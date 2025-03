En Q. Roo, un 20% de mayores de 15 años abandonan educación básica

Se agrava deserción escolar

Estudiantes de zonas rurales o marginadas tienen menos acceso a recursos educativos y tecnológicos

Por redacción DIARIOIMAGEN

Chetumal.- En Quintana Roo, la deserción escolar es un problema alarmante que afecta a una parte significativa de la población. Según datos del Instituto Nacional de Educación para los Adultos (INEA), hasta el 20% de la población mayor de 15 años en el estado no ha concluido sus estudios de educación básica, cifra que representa a aproximadamente 318,000 personas que han abandonado la escuela.

La deserción escolar en Quintana Roo se debe a una combinación de factores socioeconómicos y educativos. Los estudiantes de zonas rurales o marginadas tienen menos acceso a recursos educativos y tecnológicos en comparación con los de áreas urbanas. Además, la necesidad de contribuir económicamente al hogar lleva a muchos jóvenes a abandonar la escuela para trabajar y ayudar a sus familias.

La mayor incidencia de deserción se encuentra en la educación secundaria, con un 11% de los estudiantes abandonando sus estudios. Esto equivale a 184,605 personas que no han concluido la secundaria. Además, 91,659 ciudadanos no han completado los seis años de primaria, y 42,674 personas son analfabetas, es decir, no saben leer ni escribir.

La capacitación docente es fundamental para mejorar la calidad de la educación. Sin embargo, en Quintana Roo, muchos maestros no tienen acceso a oportunidades de capacitación y actualización, especialmente en zonas vulnerables. Esto afecta directamente la calidad de la enseñanza y contribuye al rezago educativo en el estado.

En las comunidades indígenas de Quintana Roo, los estudiantes enfrentan barreras lingüísticas y culturales que pueden afectar su acceso a la educación. Estas barreras dificultan la comprensión y el aprendizaje, lo que a su vez aumenta la probabilidad de deserción escolar.

INE informa sobre Acreditación de Observadores

El Instituto Nacional Electoral (INE) en Quintana Roo informó a la ciudadanía sobre la acreditación de personas observadoras electorales para el Proceso Electoral Extraordinario 2024-2025 correspondiente a la elección de diversos cargos del Poder Judicial de la Federación.

El informe relacionado con la acreditación de observadores electorales fue presentado en la Sesión Extraordinaria del Consejo Local, celebrada el 28 de febrero de 2025, donde se detallaron los avances y las solicitudes recibidas hasta la fecha.

A partir de la emisión de las convocatorias, el INE y los Organismos Públicos Locales (OPL) han realizado una amplia difusión para invitar a las y los ciudadanos a participar como observadores electorales en este proceso. Las solicitudes de acreditación para ser observadores se reciben de manera presencial en las Juntas y Consejos Locales y Distritales, así como en línea a través del portal público disponible.

Las solicitudes de acreditación están abiertas desde la emisión de la convocatoria hasta el 7 de mayo de 2025, siendo esta fecha improrrogable. Hasta la fecha, se han recibido un total de 84 solicitudes de la ciudadanía interesada en participar como observadoras y observadores electorales durante el Proceso Electoral 2024-2025.

De las solicitudes recibidas, 16 personas han mostrado interés en observar el Voto Anticipado (VA), lo que refleja un creciente interés en las diversas etapas del proceso electoral. La ciudadanía interesada en acreditarse como observadora u observador electoral podrá acceder a un curso de capacitación en la modalidad indicada en su solicitud, ya sea de forma presencial o virtual. Esta capacitación es esencial para garantizar que los observadores estén bien preparados para desempeñar su labor durante las etapas del proceso electoral.

Las y los observadores electorales podrán presentar un informe sobre las actividades que hayan observado durante las distintas etapas del proceso electoral. Este informe deberá ser entregado en un plazo no mayor a treinta días, contados a partir del día siguiente a la Jornada Electoral que hayan presenciado.

El Consejo Local del INE Quintana Roo hace una atenta invitación a la ciudadanía para que se registre como observadora u observador electoral en este Proceso Electoral Extraordinario 2024-2025 para la elección de diversos cargos del Poder Judicial. Coincidieron que es una excelente oportunidad para contribuir a la transparencia y la equidad en las elecciones, y ser parte activa del fortalecimiento de la democracia en nuestra entidad.

Para realizar el registro y gestionar las solicitudes en línea, la ciudadanía podrá acceder al portal público a través de la siguiente liga: https://pjf2025-observadores.ine.mx/