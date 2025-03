Chayanne da cátedra de voz y baile en el Palacio de los Deportes

El papá de los mexicanos y latinos

El puertorriqueño enloquece a miles de fans durante sus primeros conciertos

El icónico cantante puertorriqueño Chayanne ha regresado a la Ciudad de México con su gira «Bailemos Otra Vez», ofreciendo una serie de conciertos en el emblemático Palacio de los Deportes. Conocido cariñosamente como el «novio de todas las mamás», Chayanne ha deleitado a sus fanáticos con un espectáculo lleno de energía, romanticismo y nostalgia; asimismo, se ostenta como el papá de todos los latinos.

Chayanne se presenta en el Palacio de los Deportes durante tres fines de semana, con un total de seis conciertos. Las fechas de los conciertos son 27 y 28 de febrero, 6 y 7 de marzo; y 8 y 9 de octubre, de los cuales los dos primeros ya se llevaron a cabo.

El setlist de la gira «Bailemos Otra Vez» incluye una mezcla de los éxitos más grandes de Chayanne a lo largo de su carrera, así como canciones de su más reciente producción discográfica. Entre los temas interpretados se encuentran, «Dejaría Todo», «Salomé», «Provócame» y «Bailando Bachata».

Durante sus primeros conciertos en la Ciudad de México, el cantante preguntó muy orgulloso: “¿Dónde están mis hijos?”, lo que generó un grito unísono de parte de los 18 mil fanáticos que se dieron cita en el Palacio de los Deportes, a esto añadió “Mis hijos, ¡los amo! Están en mi corazón”.

Interpretó entre otros temas “Palo bonito”, “Este ritmo” y “Fiesta en América”, esta ultima una de las más esperadas por todos los presentes, que no perdieron la oportunidad de cantar y bailar junto al cantante, que declaró “Qué energía más increíble mi gente de México, esto es muy especial. No se da nada por hecho, todo esto, mi gente bonita, lo siento como si fuera la primera vez. Es hermoso estar aquí en el Palacio porque hacía muchos años que no venía y ahora les puedo ver las caras. Es muy bonito, se siente lindo cantar canciones de otros discos que ustedes pusieron en los primeros lugares, eso es muy especial”.

El espectáculo cuenta con impresionantes coreografías y una producción escénica de primer nivel, acompañada por una banda en vivo y un equipo de bailarines profesionales, lo cual enmarca perfecto la energía y carisma de Chayanne, que ha contagiado a miles de fanáticos, convirtiendo cada noche en una celebración inolvidable.

La noche no terminó sin un bloque de baladas, que también han caracterizado a Chayanne con temas como “Yo te amo”, “Si nos quedara poco tiempo”, “Dejaría todo”, “Y tú te vas”, entre otros, dejando claro que es un auténtico showman capaz de conquistar a todo tipo de público ya sea con temas románticos, bailables o con su sola presencia, ya que tanto hombre y mujeres estuvieron cautivados por su carisma.

Casi al finalizar el show, Chayanne dijo “Muchas gracias por esta muestra de cariño por estar presente esta bienvenida calurosa, hace mucho que no les veía las caritas. Me siento feliz de estar entre ustedes, todo esto se ha hecho con entusiasmo amor y mucho cariño para todos. Esta noche ustedes mandan y yo obedezco”.

Uno de los momentos más destacados de la noche, fue cuando el puertorriqueño invito a una fan a subir al escenario, con quien compartió “Bailando bachata”. Acto seguido cerro su show de más de dos horas con “Tiempo de vals”, “Un siglo sin ti” y “Torero”.