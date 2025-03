Pese a resistencias internas, se abre posibilidad de frenar nepotismo desde 2027

CLASE POLITICA Miguel Ángel Rivera

Un día antes de que se inicie la discusión en la Cámara de Diputados de la iniciativa presidencial contra el nepotismo aparecen indicios de que se revierta el cambio que le introdujeron los senadores para posponer su entrada en vigor de 2027 a 2030.

Para empezar, uno de los directamente involucrados, el senador por Guerrero Félix Salgado Macedonio, quien quedaría impedido para suceder a la actual gobernadora, su hija Evelyn, dio marcha atrás en su intención de postularse en el cercano 2027. Apenas un día antes declaró que sería candidato “si se lo pidiera el pueblo”

Ayer, en un mensaje en X, el autollamado “Toro sin cercas”, publicó:

“Es muy temprano para hablar de candidaturas, cerraré mi pico, respaldo con todo mi amor a Morena, a la 4T y a mi gran presidenta Claudia Sheinbaum. Estoy joven y me puedo esperar hasta 2033 y con esto cierro el capítulo. Soy de Morena, no me voy de Morena y mi amor y mi convicción está por encima de una ambición personal. En Guerrero, la patria es primero. Con mi presidenta Claudia hasta el infinito. En Guerrero la queremos, estamos con ella y listos para apoyarla con todo ante los embates de Trump. ¡Hay toro!”

Es presumible que este cambio de actitud se deba a que Salgado Macedonio tomó conciencia de los mensajes emanados desde Palacio Nacional, en donde la presidenta (con A) Claudia Sheinbaum Pardo ha reiterado su intención de que su reforma entre en vigor lo antes posible.

Esta posición fue ratificada en su mañanera de ayer por la primera mandataria. En referencia directa a Salgado Macedonio, comentó:

“Hace como 15 días dijo que no iba a ser candidato, me quedo con esa declaración”.

Antes, Salgado expresó su intención de competir para la gubernatura de Guerrero, en el proceso electoral del 2027 y argumentó que todo mexicano tiene derecho a ser votado.

“¿El artículo 35 constitucional qué dice? Todo mexicano tiene derecho a votar y ser votado. ¿cómo lo borro? ¿Cómo le quito esa garantía individual a las personas? No puedo”, agregó el luego arrepentido senador.

Además, Sheinbaum sostuvo que, “se verían muy mal” quienes decidan postularse a cargos ocupados por familiares y recordó que la presidenta del partido oficial, la ex secretaria de Gobernación Luisa María Alcalde, ya había establecido que, sin importar la fecha de entrada en vigor de la modificación constitucional, el partido no permitirá el nepotismo en ninguna elección.

En Morena no se va a permitir, en todo caso deberían pasarse a un partido que sí lo permita, pero no creo que les vaya muy bien”, dijo al respecto la Presidenta.

Por si no fuese suficiente para dejar en claro la posición de la Presidencia de la República, el subcoordinador de la bancada de Morena, Alfonso Ramírez Cuéllar, anunció que presentaría ayer lunes una reserva en la Comisión de Puntos Constitucionales, para que la prohibición del nepotismo electoral entre en vigor en 2027, como propuso la presidenta Claudia Sheinbaum, y no en 2030 como lo modificó el Senado.

Ramírez Cuéllar, durante largo tiempo luchador de izquierda que alcanzó el primer plano de la política nacional como dirigente de “El Barzón” contra el Fondo de Protección para el Ahorro Bancario (Fobaproa), como parte de sus protestas entró a caballo a la Cámara de Diputados, a la que ahora ha llegado por cuarta ocasión por la vía electoral.

Se le considera el “hombre de confianza” de la presidenta Sheinbaum, aunque esa cercanía no siempre le ha beneficiado, pues antes de la instalación de la actual LXIV Legislatura se decía que, con el respaldo de la entonces Presidenta electa, sería el coordinador de la bancada del partido oficial, pero se le anticipó su paisano Ricardo Monreal, quien se ganó el puesto como resultado de los premios de compensación para quienes contendieron por la candidatura presidencial pero fueron superados por la actual primera mandataria.

Para algunos analistas su afiliación con Sheinbaum no le ha acarreado beneficios, pues en su Cámara, Ramírez Cuéllar no alcanzó ni siquiera una presidencia de Comisión, limitándose a su condición de vicecoordinador.

Respecto de la posibilidad de que se vuelva a la fecha original, 2027, para la aplicación de las reformas anti nepotismo, Ramírez Cuéllar dijo confiar en tener el respaldo de sus compañeros de partido, así como de sus aliados.

“Espero que haya un voto por unanimidad en favor de la reserva. Nadie en Morena puede sentirse orgulloso de su nepotismo, como lo proclamó uno de los peores presidentes de la historia de México, José López Portillo. Calígula nombró cónsul a su caballo Incitatus en una ofensa al Senado y a la República romana. Nosotros no podemos llegar a esos extremos”, declaró el legislador moreno.

Además, indicó que sería “correcto y oportuno” que esos comicios federales programados para 2027 sean punto de partida para la aplicación de un cambio de mentalidad y en una nueva conducta política que erradique el nepotismo.

“Nadie puede evitar que haya una renovación de la clase política local, de la representación parlamentaria u oponerse a que la República entre en un proceso de oxigenación, que es urgente junto con los cambios procesados a nivel constitucional en muchas materias”, dijo el legislador antes de concluir la reunión de la Comisión de Puntos Constitucionales en la que se esperaba que se introdujera una modificación a la minuta que recibieron del Senado para regresar la reforma a los términos en que la envió al Congreso la presidenta Sheinbaum o, al menos, se convoque a un parlamento abierto donde se discuta frenar elección de personas por lazos familiares.

“Podremos lograr por unanimidad este cambio constitucional y apoyar a la Presidenta, porque su proyecto plantea la no reelección a partir de 2030, pero en el caso específico del nepotismo que entre en vigor en 2027. No tiene dedicatoria personal ni mucho menos partidaria”, expuso.

El principal obstáculo para que se produzca el cambio es la oposición viene de uno de los aliados de Morena, el PVEM, también conocido como el partido de las tres mentiras, pues ni es partido, ni verde, ni ecologista, pero que a toda costa trata de preservar su principal coto político, el estado de San Luis Potosí, gobernado por Ricardo Gallardo Carmona, quien cultiva como candidata a sucederlo a su esposa, la ahora senadora Ruth Miriam González Silva, quien presume haber ganado su posición en el Legislativo con amplia ventaja sobre los candidatos de oposición, por lo que supone que repetirá en las elecciones para la gubernatura, programadas para 2027, cuando estaría en vigor la reforma contra el nepotismo que le impediría ser abanderada del PVEM.

En las mismas filas del Verde se ha abierto un resquicio para que se mantengan al lado del oficialismo para devolver la reforma contra el nepotismo en sus términos.

El diputado “verde” Raúl Bolaños Cacho Cué afirmó que su grupo parlamentario no será factor de división de la coalición que mantiene con Morena y el PT en la discusión de la reforma constitucional que prohíbe las figuras de reelección inmediata y nepotismo electoral.

“El Verde construye acuerdos políticos con seriedad y así lo vamos a seguir haciendo. Estamos comprometidos al 100 por ciento con el proyecto de gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum”, subrayó.

También manifestó que para construir mayoría primero se discuten los términos del acuerdo mediante debates políticos, y eso se habrá de hacer en la Cámara de Diputados.

Más que razones, el peso del PVEM en el Palacio Legislativo de San Lázaro deriva de que sus votos son necesarios para mantener la mayoría calificada con la que el oficialismo ha impuesto los cambios constitucionales desde el arranque de la actual legislatura, el pasado 1 de septiembre.

Pero en este sentido, se puede dar un cambio radical, si Morena y el PT reciben a cambio de los votos “verdes” el respaldo de bancadas de oposición, como la del PAN, que tiene más diputados (71) que el PVEM (60).

En conferencia de prensa, el coordinador de los diputados del PAN, Elías Lixa, reclamó que su partido fue el primero en presentar una iniciativa de reformas para acotar el nepotismo y señaló que esa limitación debería extenderse el Ejecutivo, para que no se asignen cargos ni contratos a parientes, como se dice que ha sucedido en la llamada cuarta transformación. No obstante, podrían respaldar la iniciativa en proceso.