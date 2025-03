La mayoría de motociclistas en Cancún no conocen reglamento

DERECHO DE REPLICA José Luis Montañez

Se reportan hasta 30 accidentes diarios en la ciudad

En Cancún, la falta de conocimiento sobre los reglamentos de manejo entre los motociclistas se ha convertido en una preocupación creciente, y es que de acuerdo con un reciente informe, el 90% de los motociclistas en esta ciudad desconocen las reglas básicas de tránsito, lo que ha llevado a un aumento significativo en el número de accidentes.

Se dio a conocer que, a nivel nacional, son reportados entre 50 y 70 accidentes de motociclistas por día. En Cancún, esta cifra oscila entre 20 y 30 accidentes cada 24 horas, lo que deja en evidencia que la falta de educación vial entre los motociclistas es un factor clave que contribuye a estos incidentes.

Cabe destacar que, la mayoría de los accidentes involucran a motociclistas que no están familiarizados con las normas de tránsito, lo que pone en riesgo no solo sus vidas, sino también las de otros usuarios de la vía, lo cual ha quedado demostrado con la gran cantidad de incidentes fatales en los que transeúntes han resultado afectados.

El instructor del instituto de Motos MRT, Marco Antonio Nava Guillén, asegura que la falta de conocimiento sobre los reglamentos de manejo puede atribuirse a varios factores, como la ausencia de programas de educación vial específicos para motociclistas y la falta de campañas de concienciación por parte de las autoridades locales.

A esto hay que agregar que, muchos motociclistas no cuentan con la documentación necesaria para circular, lo que agrava la situación. Insistió en que los accidentes de motociclistas no solo resultan en lesiones y pérdidas humanas, sino que también generan costos significativos para el sistema de salud y afectan la movilidad en la ciudad. La alta incidencia de accidentes ha llevado a un aumento en la demanda de servicios médicos de emergencia y ha saturado los hospitales locales.

Para abordar esta problemática es crucial implementar medidas efectivas que promuevan la educación vial entre los motociclistas, por lo que, Nava Guillén, aseguró que en el instituto de Motos MRT, ofrecen clases de manejo inteligente y seguro, para mujeres y hombres, todo de manera coordinada con el instituto de movilidad de Quintana Roo (Imoveqroo), y la Dirección de Tránsito, pues no había una escuela en Cancún, que enseñe esa base de manejo responsable.

No saben manejar ni usan casco

Entre otras acciones para revertir las alarmantes cifras de accidentes de motos, proponen implementar cursos obligatorios de educación vial para motociclistas, enfocados en las normas de tránsito y la seguridad vial. Asimismo, realizar campañas de concienciación a través de medios de comunicación y redes sociales para informar a los motociclistas sobre la importancia de conocer y respetar los reglamentos de manejo.

En este escenario, Nava Guillén lamentó que los motociclistas no aprenden a manejar de manera correcta, pues “no tienen experiencia, pues les enseñan a manejar sus hermanos, su papá, o los amigos, quiénes a su vez, también aprendieron de forma empírica”.

Es por lo anterior que también existe una gran desconsideración de parte de los motociclistas hacía los automóviles, ciclistas y peatones, a quienes no respetan, y en ocasiones han terminado involucrando en graves accidentes.

Por otro lado, los motociclistas tampoco cuentan con el equipo necesario para manejar una motocicleta de forma segura “muchos no traen chaleco, o usan cascos baratos que no protegen nada, además muchos manejan en bermudas, chanclas o huaraches”, lamentó, y es por ello que desde el instituto, realizan actividades bajo la lluvia, en terracería o bajo el sol, porque es el clima que prevalece en Cancún durante todo el año, a fin de que los aprendices se adapten a las condiciones climáticas adversas y puedan manejar lo más seguro posible.

“Los principales errores que cometen, son el mal uso del acelerador y los frenos, y la falta de conocimiento de la señalización, además que no se tiene respeto en las esquinas, y no saben cómo manejar en las glorietas. Muchas personas dicen, tengo años manejando, no necesito ese conocimiento, sin embargo, de manera constante, se están registrando accidentes de motocicletas. Si les va bien, quedan heridos, pero en muchas ocasiones pierden la vida”, destacó.

Y reprochó: “La mayoría de los motociclistas, tienen la costumbre, de no respetar los semáforos en amarillo o rojo, jugar carreritas con los automóviles, y meterse de forma imprudente, entre los vehículos”

También se han detectado a familias que usan las motos como medio de transporte para ir por sus hijos a la escuela, es decir, que abordan hasta cuatro personas en una misma moto, el papá, la madre y hasta dos menores, lo cual es sumamente peligroso.

Bajo el anterior contexto, se ha hablado de aumentar las inspecciones de tránsito y aplicar sanciones a aquellos motociclistas que no cumplan con las normas de tránsito y no cuenten con la documentación necesaria.

Es así que, la falta de conocimiento sobre los reglamentos de manejo entre los motociclistas en Cancún es una problemática que requiere atención urgente. Implementar medidas de educación vial y concienciación es fundamental para reducir el número de accidentes y mejorar la seguridad en las vías de la ciudad, pues solo a través de un esfuerzo conjunto entre autoridades, motociclistas y la comunidad en general, se podrá lograr un cambio significativo y garantizar un entorno vial más seguro.

Exigen regulación de ambulantaje

En Chetumal, el comercio informal ha experimentado un crecimiento significativo del 53% desde el inicio de la pandemia de Covid-19, situación ha generado preocupación entre los empresarios formales, quienes exigen a las autoridades locales que tomen medidas para regular esta práctica, a la que consideran una competencia desleal, ya que no cumplen con las obligaciones fiscales para trabaja en un marco de legalidad.

El presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo (Canaco Servytur) Chetumal-Tulum, Amir Padilla Espadas, ha señalado que el aumento del comercio informal se debe en gran parte a la crisis económica provocada por la pandemia, cuando muchos emprendedores optaron por la informalidad como una forma rápida de generar ingresos, sin embargo, esta práctica ha continuado incluso después de la recuperación económica.

Los comerciantes formales consideran que el comercio informal representa una competencia desleal, ya que los vendedores informales no están sujetos a las mismas cargas tributarias y administrativas que los negocios establecidos. Esto ha llevado a una disminución en las ventas de los comercios formales y ha generado un ambiente de inconformidad entre los empresarios.

Para abordar esta problemática, los empresarios han sostenido reuniones con las autoridades del Ayuntamiento de Othón P. Blanco (Chetumal), a quienes han expuesto la necesidad de regular los permisos que se otorgan para el comercio informal.

Recalcó que hasta antes de la pandemia, se estimó que en Chetumal existían más de 900 vendedores informales, de los cuales el 95% se concentraba en el giro de alimentos. “Hemos platicado con autoridades municipales, quienes han sido muy empáticos y saben lo que representa el comercio informal. Tuvimos un alto número de informalidad durante la pandemia, pero esto ya no puede seguir porque al final de cuentas los que tributamos somos los que estamos formales y tenemos muchas responsabilidades”.

Entre las medidas propuestas se incluyen la regulación de permisos, es decir, establecer un control más estricto sobre los permisos otorgados a los vendedores informales, asegurando que cumplan con los requisitos necesarios para operar.

Asimismo, piden implementar campañas de concienciación para informar a los emprendedores sobre la importancia de formalizar sus negocios y cumplir con las normativas vigentes y ofrecer incentivos y apoyo a los emprendedores para que puedan formalizar sus negocios y acceder a los beneficios que esto conlleva.

Padilla Espadas concluyó que son conscientes de que no se puede erradicar la informalidad de un solo tajo, porque muchas familias dependen de este tipo de comercio, pero definitivamente se debe de tener un estricto control.

EU lanza advertencia para turistas que visitan destinos quintanarroenses

Recomienda tomar precauciones en Cancún, Playa del Carmen y Tulum

La Embajada de Estados Unidos y los consulados en México han emitido una alerta de viaje para los turistas estadounidenses que planean visitar Cancún, Playa del Carmen y Tulum durante el Spring Break 2025. Esta alerta se debe a preocupaciones sobre la seguridad en estas populares zonas turísticas.

La alerta advierte que el crimen, incluyendo delitos violentos, puede ocurrir en cualquier parte de México, incluso en destinos turísticos populares. Se recomienda a los ciudadanos estadounidenses ser especialmente cautelosos en las zonas céntricas de estos destinos, sobre todo después del anochecer. Además, se han reportado incidentes de alcohol adulterado y drogas sintéticas que han causado enfermedades graves e incluso muertes entre turistas.

Las autoridades estadounidenses han emitido varias recomendaciones para los turistas que planean visitar Cancún y otras áreas de Quintana Roo:

Precauciones Nocturnas: Evitar actividades nocturnas en áreas desconocidas y ser cautelosos al consumir alcohol y sustancias.

Seguridad en Playas: Tener cuidado al realizar actividades en las playas debido a la posibilidad de corrientes marinas fuertes y mareas altas.

Seguro Médico: Contar con un seguro médico que cubra emergencias en México, ya que los costos de los hospitales privados pueden ser más altos que en Estados Unidos.

Cumplimiento de Leyes: Respetar las leyes mexicanas, incluyendo la prohibición de la posesión y el consumo de drogas, así como la tenencia de armas de fuego y municiones.

El impacto de estas alertas se siente en el sector hotelero y de servicios, vital para la economía local. Aunque Quintana Roo sigue siendo un destino turístico popular, el número de visitantes ha disminuido en los últimos años debido a las advertencias y la percepción de inseguridad en varias regiones del país.