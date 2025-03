Morena desea acabar con el nepotismo, pero sin afectar a sus aliados

CLASE POLITICA Miguel Ángel Rivera

“Que nunca se permita el amiguismo, el influyentismo y nepotismo, ninguna de esas lacras de la política. Morena debe ser faro de moralidad”.

Lo anterior lo escribió en Twitter (ahora X) el caudillo del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) y de la llamada Cuarta Transformación, el 28 de abril de 2015, mucho antes de que llegara a la cima del poder político en nuestro país, como Presidente de la República, desde donde fijó límites y estableció parámetros que supuestamente deberían ser inviolables por sus seguidores.

Ahora, diez años después, su discípula preferida -por eso y otras razones fue designada candidata presidencial y ahora despacha en Palacio Nacional- la ahora presidenta (con A), Claudia Sheinbaum Pado, retomó su indicaciones y trató de convertirlas en normas de aplicación general.

El nepotismo nunca ha sido bien visto en nuestro país, aunque no se le repudiaba abiertamente, apenas era motivo de murmullos y de bromas, como ocurrió cuando el ex presidente José López Portillo presumió “el orgullo de mi nepotismo”, su hijo José Ramón al que hizo subsecretario. Otro antecedente fue el de Rodolfo Elías Calles Chacón, hijo el “Jefe Máximo”, Plutarco Elías, quien durante su mandato lo impulsó a gobernador de Sonora, aunque no se atrevió a llevarlo a su gabinete presidencial, aunque sí influyó para que su sucesor, Lázaro Cárdenas del Río, lo nombrara secretario de Comunicaciones y Obras Públicas, cargo que perdió cuando el michoacano se libró del cacicazgo mediante la destitución de todos los callistas y, sobre todo, el exilio del caudillo.

En los hechos, Sheinbaum puso en evidencia que comparte los mismos ideales que su líder y guía, pero no se conformó con expresarlo en palabras, sino que lo llevó a la práctica, mediante una iniciativa de reformas constitucionales, para impedir que funcionarios públicos “hereden” sus cargos a padres, esposas, hijos y otros parientes cercanos.

Para su sorpresa, la actual primera mandataria descubrió que los legisladores oficialistas no le responden igual que a su antecesor, a quien no le cambiaban ni una coma en sus iniciativas.

Esta vez, por el contrario, a partir de una inicial manifestación de inconformidad atribuida al dirigente del PVEM y ex gobernador de Chiapas (antes priista), Manuel Velasco Coello, los diputados federales decidieron enmendarle la plana a la primera mandataria y cambiaron la fecha en la cual deberá entrar el vigor la reforma, la pospusieron de 2027 a 2030.

En esta “valerosa” rebeldía seguramente influyó que el primero en romper con la consigna proscribir el nepotismo fue el propio caudillo de la llamada Cuarta Transformación,López Obrador, quien se alista para poner en práctica una dictadura hereditaria, pues desde el lugar de donde reside -que no se conoce bien a bien- impuso a uno de sus hijos, el que lleva su mismo nombre, pero que es más conocido como Andy, como dirigente real de la organización creada por él, Morena, con el cargo de secretario de Organización, aunque en la práctica tiene más poder que la dirigente formal, la ex secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde Luján, por cierto miembro destacado de otra dinastía política que ha crecido a la sombra del caudillo.

Con todo, la presidenta Sheinbaum envió su iniciativa contra el nepotismo al Congreso de la Unión. En principio, con el cambio de fecha mencionado, ya fue aprobada por la Cámara de Diputados, pero falta que la sencionen el Senado y los congresos de los estados. De hecho, está programado que el tema sea tratado en la semana que se inicia en el edificio de Reforma e Insurgentes.

Precisamente en el Senado se mueven algunos de los personajes más mencionados como potenciales beneficiarios de la pospuesta entrada en vigor de la legislación, los senadores Ruth Miriam González Silva, esposa del actual gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo Cardona; el guerrense Félix Salgado Macedonio, y el zacatecano Saúl Monreal.

El mandatario de San Luis, esposo de la senador González Silva, es miembro de otras dinastía política, pues su anterior cargo fue el de presidente municipal de Soledad de Graciano Sánchez, donde relevó a su padre Ricardo Gallardo Juárez. La necesidad de fortalecer a esa dinastía potosina se incrementa por el hecho de que el gobierno de San Luis Potosí es la principal y única plaza importante del PVEM en todo el país y, a toda costa, desean preservar la plaza a riesgo de contravenir a la presidenta.

Salgado Macedonio trata de imponer un nepotismo en sentido contrario, pues desea suceder a su hija, Evelyn, quien llegó al poder por un capricho del mencionado caudillo de Morena, pues así se saltó una orden de los todavía autónomos Instituto Nacional Electoral (INE) y Tribunal Electoral Federal (TEPJF) que le cancelaron a Salgado Macedonio su registro como candidato por gastos anticipados de campaña. Los enterados sostienen, además, que en la práctica se trata de una reelección pues el senador que se autodenomina “Toro sin cercas” es quien realmente tiene su poder en Guerrero.

El zacatecano Saúl Monreal Ávila es hermano de David de los mismos apellidos, actual gobernador de su estado, que por cierto ha enfrentado graves problemas, sobre todo por la actividad de grupos de delincuentes y también de Ricardo, el actual coordinador de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados y ex mandatario de su natal Zacatecas.

Por eso, el proceso de revisión de la iniciativa previamente sancionada por el Senado, se ha convertido en una prueba personal para Ricardo Monreal, pues por su formación como abogado constitucionalista y su trayectoria política parecen inclinarlo a favor de limitar el nepotismo, pero en las actuales circunstancias el promover otra modificación para dejar la iniciativa presidencial en sus términos le significaría afrontar un conflicto familiar. Por lo demás, Saúl está en edad (47 años) en que bien podría esperar seis años antes de lanzarse por el gobierno zacatecano y así demostrar que su ambición está justificada por méritos propios.

Prácticamente en horas, conoceremos el desenlace. La próxima sesión de la Cámara de Diputados está programada para mañana, martes 4.

En tanto, el presidente del PRI, Alejandro “Alito” Moreno Cárdenas, aprovechó para lanzar severas acusaciones en contra de Morena y sus rémoras, por no limitar el nepotismo y por no poner remedio real al alza del precio de la gasolina.

“Al contar con todos los recursos políticos e institucionales para gobernar con eficiencia y responsabilidad, Morena no tiene pretextos para entregar buenas cuentas al pueblo de México, pero ha demostrado que su prioridad no es el bienestar del país, sino el de su cúpula política, afirmó “Alito”.

Dijo que el partido en el poder ha logrado consolidar mayorías legislativas y un control significativo sobre los gobiernos estatales. Sin embargo, cuestionó para qué quiere Morena tanto poder si no es capaz de gobernar en beneficio del pueblo ni de crear las condiciones para un desarrollo integral y perdurable.

El dirigente nacional del tricolor expuso que uno de los ejemplos más claros de su incapacidad es el fallido compromiso de reducir el precio de la gasolina. Recordó que en 2018, el litro costaba aproximadamente 18 pesos, pero siete años después, el precio ha escalado hasta los 27 pesos, impactando negativamente el bolsillo del pueblo.

En ese sentido, expuso que ante su evidente fracaso en cumplir con esa promesa, el gobierno de Morena ha decidido recurrir a la imposición arbitraria de un «decretazo» para obligar a los expendedores a fijar el precio en 24 pesos, con lo que, lejos de resolver el problema, lo agrava al generar distorsiones en el mercado y afectar a los propios consumidores a largo plazo.

Moreno mencionó también que prohíben el nepotismo, pero en la casa de enfrente, porque en Morena es la lógica de su círculo vicioso de complicidad, pillería y bravuconada.

Señaló que cuando el pueblo de México les pide justicia, seguridad o acciones concretas, simplemente descalifican y se hacen tontos, pero cuando el gobierno de Estados Unidos exige acción, Morena sí responde. Ahí sí, dijo, hay detenciones, «traslados» y operativos inmediatos.

Sostuvo que “la realidad es que a Morena el país se le cae a pedazos, porque su gobierno está compuesto por personas incapaces, ladronas y mezquinas”.