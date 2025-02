Regresa el bello musical “Papi piernas largas” al Teatro Hidalgo

Ofrecerán funciones limitadas

Paola Gómez y Oscar Acosta comparten “el secreto de la felicidad”

Por Arturo Arellano

A casi 50 años de que la puesta en escena “Papacito piernas largas” se estrenó por vez primera en el teatro en México, gracias a las actuaciones de Angélica María y Gustavo Rojo, la propuesta del musical entrañable que habla acerca del amor propio y la superación se presenta en el Teatro Hidalgo.

La obra, basada en la novela de Jean Webster, se anuncia en la marquesina del Teatro Hidalgo como “Papi piernas largas” una nueva versión producida por Juan Torres y que cuenta con las actuaciones de Paola Gómez y Oscar acosta, quienes regresan a la cartelera para compartir el secreto de la felicidad.

Oscar Acosta en entrevista nos contó “Es una historia necesaria, un texto que nos hace revisitar un poco lo simple de la vida y que a veces el humano se complica demasiado, con banalidades y cosas sin importancia. Esta historia te hará reflexionar sobre lo importante en la vida, la historia es de una huérfana en 1908, la más grande del orfanato, nunca nadie la adoptó y de pronto llega un benefactor y ve uno de sus escritos y encuentra una habilidad como escritora en ella, decide becarla para que se vaya a la universidad, para que se haga escritora de verdad, una hazaña en aquel tiempo, Le pone condiciones, le tiene que escribir una carta al mes para saber cómo van sus estudios, debe llevar buenas calificaciones, y él le entregara dinero que necesite para seguir, no obstante nunca la va a conocer y nunca le va a contestar sus cartas, esa es la premisa de la historia”.

Reconoce que si encuentra similitudes con su personaje “Si hay mucho, aunque no soy ermitaño, no estoy solo y tengo a mi familia, estoy acompañado de amigos queridos, pero lo que sí tengo, y lo digo con modestia, es esta nobleza del personaje, porque al darle una carrera a esta chica sin intención de recibir nada a cambio es algo importante, eso demuestra la nobleza del personaje y en eso me identifico con él, porque me gusta ayudar a la gente, a mis amigos, a mi hija, estar al pendiente de ella siempre. Y aprendo mucho, porque se atreve a ser vulnerable enfrente de esta chica maravillosa”.

Con su compañera en escena, dice “Es una química preciosa, Paola y yo somos amigos desde hace más de 23 años, siempre decimos que somos familia, quizá no de sangre y apellido, pero nos amamos en el mejor sentido de la palabra. Nos conocemos perfecto, como actores también, hay muy buena comunicación, nuestras voces tienen una fusión especial. Es una mezcla bonita y emotiva”.

En. cuanto a la aceptación del público a la obra dijo “Muchas veces no podemos expresar esto y no es ego, pero se siente padrísimo cuando llega alguien y te da un comentario bonito, incluso las críticas, se toman de manera madura, en este caso la gente sale muy conmovida, dicen que la capacidad interpretativa de Paola y mía nos hace muy naturales y es un alago, porque ha sido mucho trabajo en este proyecto maravilloso. Dicen que les tocó el corazón, les recordó la infancia; me llama mucho la atención y nos dan las gracias por regalarles una función llena de alma y de verdad”.

Papi piernas largas se presenta los miércoles y jueves a las 20:00 horas en el Teatro Hidalgo hasta el 20 de marzo (excepto el 19 de marzo). Boletos a la venta en Ticketmaster y en la taquilla del Teatro Hidalgo.

