The Beatles Symphonic Fantasy pintará psicodelia en la Arena CDMX

All You Need Is…!

También ofrecerán este espectáculo en arena Monterrey y Arena Guadalajara

Hablar de The Beatles es, sin lugar a dudas, hablar del grupo musical más grande que ha existido en la historia de la humanidad, el cual rompió paradigmas y estereotipos en la década de los 60.

Veinticuatro sencillos en primer lugar de las listas de popularidad y más de mil millones de discos comprados por sus innumerables fans alrededor del mundo, el también llamado Cuarteto de Liverpool posee el Guinness World Record a la banda más vendida de la historia.

Esto ha dado pie a miles de bandas tributo a la agrupación en todo el orbe, pero definitivamente ninguna como The Beatles Symphonic Fantasy, la cual dirigida por Damián Mahler llegará a la Arena Monterrey el 02 de julio, la Arena CDMX el 03 de julio y la Arena Guadalajara el 04 de julio en 3 noches llenas de la magia musical de la banda británica, y en la cual brillarán muchos de sus grandes éxitos mundiales.

The Beatles Symphonic Fantasy es una invitación masiva a emocionarse y celebrar a The Beatles. Este espectáculo fusiona el poder y grandeza de una orquesta sinfónica con los arreglos únicos del reconocido Maestro Damián Mahler y la participación de los músicos cuidadosamente seleccionados por The Cavern Club.

El reconocido director y arreglista Damián Mahler ha dado un nuevo giro a los clásicos atemporales de The Beatles. Cada canción ha sido meticulosamente reinventada y orquestada, mezclando la esencia distintiva de la banda con una orquesta sinfónica de 30 músicos. Los arreglos únicos de Damián transforman las canciones en épicas experiencias musicales, destacando lo melódico y lírico, lo cual convirtió a la banda en la leyenda indiscutible que es.

Las voces e interpretaciones son vitales para capturar la esencia de The Beatles, y en The Beatles Symphonic Fantasy el elenco de cantantes y músicos ha sido cuidadosamente seleccionados por el prestigioso The Cavern Club, quienes han perfeccionado la esencia vocal y el carisma escénico de John Lennon, Paul McCartney,George Harrison y Ringo Starr para ofrecer un espectáculo cautivador que transportará al público a través del tiempo.

El mejor espectáculo para el mejor grupo de la historia… The Beatles Symphonic Fantasy, en la Arena Monterrey, Arena CDMX y Arena Guadalajara el 02, 03 y 04 de julio, respectivamente.

Arena Monterrey: Venta al público en general: 06 de marzo, a través del sistema www.superboletos.com, en taquillas de la Arena Monterrey, El Palacio de Hierro e Innovasport.

Arena CDMX: Venta al público en general: 06 de marzo, a través del sistema www.superboletos.com, en taquillas de la Arena CDMX, El Palacio de Hierro y Soriana.

Arena Guadalajara: Venta al público en general: 06 de marzo, a través del sistema www.superboletos.com.