Burger Fest 2025: Un festín de hamburguesas en Campo Marte

A cargo de la gran autoridad de este platillo

Burgerman celebra la sexta edición de este delicioso evento

Por Arturo Arellano

El próximo 9 de marzo de 2025, los amantes de las hamburguesas tienen una cita imperdible en el Burger Fest 2025, que se llevará a cabo en el estacionamiento de Campo Marte, ubicado en Polanco, Ciudad de México. Este evento, organizado por el conocido aficionado de las hamburguesas y ex Moderatto, Marcello Lara “Burgerman”, promete ser una celebración del sabor y la creatividad culinaria.

El Burger Fest 2025 abrirá sus puertas a las 13:00 horas y reunirá a más de 30 restaurantes especializados en hamburguesas. Los asistentes podrán disfrutar de una amplia variedad de opciones, desde las clásicas hamburguesas con tocino y queso hasta creaciones más innovadoras como hamburguesas de suadero o con piña

En entrevista para DIARIO IMAGEN, la máxima autoridad de las hamburguesas, el señor “Burgerman” nos contó los detalles al respecto “Curiosamente esta va a ser nuestra tercera edición y ya desde la segunda se siente como un festival que llegó para quedarse en la Ciudad de México y en el país, es el festival de hamburguesas más grande de México y Tendremos 35 o 36 expositores de comida de los cuales, son alrededor de 25 hamburgueserías, todas avaladas por el paladar de Burgerman”.

En este punto aclaró que “yo solo hago recomendaciones, no hablo negativamente de nadie, si me parece que algo debe darse a conocer lo hago. Las reseñas que hago son solo de hamburguesas que valen la pena compartir, y es que, hace unos años la gente pensaba que las hamburguesas eran solo pan con carne o la zona de comida rápida de un centro comercial, y sí, ese es un tipo de hamburguesa, pero ha habido una gran explosión de este platillo que nos ha llevado a que ya hay subgéneros y muchas maneras de entender a la hamburguesa”.

Explicó que “Están las de fast food, las que son pequeñas y las unitarias, también las de cadena local y las especializadas, que son de lugares recónditos y que se han abierto camino con un menú amplio de hamburguesas. En el Burger Fest vamos a tener de todo tipo, desde cadenas grandes, hasta locales y lugares muy pequeñitos, muy boutique que he descubierto a lo largo de mis andanzas”.

Una curaduría de años

Recordó que se involucró en el tema de las hamburguesas desde hace mucho años “Primero porque en uno de mis otros trabajos cuando viajaba mucho con Moderatto, yo era muy malo para comer, uno de mis compañeros del grupo me decía que no sabía comer como adulto, en las giras yo era el rey de la hamburguesa, la milanesa y el pescado empanizado, del club sándwich, entonces comí muchas hamburguesas alrededor de la república y del mundo. Mi compañero ‘El Cha’ es muy aficionado a los tacos e igual empezamos a comer tacos por toda la república, él hizo un blog, me dijo que yo debería hacer lo mismo con las hamburguesas, y al siguiente show me dijo ‘ya te lo abrí’ y como es diseñador me hizo el logo, todo muy bonito, luego empecé a escribir, abrí el Instagram y se vino la explosión de la apreciación de la hamburguesa”.

Posteriormente, dijo “me empecé a profesionalizar para saber más de cocina, de técnicas de carne y lo empecé a trabajar de una manera más formal. Luego con la llegada de la pandemia se acabó de afianzar Burgerman, como la autoridad de las hamburguesas”.

Prueba lo desconocido: Burgerman

El Burger Fest 2025 en Campo Marte es una oportunidad única para disfrutar de las mejores hamburguesas de la Ciudad de México, acompañadas de actividades y entretenimiento para toda la familia. No te pierdas este evento y prepárate para un día lleno de sabor y diversión, por lo que Burgerman te da las recomendaciones a la hora de acudir al evento.

“Yo lo que siempre le recomiendo a la gente es que vayan con la intención de probar mucho, nosotros no damos porciones completas, justamente para que puedas conocer muchas hamburguesas diferentes y todas se hacen en versión slider, de 50 gramos para que te puedas echar 3 o 4, ya si eres muy tragón como yo pues 4 o 5. Y siempre les digo que vayan a las que no conocen primero, todas tienen un nivel altísimo de sabor, pero para que comer las que ya conoces, ve por lo desconocido y si te queda espacio, ya comes lo que antes habías probado” dijo.

Asimismo, asegura que nunca se deja de sorprender con nuevos sabores “Me pasa mucho, casi cada semana, acabo subiendo a reseña las hamburguesas que son precisamente porque me volaron la cabeza. Esto empezó para buscar la hamburguesa perfecta, pero creo que la perfecta es la que tienes enfrente. Tengo claro el estilo de hamburguesas que me gusta mucho, pero últimamente de mi top ten, las mejores del país 5 estarán en Burguer Fest”.

México ya hizo su aporte a las hamburguesas

Aseguró que “México ya hizo su aporte a las hamburguesas, con elementos muy de nosotros, yo era muy ortodoxo en muchas coas y pensaba que incorporar ciertos sabores iban a ser un obstáculo para el sabor de la carne, que para mí es lo principal, pero he estado probando hamburguesas con elementos mexicanos y le ponemos hasta piña. El Indómita, es un restaurante en la San Rafael y tienen hamburguesas con quelites, salsas, moles, cosas asi, panes con sabores diferentes, ellos estarán presentes.

Finalmente aclaró que una hamburguesa “Debe tener carne de res, en termino Hamburger se refiere al disco de carne de res molida, sino tiene carne de res es sándwich, todo lo que es de pollo, camarón, es sandwich, salvo las que son veganas que son con sustituto de carne” concluyó.

El costo de la entrada para adultos es de $793.00 MXN, mientras que para menores es de $427.00 MXN. El boleto incluye tres hamburguesas, dos bebidas y un postre, lo que garantiza una experiencia gastronómica completa para todos los asistentes

Además de deleitarse con deliciosas hamburguesas, los visitantes podrán disfrutar de una serie de actividades y atracciones que harán de este festival una experiencia única. Entre las actividades destacadas se incluyen: -Lucha libre: Espectáculos de lucha libre en vivo para entretener a los asistentes. -Concursos: Competencias y concursos relacionados con las hamburguesas. -Degustaciones: Oportunidades para probar diferentes tipos de hamburguesas y otros platillos. -Activaciones: Interacciones y actividades organizadas por los patrocinadores del evento.

Marcas confirmadas: Indomita Burger Punks Secret Burger Team Burger Shmile Burger La Patties Paletas Manhattan Soul la Roma Marquesitas Omo Chazz