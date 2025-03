Aranceles van; Trump quiere respuestas de fondo, no cosméticas

TRAS LA PUERTA DEL PODER Roberto Vizcaíno

Donald Trump es egocéntrico, pero no bobo. Siempre s​upo que los 29 delincuentes que le envió Claudia Sheinbaum son puros cartuchos quemados y él exige que la presidenta se vaya a fondo y actúe contra los capos actuales y sus aliados políticos en el poder.

Bien por el histórico Caro Quintero, porque cierra un capítulo en la DEA, pero, indicó, “recomendaría investigar a políticos mexicanos que presuntamente se benefician del tráfico de fentanilo y de migrantes”, dijo a fines de la semana a​ Claudia Sheinbaum a través de la revista The Spectator.

-«¿Va usted a pedir que rindan cuentas muchos de esos políticos corruptos que se beneficiaron del tráfico de personas y de que llegue el fentanilo?», le preguntó el periodista Ben Domenech.

«Ciertamente lo son», respondió Trump.

-«¿Incluyendo a políticos mexicanos del primer nivel?», insistió Domenech.

«Ciertamente… yo recomendaría que se investigaran. Ciertamente, va a depender de (la Fiscal General de Estados Unidos) Pam Bondi, que es excelente en lo que hace», adelantó para sugerir que si la administración de Claudia Sheinbaum no lo hace, lo hará la Casa Blanca contra políticos y altos funcionarios de México.

Durante la entrevista, Trump eludió decir si su gobierno actuaría militarmente contra cárteles del narcotráfico en territorio mexicano, pero no lo rechazó.

Esta posición del magnate se da en el entorno en que su secretario de la Defensa, Pete Hegseth (según ‘The Wall Street Journal’) dijo a su contraparte mexicana durante una llamada con altos mandos mexicanos, que EU podría tomar decisiones militares unilaterales, si el gobierno mexicano no actuaba definitivamente contra cárteles de la droga.

El mismo sábado, su secretario de comercio, Howard Lutnick, dijo que los aranceles van contra México y Canadá y que serán aplicados el martes 4 de este marzo, y sólo se analiza en qué niveles y de qué tipo.

«Ellos (México y Canadá) han hecho bastante. Y en este momento (Trump) está pensando en cómo quiere jugar con México y Canadá. Y esa es una situación fluida. El martes habrá aranceles para México y Canadá y vamos a dejar que el Presidente y su equipo negocien exactamente cuáles son estos», explicó Lutnick a la cadena Fox News.

«Tanto México como Canadá han hecho un trabajo razonable en la frontera. Ambos están trabajando duro en la frontera. Hemos tenido el menor número de cruces fronterizos de la historia, bajo el gobierno de Donald Trump, gracias a su capacidad para negociar con Canadá y México».

El Departamento de Seguridad Interna de EU informó que en febrero pasado se dieron ya menos de 300 cruces diarios de migrantes indocumentados frente a los más de 4 mil registrados el mismo mes de 2024.

O sea, que la comisión de urgencia y del más alto nivel enviada la semana pasada a Washington, con Marcelo Ebrard, titular de Comercio; el fiscal Alejandro Gertz Manero; el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch; el general Ricardo Trevilla y el almirante Raymundo Morales y el secretario de Relaciones Exteriores, Juan Ramón de la Fuente, simplemente no llenó las expectativas del presidente Trump.

Y no hay sorpresas, allá les hicieron saber eso y lo que realmente quiere Trump.

Que quiere narcos actuales, y gobernadores como el de Sinaloa, Tamaulipas, San Luis Potosí, el ex de Tabasco y hoy líder senatorial, los del clan de Guerrero y algunos de más arriba… no viejitos desactivados como los que les mandaron.

¿Neta, en serio sólo van contra Silvano?

Al correrse la información de las aprehensiones de 4 ex funcionarios de Michoacán y de la orden de detención girada contra su ex gobernador perredista Silvano Aureoles hubo entre no pocos dos interrogantes:

¿Por qué contra Silvano? ¿Por haber denunciado siendo todavía gobernador de Michoacán profusamente aquí los vínculos del gobierno de AMLO con los narcos? ¿Por haber llevado esos expedientes a Washington?

¿Porqué sólo él y no a, por ejemplo, Cuitláhuac García, Cuauhtémoc Blanco, Rubén Rocha, Américo, el de Tamaulipas, el clan Salgado de Guerrero, o Delgado el de la SEP, el de la ching… etc, etc?

Ricardo Monreal no aprueba prorrogar nepotismo hasta 2030

El líder de Morena en San Lázaro, el zacatecano Ricardo Monreal, aprovechó que su hermano menor, el senador Saul Monreal, expresara su intención de postularse para suceder a su hermano David como gobernador de Zacatecas en 2027 para dejar claro que no lo aprueba.

“No sería correcto que Saúl sustituyera a su hermano (David)”, dijo Ricardo a fines de la semana.

Ya la semana anterior, al recibir del Senado la controvertida minuta en que se aprueba ir contra el nepotismo, pero a partir de 2030, Ricardo Monreal dijo no estar de acuerdo y que sería en comisiones de Diputados donde se definiría si se regresaban al texto original donde la presidenta Claudia Sheinbaum pide se aplique esta reforma desde las elecciones de 2027 o no.

Luego, la mandataria insistiría que impedir el nepotismo debería aplicarse desde 2027 y no 2030 y el fin de la semana, Ricardo Monreal volvió a estar de acuerdo con la presidenta al rechazar que su hermano Saul vaya a pretender suceder a su hermano David en la gubernatura de Zacatecas.

La presidenta Sheinbaum dijo: “… que se esperen hasta 2036 al cabo están jóvenes”

Así las cosas, todo indica que la reforma sobre nepotismo será rectificada y que comenzará a aplicarse en 2027.

A revisión y cambios lo del ISSSTE

Luego de la contundente y masiva manifestación de maestros en importantes ciudades del país, la reforma del ISSSTE en comisiones de San Lázaro fue detenida y enviada a una “revisión”, que sin duda tendrá cambios.

Sobre todo, luego de que la presidenta Claudia Sheinbaum se comprometió a que esta reforma no derivaría en afectaciones a maestros de base.

Lo interesante es que en ambos casos, nepotismo e ISSSTE parece que el Poder en Morena y 4T comenzó a escuchar a quienes reclaman y se oponen.

