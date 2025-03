El juez Enrique de Jesús Durán hace historia en la FIL del Palacio de Minería

Acompañado de la magistrada María de los Ángeles Rojano Zavalza y del abogado Gustavo Cárdenas Soriano

Presenta su libro “Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Teoría y Praxis”

Por Gloria CARPIO

Al ser egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México, al juez Noveno de lo Civil de Proceso Oral del Poder Judicial de la Ciudad de México, Enrique de Jesús Durán Sánchez, le llenó de inspiración pisar el Palacio de Minería y recordar la educación y formación que le dio la máxima casa de estudios, al presentar su libro “Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Teoría y Praxis”, dentro de la Feria Internacional del Libro.

El doctor en Derecho, Enrique de Jesús Durán Sánchez, quien cuenta con una importante trayectoria judicial, manifestó su orgullo de que la lauerada magistrada María de los Ángeles Rojano Zavalza, lo acompañara en la presentación de su libro, editado por Tirant lo Blanch. “La maestra María de los Ángeles Rojano ha influido en mi formación como juzgador. Por otro lado, también está Gustavo Cárdenas, gran amigo de batallas; y redactores en la construcción del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares”, dijo con gran orgullo ante la presencia de académicos, litigantes, compañeros del PJCDMX y público en general.

Cono siempre, con la sencillez que le caracteriza y amor a su profesión, el juez civil Enrique de Jesús Durán Sánchez, respondió a unas preguntas, tras autografiar varios ejemplares que se adquirieron durante la presentación de su libro en el Palacio de Minería, ubicado en el majestuoso Centro Histórico de la CDMX.

– El nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, que entró en vigor el 1 de diciembre de 2024, en la Ciudad de México, ¿qué beneficios tiene para la ciudadanía?

Durante los trabajos del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares sabíamos que teníamos que imprimirle dinamismo, erradicar malas prácticas, que se estableciera un solo estándar procesal en todo el país. Que los procedimientos sean breves, que el juzgador llegue al fondo del conflicto, que lo resuelva, además, con temas que en su momento logré colocar, platicar y convencer con los miembros de la Comisión de Justicia del Senado, con miembros de la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados, con miembros de Comisión de Justicia Cotidiana.

Se hizo un Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, basado en perspectiva de género, en perspectiva de derechos humanos, basado en la teoría del caso para hacer más ágiles las audiencias y hacer más dinámicos los procedimientos. Gracias a Dios nos acompañaron colectivos que tienen que ver con derechos de personas con discapacidad y que aseguráramos en la materia familiar el derecho de niñas, niños y adolescentes y que el juzgador estuvo obligado también no sólo a revisar la norma local, sino la constitucional y la encarnación, entonces sí es un cambio diametral de lo que es la justicia escrita e incluso la justicia oral inicial al cambio de este Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares.

Es completamente una norma distinta a lo que tenemos en México.

– ¿Por qué su libro debe ser leído por la ciudadanía?

Mi libro “Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Teoría y praxis” lo deben adquirir litigantes, así como las personas que se dedican a la justicia y a la ciudadanía en general. Este Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares tiene que cambiar el modelo de justicia que hay en el país para la materia civil, para la materia familiar, pero además, al ser código nacional tiene un gran impacto en todo el sistema jurídico, federal y local, entonces, este código exige una adecuación normativa de las entidades federativas, pero enorme. La manera en que presento el libro a través de esquemas, es para hacer sencillo y digerible el código por sí mismo, para que cualquier estudiante entienda el código. No a través de la lectura cansada de todos los artículos, sino a través de la fijación de los puntos más importantes que debe de conocer de la norma. Para que el litigante que aprenda a conocer las nuevas etapas procesales, las nuevas dinámicas que requiere cada una de las audiencias y procedimientos que regula el código y tal vez me atrevería de una manera puntual, a decir que el libro busca también ayudar a los operadores de justicia para que lleven sus protocolos de audiencias o sus pautas de audiencias. Y de una manera un poco más elegante, pues presentarse con un libro, no un código como tal, sino un libro que sintetiza un código y entonces tengan mucha claridad en la parte procesal de todas y cada una de las audiencias.

¿Dónde adquirir el libro?

Lo pueden conseguir aquí en la editorial Tirant lo Blanch, también lo venden a través de su página de internet. Es una obra en la cual yo no estoy jugando ningún tipo de remuneración, alguna regalía al respecto. También está de forma digital, sí entiendo yo que puedes comprarlo de manera digital con la editorial o si lo compras de manera física te da acceso a una plataforma digital. Algo que quisiera agregar, es que espero que la obra no solo acompañe el código, sino que sea un complemento del código y que, de verdad estudiantes, litigantes, personas juzgadoras, tengamos presente que este nuevo cambio en el modelo de hacer justicia implica mucho estudio, mucha dedicación, compromiso y enseñarnos a hablar de una manera fácil y sencilla frente al ciudadano que es el que todos los días los tenemos en las audiencias. Este libro va a ser un gran aliado para para que se adapten de forma más pronta a este código”.

A esto agregó “Busco sintetizar lo más relevante y que sea un documento de fácil acceso, con lo más importante de cada aspecto. Espero que este código no cambie para mal. Más bien que se busque una conciencia de que no se deben hacer las cosas igual que hace años. Que el libro les pueda servir en las audiencias”.

El libro Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Teoría y Praxis, enfatiza de forma didáctica y bajo un modelo de enseñanza constructivista, las directrices procesales más relevantes del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, el cuál consta de 1,191 artículos y 20 artículos Transitorios. Se encuentra disponible en diferentes librerías y páginas de venta.

Es reconocido por colegas y compañeros

Acompañado por la magistrada María de los Ángeles Rojano Zavala y el reconocido abogado Gustavo Cárdenas Soriano presentó esta autoría. Ambos acompañantes le dirigieron algunas palabras.

La Magistrada María de los Ángeles Rojano Zavalza “es un grato momento poder estar y platicar con ustedes. Reconozco la gran forma en que Enrique nos muestra este código. Para nosotros la forma en que la que presenta es muy importante, que es con mapas conceptuales, no tenemos que leer páginas y páginas pata entender. En forma pedagógica nos enseña cómo seguir avanzando con ejemplos necesarios. Tuve la oportunidad de conocerlo en sus inicios y resulta trascendental lo que ha hecho ahora por su fácil manejo, que ningún autor había hecho. Con una enumeración de lo que se debe presentar. Mi intención es que todos lean el código y puedan estudiarlo de manera precisa”.

Por su parte, Gustavo Cárdenas Soriano dijo “gracias por permitirme estar aquí, yo quiero reconocer el gran trabajo que es esto, nos conocimos justo en este trabajo. Y nos llevó a varios debates que el Juez desataba de buena manera. Hay muchas de las normas que son de su pluma, me gusta su vocación de velar la justicia. Creo que lo hizo de una manera muy honesta. Me ha tocado verlo y su libro es una parte más de una formación completa que deberían tener todos. Es un acercamiento para estudiantes, litigantes. Es algo de verdadera vocación”.

Para finalizar el Juez Enrique Duran Sánchez agradeció “todas sus palabras me animan a escribir más. Lo hice pensando en dos cosas, primero en invitar a la Jueza María de los Ángeles Zavalza, porque tuve el honor de tomar clases con ella y la segunda es que estuvo presente en un ante proyecto. Los de la editorial me acogieron muy bien” concluyó.