemos con el presidente Trump, primero el 4 de marzo y después vienen algunos temas, por ejemplo él planteó el tema del acero y el alumnio para el 12”.

Además, “ha estado planteando esto de los aranceles recíprocos, con México pues no tendría por qué aplicar la reciprocidad, porque en realidad no hay aranceles”.

Recordó que también viene la revisión del Tratado México, Estados Unidos, Canadá. Eso lo acordaron los poderes legislativos estadounidenses y de nuestro país, “entonces es una ley el tratado, y ahí está pactada la revisión para 2026 y lo que muy probablemente ocurra es que se adelante esa revisión”.

Procesos en el marco de la ley, no es defender a “El Mayo”: Sheinbaum

En el caso de la solicitud del líder del cártel de Sinaloa, Ismael “El Mayo” Zambada -detenido en Estados Unidos tras ser secuestrado para sacarlo de México- no se trata que se opte por defender a una persona, sino de que los procesos de apoyo se den en el marco de la ley, aseguró la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Interrogada una vez más acerca de la carta del capo sinaloense -quien debido a la forma como fue sustraído del país por Joaquín Guzmán López, hijo de su ex socio Joaquín Guzmán Loera, El Chapo, quien lo entregó a autoridades estadunidenses- en la que pidió el apoyo del gobierno de Sheinbaum para ser repatriado, la mandataria sostuvo que la Fiscalía General de la República ya analiza la situación.