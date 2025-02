El agua es un derecho, no un privilegio

“Este gobierno no se vende, este gobierno defiende al pueblo. Que no les engañen, este gobierno es diferente y defiende al pueblo” expresó la gobernadora Mara Lezama Espinosa al agradecer, en el programa “La Voz del Pueblo”, el respaldo contundente de la presidenta Claudia Sheinbaum en relación con el retiro de la concesión de Aguakan.

La Gobernadora pidió que a este gobierno no se le ponga en la misma cubeta. “Este es un gobierno diferente, que quede claro, este es un gobierno que defiende a la gente. Si otros gobiernos no tuvieron los pantalones para defender al pueblo, que no nos pongan en la misma cubeta”, afirmó.

Mara Lezama enfatizó que el tema de la concesión de Aguakan responde a la voz del pueblo, de la gente trabajadora y buena que no tiene un servicio eficiente, de calidad, con recibos más caros que la cantidad de agua recibida, y que no está de acuerdo con esa empresa.

Para tener claro el sentir de las y los quintanarroenses, la gobernadora de Quintana Roo hizo la invitación para que expresen su sentir con mensajes que le hagan llegar a la Voz del Pueblo.

Puntualizó que el cobro por el servicio del agua no lo hace el gobierno, hay tarifas y la empresa decide cuánto y cuántos metros cúbicos te cobra; y si realmente te cobra lo que te ponen en tu recibo.

“Lo quiero dejar claro: que nadie les engañe. Somos un gobierno diferente, en este gobierno no mentimos, no robamos, no traicionamos; este gobierno no se vende no titubea y sí quiere defender al pueblo”.

Y añadió: Si en el pasado los gobiernos no tuvieron los pantalones para defender a la gente, es cosa del pasado. En este gobierno no hacemos reuniones en lo oscurito, en este gobierno trabajamos para el pueblo, somos un gobierno que le da la cara al pueblo, el agua es un derecho, no un privilegio.

De esta manera, el gobierno de Quintana Roo rechazó la propuesta de la empresa Aguakan que suministra agua potable a Cancún, de adquirir la compañía por lo que comunicó a su directiva que la concesión debía terminar.

Además, la Secretaria de Gobierno en la entidad, Cristina Torres indicó que la presentación de denuncias ante la existencia de posibles hechos de corrupción y lavado de dinero, constituyen el cumplimiento de un deber legal para que se investiguen a profundidad, pues no se encubrirá nunca conducta ilícita alguna. “El patrimonio de las y los quintanarroenses no se vende”.

Ello, luego de que la Presidenta Claudia Sheinbaum dijera que en Cancún es un abuso lo que hace Aguakan, pues: “Ni cumplen con el derecho humano al agua, pero sí cobran las tarifas como quieren”.

La Secretaria de Gobierno en la entidad, Cristina Torres, declaró que “en Quintana Roo, con la llegada de la Cuarta Transformación, nunca se comprometerá el patrimonio del pueblo. El agua es un derecho humano, no un privilegio y menos un instrumento para el enriquecimiento de unos cuantos”.

Para las autoridades estales, esta situación provocó el hartazgo social acumulado por muchos años y sustentado en la falta de abastecimiento de agua durante largos periodos de tiempo, el tandeo, la falta de atención a fugas, cobros indebidos y la mala administración en el drenaje sanitario,

Además, del cobro de pipas de agua cuando no suministran el líquido de manera adecuada, entre otras irregularidades, fueron causas de ese rechazo e irritación social. Incluso hubo una consulta popular en la cual, la mayoría de las y los ciudadanos se expresaron por terminar con la concesión.

Para Cristina Torres, la forma ilícita como fue prorrogada la concesión hasta el 2053 ampliándose al municipio de Solidaridad (hoy Playa del Carmen), originó que la Fiscalía General de la República obsequiara órdenes de aprehensión contra directivos de Aguakan.

Lo anterior, explicó, debido a conductas ilícitas por parte de quienes pagaron mil 55 millones de pesos en 2014 a funcionarios estatales, que no tenían facultades para gestionar dicha prórroga, competencia exclusiva de los municipios y del Congreso del estado.

Enseguida se refirió a temas de salud y afectación al medio ambiente y dio a conocer los resultados de muestreos de agua potable en escuelas, hospitales, iglesias, hogares y plantas de tratamiento operadas por la concesionaria con afectaciones sanitarias y ambientales muy graves.

En el agua potable, destacó, se detectó la presencia de contaminantes en parámetros fuera de los límites permisibles por las Normas Oficiales Mexicanas aplicables, lo que representa un riesgo inminente a la salud de la población, siendo tóxicos para los seres humanos.

Por lo que hace a las aguas residuales se detectaron elementos que superan los límites permisibles por las Normas Oficiales Mexicanas aplicables, al contener E-coli y coliformes fecales muy por arriba de los niveles permitidos, los que, en esas condiciones, una vez devueltas al ecosistema y al ser inyectados al manto freático, generan un daño irreversible al medio ambiente, agregó la secretaria del gobierno quintanarroense.

Mientras el pleito con Aguakan se desarrolla, déjeme comentarle que luego de que varias empresas continúan con la venta de vapeadores y cigarros electrónicos —lo que está prohibido a nivel constitucional—, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo indicó que en breve estará lista la ley secundaria para determinar la sanciones a quienes no respeten la norma y sigan expendiendo esos productos.

“Tienen que erradicarse, ya está en la Constitución”, subrayó en su conferencia en Palacio Nacional a pregunta sobre el tema.

Se lo comento porque en plena zona hotelera de Cancún también existe sobre el Boulevard Kukulcán un comercio única y exclusivamente dedicado a la venta de vapeadores. Cabe destacar que en diciembre pasado los integrantes de la Cámara de Diputados local aprobaron la prohibición de vapeadores y el uso ilícito de sustancias como el fentanilo.

También, le informo que la Asociación de Hoteles Costa Mujeres, durante su Asamblea General Ordinaria celebrada en el Hotel ATELIER Playa Mujeres, se aprobó la reelección de Ramón Roselló como su Presidente del Consejo Directivo para el periodo 2025 – 2028.

La Asociación de Hoteles Costa Mujeres se formó en marzo del año 22, contando en su momento con una oferta de 14 hoteles y 7,008 habitaciones afiliados. Al día de hoy, el destino cuenta con 22 hoteles y 9,915 habitaciones, lo que representa un incremento de 57% y 41%, respectivamente.

“Es para mí un honor el que nuestro Consejo haya confiado en mi para presidir esta importante Asociación por un periodo adicional. Sin duda, aprecio mucho su confianza y cuentan con mi compromiso de continuar trabajando por el bien de nuestro hermoso y creciente destino”, declaró Ramón Roselló, Presidente de la Asociación de Hoteles Costa Mujeres.

Por otra parte, le participo que RCD Hotels anunció la incorporación de Yandra Orsini como su nueva PR Manager, quien asumirá el liderazgo en la estrategia de comunicación y posicionamiento de reconocidas marcas como Nobu Hotel Los Cabos, Hard Rock Hotels, UNICO 20°87° Hotel Riviera Maya y el recién aperturado AVA Resort Cancun.

Con más de 12 años de experiencia en la industria del lujo, la hospitalidad y el turismo, Orsini destaca por su visión estratégica y su capacidad para conectar marcas con audiencias clave. A lo largo de su carrera, ha creado y ejecutado campañas de alto impacto en América Latina, enfocándose en México, Colombia y Estados Unidos, y ha sido fundamental en el lanzamiento de marcas en nuevos mercados, así como en el desarrollo de estrategias innovadoras de marketing de influencers y relaciones públicas.

Antes de unirse este año a RCD Hotels, Yandra desempeñó roles estratégicos en empresas líderes, donde dejó una huella significativa:

Grupo Xcaret: Diseñó estrategias de comunicación y lideró activaciones de PR y marketing de influencers para 18 marcas, destacándose en el lanzamiento de nuevas experiencias en parques y eventos hoteleros.

Beat: Fue responsable del lanzamiento de Beat Zero, un servicio de electromovilidad en México y Colombia, además de gestionar estrategias de influencers para Beat Tesla en México.

Waze: Desarrolló estrategias de relaciones públicas y planes de gestión de crisis que impulsaron el crecimiento de la marca en Colombia.

Grand Hyatt Bogotá: Lideró la apertura de la marca en Colombia con una estrategia integral de PR y asuntos públicos.

Con su experiencia y enfoque, Yandra Orsini llega a RCD Hotels para fortalecer el posicionamiento de sus marcas y ampliar su influencia en el sector de la hospitalidad a nivel internacional; empero, lo anterior será motivo de otro análisis en posterior entrega de HORA 14.

