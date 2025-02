Sharif traerá su poesía y beats a la Ciudad de México

El 18 de julio en el Teatro Metropólitan

La Preventa Banamex es este 28 de febrero a las 11:00 a.m.

El rap español sigue marcando territorio y esta vez lo hace con uno de sus nombres más grandes. Sharif, el maestro de la lírica y las emociones crudas se plantará en el escenario del Teatro Metropólitan el próximo 18 de julio, para soltar rimas que te van a pegar directo al cora. No te lo pienses, porque esto no es sólo un concierto: es una experiencia de versos y beats que no se repite dos veces.

Capricornio: un viaje entre la luz y la sombra

Sharif regresa más fuerte que nunca con su nuevo disco, Capricornio, un álbum que no sólo es música, sino un viaje por el amor, el dolor, los miedos y la superación. Con 15 tracks que mezclan estilos, sentimientos y su sello inconfundible, el rapero de Zaragoza sigue demostrando por qué es un referente de la escena. Si alguna vez una barra te estremeció, prepárate para sentirlo en vivo y en directo.

OCESAfact: Para este nuevo material, el cantante comparte micrófonos con grandes voces como el Gordo del Funk, El Kank, Ms. Ambar, entre otros.

Desde hace años, Sharif el Increíble, ha dejado huella en el rap en español. Su habilidad para convertir la poesía en música y su capacidad de conectar con su público lo han llevado a compartir escenario con los grandes, mientras sigue labrando su camino con una propuesta auténtica y sin filtros.

No te quedes fuera de esta noche mágica donde el hip hop se siente, se vive y se grita con el alma. Nos vemos el 18 de julio en el Metropólitan para soltar versos y vibrar con el flow de Sharif. Los boletos estarán en preventa Banamex el 28 de febrero, y un día después los podrás adquirir en las taquillas del inmueble o a través de www.ticketmaster.com.mx.