Rubén Alegría no se queda en solo un “Recuerdo”

Talentoso cantante de Toledo, España

Su nuevo sencillo es una pieza llena de nostalgia y amor

Por Arturo Arellano

Rubén Alegría, talentoso cantante originario de Toledo, España, se presentó por primera vez en la ciudad de Puebla para compartir su música y su más reciente tema, «Recuerdo», una emotiva canción dedicada a su abuela Ascensión, quien dejó una profunda huella en su vida.

«Recuerdo» es una pieza llena de nostalgia y amor, nacida de una madrugada de melancolía en la que Rubén plasmó sus sentimientos en una hoja, escribiendo a mano una carta que se transformó en esta conmovedora canción.

En entrevista nos contó “He tenido fechas cumplidas en Puebla, Ciudad de México y después en Tlaxcala, para luego regresar a Cancún y a Alboa, para algunos carnavales.

Pero ahora estoy promoviendo mi sencillo ‘Recuerdo’, un tema que compuse para mi abuela, que ha sido todo para mí, me ha cuidado, me ha regañado, ha sido como mi madre, lo escribí un día y medio después de su fallecimiento, lo que escuchan es lo que le escribí en un papel”.

Afirma que “Los temas no salen porque si, son situaciones que pueden venir de un amor, un desamor, un familiar, ex novia, y en este caso me salió tal cual por el dolor que sentía en ese momento y el amor por mi abuela. cuando escribes no piensas en que será, las cosas salen solas, y eso me llevó un lugar muy bueno, muy dulce, estoy contento y espero que no me dejen llegar a España y ya me tenga que volver a México para estar de nuevo con ustedes, compartiendo este y otros temas”.

La grabación del video oficial se realizó en diversos lugares, pero su escenario principal fue el pintoresco pueblo de Mocejón (Toledo), lugar donde el cantante creció y atesora sus memorias más preciadas. El video captura la esencia de la canción a través de paisajes que evocan la historia y las raíces de Rubén, logrando una atmósfera íntima y profundamente emotiva.

Adelantó que después de este sencillo “la verdad es que hay varios temas nuevos, muchos que no se han lanzado, esperamos ir teniendo la aceptación de la gente. Temas para un disco hay, para hacer uno o dos, pero es cierto que la industria ha cambiado y todo va por singles, en eso estamos trabajando” dijo y aclara que “Cuando hago una canción no busco llegar a un público, lo que hago es sacar lo que siento, porque si escribes los que sientes y luego lo produces, a la hora de interpretarlo se va a notar que lo sientes y lo vas a expresar, va a tener intención y la gente lo va a aceptar”.

Finalmente le pide a la gente que les den una oportunidad a sus canciones y que le den seguimiento en sus redes sociales, donde se encuentra como Rubén Alegría oficial.