Los Hombres G regresan a México para festejar 40 años de carrera

Liderados por David Summers

La cita es el día 23 de abril en el Estadio GNP Seguros

La banda española Hombres G está celebrando sus 40 años de trayectoria por lo que ofrecerán un concierto en el estadio GNP Seguros el día 23 de abril a las 20:30 horas.

Los cuatro integrantes emocionados ofrecieron una conferencia virtual para contar los detalles, David Summers dijo “vamos a dar un show muy especial queremos devolverles el cariño de hace más de 40 años que nos han dado constantemente, vamos a recuperar canciones que hace mucho no cantamos, un concierto inolvidable para todos”.

Refiriéndose al recinto en el que ya se han presentado como parte del festival Vive Latino concordaron que “ya conocemos el escenario y recordamos con cariño que cuando estábamos cantando ‘Temblando’ en el Vive, se puso el cielo naranja y fue una cosa hermosa. Nos pone muy felices presentarnos ahí”.

Rafael Muñoz Gutiérrez reconoció que cada persona con la que se han cruzado en su carrera es de mucha importancia “a lo largo de nuestra carrera hemos conocido y compartido con mucha gente talentosa, eso ha sido un regalo de vida, compartir con ellos ha hecho grande nuestra vida y nuestra música”.

En cuanto al documental sobre la carrera de la banda, David Summers mencionó “el documental saldrá en marzo del 2026 estamos ilusionados con este proyecto, es una cosa definitiva hasta este momento, contando todo lo que hemos pasado y la historia del mundo mientras tocábamos, tantas cosas que merecen ser mencionadas como la aparición del internet, de las redes sociales, la forma en que cambio la forma de vender la música en fin será muy completo”.

Transcurre el tiempo, pero la marca de Hombres G sigue vigente y eso es algo que reconoció Rafael Muñoz Gutiérrez “las nuevas generaciones están ahí, y es muy casual que ellos escuchen nuestra música, no hacemos anda, pero les damos las gracias, tal vez por eso quisimos hacer el disco ¿Por qué no ser amigos? Con gente joven”.

Javier Molina entre risas explicó como es la unión de los músicos “no nos hemos peleado porque siempre gano yo (risas), somos muy buenos amigos antes de tener un grupo, nos entendemos bien con el estilo musical, nos gusta la misma música, bien hecha, de eso se trata. Conservamos la concordia y la paz. Lo mejor que te puede pasar es que la banda sea más grande que nosotros”.

Rafael Muñoz Gutiérrez completó “cada uno vivimos con nuestras familias, pero siempre hemos sido hombres G, al %100 desde que empezamos, creo que seguiremos los 4 siempre por encima de cada uno”

Y aunque pasan los años ellos siguen componiendo de la misma manera, eso aclaró David Summers “componer sigue siendo igual a cuando tenía 20 años, escribía de mi vida de un joven, chicas, diversión, y ahora con 60 escribo lo que siente un tipo de 60, las inquietudes emocionales y en realidad siempre he hecho lo mismo contar la verdad, y como veo el mundo en cada momento de mi vida y sinceramente me gustan más las ultimas canciones que he hecho”.

Los boletos ya están a la venta en el sistema Ticketmaster o en taquillas del recinto.