La ley es la ley

DE FRENTE Y DE PERFIL Ramón Zurita Sahagún

La sentencia viene del entonces presidente Andrés Manuel López Obrador y se aplica severamente a unos y sirve de escudo a otros.

La lista es amplia, aunque poco se hace para ejecutar acciones.

Nombres hay muchos, aunque la mayor parte de ellos protegidos por la lealtad manifiesta al partido gobernante.

Quienes no abrevan de ese establo saben que se encuentran expuestos a la acción judicial, en cualquier momento.

Hay denuncias en contra de varios ex gobernadores, algunos protegidos por el manto de la impunidad que significa un fuero constitucional.

Silvano Aureoles Conejo es el primero de los ex gobernadores al que se le aplica la ley en esta nueva administración y se le acusa del desvío de más de tres mil millones de pesos, juntamente con algunas personas de las que colaboraron con él durante el gobierno que ejerció de 2015-2021.

Cuatro de sus colaboradores ya fueron detenidos, él aún no y se le considera prófugo por haber sido librada una orden de detención en su contra.

Como suele suceder en estos tiempos, y en los pasados también, los personajes de la alta política son avisados, mediante una filtración por lo que se escapan, sabedores que la justicia no es ciega.

Silvano fue gobernador de Michoacán, donde el ahora extinto (a nivel nacional) Partido de la Revolución Democrática había sentado su feudo, con tres gobiernos sexenales desde el advenimiento del nuevo siglo. Lázaro Cárdenas Batel, Leonel Godoy Rangel y Aureoles Conejo, con una breve pausa en que ganó el priista Fausto Vallejo.

Del hoy prófugo se hablaba de su propensión a la fiesta y de que le gustaba convivir con personalidades del medio artístico, lo que le permitía alternar en su faceta de gobernador con cantantes y actrices, a la vez que con políticos y empresarios.

Fue cercano al entonces gobierno de Enrique Peña Nieto, de quien se dice fue su principal impulsor al gobierno de Michoacán, aunque le tocó lidiar tres años con el nuevo gobierno, el de Andrés Manuel López Obrador, quien siempre lo desdeñó.

Se recuerda su anécdota de instalarse en un banquito fuera de Palacio Nacional, a la espera de que el Ejecutivo federal lo recibiera, lo que nunca ocurrió.

Aureoles Conejo presumía de tener elementos confidenciales sobre la delincuencia organizada en la entidad que gobernaba.

Pero si el presidente López Obrador nunca escuchó sus peticiones, su partido tampoco lo respaldó. Buscó ser candidato presidencial, sin que fuera escuchado y después bajó sus pretensiones a senador, primero y diputado después, aunque tampoco fue considerado.

Hoy, Silvano cuenta con orden de aprehensión para responder a los señalamientos de daño patrimonial al Estado mexicano.

A diferencia de su ex colega, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, Silvano no alcanzó a ampararse como si lo hizo el tamaulipeco, quien se mantiene en Estados Unidos cauto ante las decisiones de los tribunales.

Sin embargo, otros ex gobernadores militando en el partido gobernante cuentan con fuero y saben que no les alcanzará el largo brazo de la justicia.

*******

La Cámara de Diputados iniciará el análisis de la iniciativa aprobada por el Senado en torno a los temas de nepotismo y no reelección. Se verá si los diputados avalaron la minuta del Senado, que considera ponerlas vigentes hasta el año 2030 o modificarla al 27 como propuso la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Tiene razón Saúl Monreal cuando afirma que no es el favorito de su hermano David para sucederlo en el gobierno de Zacatecas y es que antes que él otra persona vinculada a los Monreal es la favorita, la senadora Verónica Díaz Robles, con quien ya no se cumple la prohibición de nepotismo, ya que es ex esposa de Luis Enrique Monreal Ávila, mientras éste quiere la alcaldía de Fresnillo. Sin duda, los Monreal son una gran familia.

ramonzurita44@hotmail.com

ramonzurita44@gmail.com