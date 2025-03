Claudia pide calma y sensatez, pero cercanos advierten consecuencias gravísimas…

TRAS LA PUERTA DEL PODER Roberto Vizcaíno

Claudia Sheinbaum sabe que hoy habrá aranceles de Donald Trump. Sólo ruega que no sean tan altos ni tan generalizados como lo anunció el presidente de EU.

Aunque eso tampoco es lo más importante, sino lo que sigue: presión de Trump sector por sector, casi empresas por empresa, para que industrias estadounidenses radicadas en México abandonen este país y se instalen en EU con una consecuente fuga de capitales sin precedentes.

Y en esto Trump tiene mucha prisa.

La aplicación de aranceles es apenas el arranque de todo este proyecto. El magnate sabe que sus aranceles llevarán a una fuerte crisis económica en México y eso es lo que le importa, porque sabe que al hundirse la economía mexicana sobrevendrá una agudización de la crisis social -por el creciente desempleo y caída de ingresos familiares- y con ello ingobernabilidad y un aumento de la inseguridad y la violencia, ya de por sí elevadísimos.

Él ya se blindó. Ya militarizó su frontera -no para detener el flujo de migrantes-, para impedir que el escenario de violencia extrema e ingobernabilidad que se viene en México afecte a los estados del sur de EU.

Esto ya lo vieron venir al menos dos de los más cercanos de la presidenta Sheinbaum: Marcelo Ebrard y Ricardo Monreal.

Uno y otro hablan en sus entornos ya de una nueva etapa de México. Muy difícil, riesgosa, dicen.

En sus reuniones sectoriales, de su área, el titular de Economía organiza grupos de análisis y operación para enfrentar lo que se viene.

Monreal pide unidad frente a la hostilidad de Trump

Y Monreal de plano ayer, en conferencia de prensa en San Lázaro, calificó ante los medios informativos a EU y a Trump como abiertamente hostiles hacia México.

“Estamos frente a un momento crucial, momento único en la historia la nación que está siendo agredida, agraviada y tratada de manera ilegal por el presidente de EU… y los mexicanos debemos defender a la Patria, no desde el punto de vista patriotero ni demagógico…”, dijo.

Consideró que sí Trump aplica hoy sus aranceles, estos tendrán repercusiones económicas, financiera y sociales muy graves para México.

Ambos países resultarán afectados… dijo, pero por la asimetría, México es el más vulnerable.

El coordinador de los diputados federales de Morena y presidente de la Junta de Coordinación Política en San Lázaro dijo:

“Hoy quiero hacer un llamado al pueblo, de estar atentos permanentemente respecto de los aranceles de Trump, que serán un grave atentado contra nuestra economía… es momento de cerrar filas… nada justifica que en este momento la dejemos sola… a lo que ella convoque acudiremos, si es necesario, con movilizaciones… no podemos mantenernos al margen”, subrayó el zacatecano.

De entrada, puso en estado de alerta y en sesión permanente a la mayoría legislativa de Morena en espera de que se decidan cuáles serán los pasos siguientes, indicó.

Monreal dice que todo esto llega en un momento en que la Cámara de Diputados se prepara para debatir y votar la reforma constitucional de no reelección y la de no nepotismo…

Detrás vienen dos leyes en materias de seguridad pública; y una sobre soberanía, aprobada en días anteriores por el Senado y la del ISSSTE… que se encuentra pendiente en Comisiones por el compromiso con maestros.

“… esta reforma del ISSSTE no se aprobará si no hay acuerdo con maestros… no habrá albazos legislativos, ni premuras, sin que estén enterados los maestros”, reitera.

Y un paquete de reformas más sobre energía, que llegará del Senado… “hay trabajo extraordinario”, advirtió.

E insistió que la reforma sobre nepotismo está en comisiones donde se decidirá si se retoma la petición de la presidenta Sheinbaum de que entre en vigor en el proceso electoral de 2027 y no en 2030. Como él y la Presidenta quieren que se retome la fecha del 2027 todos dan por hecho que se retomará la propuesta original para que sea válida desde 2027.

El enigma Bartlett

Héctor Berrellez es un antiguo agente de la DEA que fue comisionado hace ya casi 40 años para indagar el brutal asesinato de su compañero Enrique Kiki Camarena.

El secuestro y crimen fueron cometidos en el sexenio de Miguel de la Madrid en el que el poblano Manuel Bartlett Díaz era secretario de Gobernación y fuerte aspirante a suceder al mandatario.

Luego de la entrega hace unos días de 29 capos mexicanos a EU (encabezados por Rafael Caro Quintero, quien, junto con Ernesto Fonseca Carrillo, Don Neto, mató a Kiki Camarena), el agente Berrellez reapareció ante los medios para narrar la historia de aquellos hechos.

El agente Berrellez dice que el secuestro y asesinato de su compañero de la DEA, Kiki Camarena, se dieron por una indicación de la CIA, agencia que tenía acuerdos con Caro Quintero y Don Neto dentro de un entramado en que los capos operaban un rancho en Veracruz donde la CIA entrenaba militarmente a milicianos nicaragüenses, a los que se conoció en su tiempo como La Contra, a fin de operar contra el gobierno sandinista liderados por Daniel Ortega, que habían logrado derrocar y expulsar a Anastasio Somoza.

Según Berrellez, Kik Camarena reportaba directamente todo a Washington y la CIA temía que fuese a revelar que la CIA actuaba en México como socio de narcos para armar y adiestrar con narcodólares a La Contra nicaragüense, lo cual luego ocurrió en el famoso caso Irán-Contras llevado por el Congreso de EU contra el coronel de la Marina, Oliver North.

El caso involucró, entonces, al titular de Gobernación de México, el poblano Manuel Bartlett, quien Berrellez afirma estuvo en el sitio donde Kiki Camarena fue torturado y muerto por Caro Quintero.

Con Caro Quintero ya en una prisión de EU, ahora todos voltean hacia Bartlett, ex director de la CFE y uno de los más cercanos y protegidos por el presidente Andrés Manuel López Obrador.

¿Será el poblano el regalo número 30 de la presidenta Claudia Sheinbaum al gobierno de Donald Trump?

