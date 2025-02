Claudia Sheinbaum echa abajo el boicot a su reforma anti-reelección y anti-nepotismo

Desde su mañanera de ayer, la presidenta Claudia Sheinbaum atajó y echó abajo el intento de posponer sus reformas anti-nepotismo y anti-reelección del 2027, al 2030.

Y es que en el último minuto antes de que se aprobaran anteayer las dos reformas en el Senado, Adán Augusto López y Manuel Velasco Coello, coordinadores de Morena y Verde, mediante un sorpresivo acuerdo de último minuto dentro de la alianza 4T, lograron introducir una modificación para que en lugar de ser aplicadas en 2027 (como propone la iniciativa de la presidenta Sheinbaum), fuesen operables hasta las elecciones presidenciales y federales del 2023.

Al comentar este intento, la mandataria consideró como normal que en una cámara legislativa se pueda modificar una iniciativa para mantener la unidad y las mayorías entre fuerzas políticas.

Sin embargo, reiteró que a ella le hubiera gustado que las reformas anti-nepotismo y anti-reelección hubieran entrado en vigor en el proceso electoral federal de 2027, proceso en que además se renovarán 16 gubernaturas y un gran número de alcaldías y Congresos locales.

Comentó luego que mal se van a ver aquellos partidos que en las elecciones de 2027 lancen como candidatos a familiares o parientes de gobernadores salientes o de lideres legislativos.

Y es que mucho se ha hablado de que en San Luis Potosí, el gobernador del Partido Verde Ricardo Gallardo , pretende dejar como su sucesora a su esposa, la senadora del Partido Verde Ruth González Silva.

O que en Guerrero la gobernadora morenista Evelyn Salgado le entregará formalmente el cargo a su papá el senador de Morena, Félix Salgado Macedonio, cargo que en los hechos ejerce sin ningún pudor el senador por sobre su hija.

El caso es más obsceno en el clan zacatecano de los Monreal, donde Ricardo Monreal -ex gobernador de Zacatecas-, hoy coordinador de los diputados federales de Morena y presidente de la Junta de Coordinación Política (posiciones que en los 6 años anteriores ocupó en el Senado) intentó con todo a su alcance dejar a su hija Catalina Monreal, como alcaldesa de la Cuauhtémoc en la Ciudad de México (cargo que él había ocupado varios años antes); igual operó política y electoralmente para lograr que su hermano David Monreal (ex alcalde de Fresnillo y ex senador) fuese hoy gobernador de su natal Zacatecas, donde ahora se perfila para que su otro hermano, el senador Saul Monreal -que además ya fue también alcalde de Fresnillo, Zacatecas- pueda relevar a David en la gubernatura de esa entidad en 2027.

“No les ayudaría a algunos lanzar en 2027 a sus parientes… los ciudadanos les cobrarían, los rechazarían”, indicó la presidenta Sheinbaum.

El efecto fue inmediato.

Ricardo Monreal, el jefe de su clan familiar zacatecano, y quien recibió ayer en San Lázaro el dictamen de las reformas anti-nepotismo y anti-reelección propuestas por Claudia Sheinbaum, y que fueron aprobadas el martes en lo general por unanimidad, con 127 votos; y en lo particular con 97 votos a favor y 26 en contra, dijo que él recobraría el texto original de las reformas para ser aplicadas en 2027 y no en 2030, como quieren Adán Augusto y Manuel Velasco.

Pero, dijo, serán las comisiones que analizarán y debatirán, y tramitarán estas reformas en San Lázaro, dijo, las que finalmente decidan si desechan las modificaciones que introdujeron Adán Augusto y Manuel Velasco en el Senado.

El hecho de que Monreal ceda y diga que él está de acuerdo con la presidenta Sheinbaum en que las reformas anti-nepotismo y anti-relección deben aplicarse desde el proceso electoral general de 2027, es un indicador de que entendió que a la mandataria simplemente no le gustaría que en la Cámara de Diputados se aprobara lo que acordaron Adán Augusto y Manuel Velasco a sus espaldas.

Cuenta en esta rectificación de posiciones de Monreal, el que en la bancada mayoritaria de Morena en San Lázaro existe una fractura latente que se podría profundizar si no se acatan las indicaciones de la presidenta Sheinbaum.

Las cosas así, todo indica que en Sa Lázaro la próxima semana Monreal y Morena rectificarán las reformas señaladas para que se apruebe que entrarán en vigor en las elecciones de 2027 y no en las de 2030.

Es decir, que la presidenta Sheinbaum le ganó una a la dupla Adán Agusto y su socio Manuel Velasco.

Reforma del PRI antichapulines legislativos

Los diputados y senadores chapulines -que brincan de una bancada a otra- no son un producto de la corrupción nacional sino que existen en todos los congresos del mundo.

Peeero en México, el brinco que dio el año pasado el senador “pluri” del PAN Miguel Yunes Márquez -y con él su suplente que, es además su padre, Miguel Ángel Yunes Linares– a fin de que la alianza Morena, PT y Verde alcanzaran por un sólo voto la mayoría constitucional, y poder así aprobar la muy muy controvertida reforma judicial y así acabar con el único poder de contrapeso a la presidencia de la 4T, provocó un tsunami no sólo político, histórico y antidemocrático sino social.

La evidente compra de ese voto legislativo provocó uno de los peores y más profundos sentimientos de desesperanza entre millones de mexicanos.

Para poner fin a esta práctica del chapulineo legislativo, la fracción del PRI -encabezada en San Lázaro por el ex gobernador de Coahuila Rubén Moreira- propuso ayer vía la diputada queretana Abigail Arredondo Ramos, una reforma constitucional a fin de que si un diputado o senador plurinominal deja una fracción legislativa para irse a la de otro partido, su curul o escaño sea ocupado por un o una suplente que sea del partido al que pertenecía el legislador chapulín.

Con ello, el partido al que pertenecía el legislador migrante, no perdería su posición legislativa como ocurre hoy cuando un senador o diputado brinca de una bancada a otra.

Sólo sería aplicable a los legisladores pluris, en el entendido de que su posición corresponde a votos obtenidos por su cada partido en cada elección.

Si se le pudiera denominar de alguna forma, se le conocería como “La Ley antitraidorcetes-Yunes”.

