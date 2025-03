Lady Gaga regresa a la Ciudad de México

Después de trece años sin shows masivos en el país

La cita es en el Estadio GNP Seguros el 26 de abril

Lady Gaga anunció un concierto masivo en la Ciudad de México, en el Estadio GNP Seguros, el sábado 26 de abril de 2025, como parte de la promoción de su próximo álbum, MAYHEM (disponible el 7 de marzo a través de Interscope Records). Este show producido por Live Nation y OCESA, marcará el primer concierto de Gaga en la Ciudad de México desde su presentación en el mismo estadio en 2012, como parte de la gira The Born This Way Ball.

Los boletos estarán disponibles a partir del jueves 6 de marzo en la preventa Banamex, mientras que la venta general iniciará el viernes 7 de marzo a las 2:00 p.m. hora local en www.ticketmaster.com.mx y las taquillas del recinto.

El anuncio del concierto en la Ciudad de México llega apenas unos días antes del lanzamiento del esperado álbum MAYHEM. Con 14 canciones, incluyendo los sencillos previamente lanzados “Abracadabra”, “Disease” y “Die With a Smile”, el álbum combina la energía ecléctica que cautivó a los fanáticos de Gaga con una visión audaz, explorando temas de caos y transformación, mientras celebra el poder de la música para unir, provocar y sanar.

El sencillo “Abracadabra” debutó en el número 1 del Billboard Hot Dance/Pop Songs Chart, llevando a Gaga a superar los 124 millones de oyentes mensuales en Spotify, estableciendo un récord histórico como la artista femenina con la audiencia más grande en la plataforma. Rolling Stone elogió la canción como “un regreso magistral al pop oscuro”, mientras que Billboard destacó su “energía explosiva” y su “producción de alta intensidad”.

El videoclip oficial de «Abracadabra», dirigido por Gaga, Parris Goebel y Bethany Vargas, ha acumulado casi 62 millones de vistas en YouTube desde su lanzamiento el 2 de febrero. El video, que presenta una intensa batalla de baile entre la versión oscura y la versión luminosa de Gaga, ha sido comparado con algunos de sus trabajos más icónicos. Billboard lo describió como evocador de Bad Romance, mientras que Rolling Stone lo llamó “una erupción de caos y movimiento”.

Antes de “Abracadabra”, Gaga lanzó «Disease», otro momento clave en la era MAYHEM. La canción fue elogiada por The Guardian por sus “sintetizadores distorsionados y su ritmo industrial”, mientras que Rolling Stone destacó su “línea de sintetizador cavernosa” y el “clásico coro de Gaga”. El videoclip, dirigido por Tanu Muino, fue considerado por Vogue como “uno de los mejores videos del año”.

Mientras la expectativa por MAYHEM crece, su colaboración con Bruno Mars en “Die With a Smile”, sigue dominando los charts. El track ha acumulado más de 2.9 mil millones de reproducciones y se convirtió en la canción con más tiempo en el número 1 en Spotify Global. También alcanzó el primer lugar en el Billboard Hot 100 durante cinco semanas y, ganó el premio a Mejor Interpretación en Dúo/Grupo Pop en los Grammy 2025.

Grabado en Shangri-La Studios en Malibú, California, MAYHEM fue producido ejecutivamente por Lady Gaga, Michael Polansky y Andrew Watt, con la participación de Cirkut y Gesaffelstein en la producción.

En un año lleno de hitos, Gaga también anunció un concierto gratuito en la Playa de Copacabana en Río de Janeiro el 3 de mayo. Además, será la presentadora y artista musical en Saturday Night Live el 8 de marzo, recibirá el Premio Innovador iHeartRadio 2025 el 17 de marzo y encabezará Coachella con dos presentaciones el 11 y 18 de abril.