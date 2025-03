Arranca Mara Lezama Espinosa en Cancún colecta de la Cruz Roja

Bajo el lema “Las emergencias no esperan, no dejes de ayudar”

La gobernadora exhorta a las ciudadanas y ciudadanos a contribuir con sus aportaciones

Cancún.- Al arrancar el inicio de la colecta de la Cruz Roja en Cancún, que este año tiene el lema “Las emergencias no esperan, no dejes de ayudar”, la gobernadora Mara Lezama Espinosa pidió a las y los quintanarroenses recordar que esta institución salva vidas todos los días, las 24 horas, los 7 días de la semana “pues las emergencias no tienen horario”.

En el hangar de ambulancias de la Cruz Roja, delegación Cancún, en la Av. Yaxchilán, la gobernadora Mara Lezama destacó que el trabajo de la institución, tan noble y esencial, “es uno que comparte profundamente nuestra filosofía de gobierno: apoyar a quien más lo necesita, sin distinciones de ningún tipo, pero siempre priorizando a quien más lo necesita, porque el bienestar de la gente es nuestra prioridad y responsabilidad compartida”.

Después del evento protocolario, la gobernadora Mara Lezama inició la jornada de boteo, acompañada de autoridades de gobierno y directivos de la Cruz Roja.

Este evento celebra también el 115 aniversario de la fundación de la Cruz Roja Mexicana y el inicio de la colecta nacional “México Dona”. En la recaudación de Quintana Roo, de acuerdo con Carlos Constandse, vicepresidente del Consejo Nacional de directores de Cruz Roja Mexicana, la meta para este año es llegar a los 3 millones de pesos.

Dio a conocer que el año pasado, con 224 colaboradores remunerados, 369 voluntarios, 30 ambulancias, 1 unidad de primer contacto y 15 vehículos de operación, en las 8 delegaciones se atendió a un promedio de 700 personas diariamente.

Citó 21 mil 289 servicios de ambulancias, 222 mil 354 servicios médicos, 6 mil 443 personas capacitadas en primeros auxilios, 5 mil 184 beneficiarios de servicios comunitarios, 22 mil 812 niños y 4 mil 188 maestros y padres de familia de 335 escuelas en todo el estado se capacitaron en Prevención de Accidentes y Primeros Respondientes.

Carlos Constandse señaló que estos resultados se lograron con el apoyo del gobierno del estado, los municipios, fundaciones no lucrativas, un gran número de personas y empresas privadas, ciudadanos, así como ingresos propios.

La titular del Ejecutivo estatal agradeció el entusiasmo y trabajo altruista de Carlos y de Noemí Constandse, así como de Mariana Jamit y todas las voluntarias y voluntarios. “Ellas y ellos, al igual que cada uno de nosotros, entienden que cuando nos unimos, todo es posible”.

“Gracias, muchas gracias al personal de emergencia, paramédicos, enfermeras, enfermeros, médicas, médicos, personal administrativo, operadores telefónicos, de radio y enlace, que con su heróico trabajo son quienes hacen la enorme diferencia de salvar y transformar vidas, gracias a su trabajo e intervención oportuna para quienes pido un caluroso aplauso” añadió la gobernadora de Quintana Roo.

Inauguran el nuevo Muelle de Pescadores

En Puerto Morelos, la gobernadora Mara Lezama Espinosa, acompañada de la presidenta municipal de Puerto Morelos Blanca Merari Tziu Muñoz, inauguró el nuevo Muelle de Pescadores, una infraestructura que se deterioró por largos años de abandono y sin mantenimiento alguno por gobiernos anteriores.

En la ceremonia, la titular del Ejecutivo recordó que hace poco más de un año, el 6 de enero, junto con la presidenta Blanca Merari se hizo el anuncio de la rehabilitación de este muelle, hoy hecho realidad, el cual no solamente revitaliza el sitio, también fortalece el corazón productivo y cultural del municipio.

“Agradecemos el apoyo del gobierno federal, Semarnat, Marina y todos los que nos tendieron la mano para hacer realidad este muelle. El Fideicomiso de Saneamiento Ambiental es para esto, para hacer obras que mejoren la calidad de vida, por el bienestar de los portomorelenses que trabajan en el Mar Caribe” expresó la gobernadora de Quintana Roo.

Mara Lezama destacó la importancia de esta obra como un símbolo de esperanza para las familias pesqueras y del sector náutico, así como su calidad al cumplir con los más altos estándares técnicos y su diseño para resistir las condiciones climáticas de la región, asegurando su durabilidad por décadas, “porque en los gobiernos de la transformación hacemos las cosas muy bien y a la primera”.

“Esta suma de esfuerzos es gran parte de la esencia del Nuevo Acuerdo por el Bienestar y Desarrollo de Quintana Roo, a través del cual trabajamos hombro con hombro, a ras de piso y siempre de la mano del pueblo” expresó Mara Lezama.

Recordó que el muelle estuvo muchos años sin mantenimiento, porque el dinero que debió destinarse para su atención fue a parar a las cuentas bancarias de unos cuantos a los que no les importó el pueblo, de los gobiernos neoliberales y corruptos que han quedado en el basurero de la historia. “Hoy, el muelle es símbolo de la prosperidad compartida, es prueba del manejo transparente del dinero del pueblo, y se encuentra perfectamente afianzado para que dure muchos años”, precisó la Gobernadora.