Luisa Kreebs y otros empresarios se enfrentan al contrabando chino

Empresaria textil con más de 18 años de experiencia

Defienden la industria mexicana, los empleos y la calidad de los productos

Por Arturo Arellano

Originaria del estado de México, Luisa Krebbs es hija del empresario Luis Krebs Kihumeritz y Gloria Vázquez Gles; ella ha logrado aportar gran conocimiento y experiencia en la industria textil siendo la única mujer al frente de una de las textilerías más importantes de mezclilla, no obstante, ahora se enfrenta a un fenómeno que está consumiendo a la industria en México: El contrabando chino.

Es así que, en alianza con otros empresarios, Luisa se está organizando para hacer frente a esta competencia desleal, que no solo está afectando a la industria textil, sino a muchos otros sectores. En entrevista para DIARIO IMAGEN nos contó “el contrabando chino no es nuevo, pero desde la pandemia tuvo un crecimiento desmedido, afectando a las empresas nacionales, a todas las PyMes nos están dejando sin trabajo y nosotros a la vez estamos desempleando a miles de personas, a quienes trabajan en máquinas, a los diseñadores; y esto se ha extendido, porque no es una afectación solo a la industria textil, sino a la del zapato, la del juguete, de los muebles y hasta la agricultura, es increíble como estamos perdiendo a México”.

En este contexto, explicó que han creado un movimiento, que han dado a conocer en redes sociales “Recuperando México”, donde se han unido los empresarios de todos los sectores y estados de la república, pidiendo ser escuchados por las autoridades”.

En este caso, aclara que la petición solo es una “que frenen la entrada de contrabando chino, porque nadie está inconforme con que entre mercancía de otro país y compitamos, pero que paguen los impuestos correspondientes, porque la aduana está abierta de par en par, dejando entrar a todo el producto chino y yo pienso que las autoridades, quiero creer que la Dra. Claudia Sheinbaum y el Licenciado Marcelo Ebrard no saben todo lo que está pasando y todas las fábricas que se están quedando sin trabajo”.

Como ejemplo de esta crisis recordó “Me impacta que cerraron Izazaga 89 y dijeron que iban a expropiar la propiedad, porque todo lo que encontraron ahí, era ilegal, sin etiquetas, pero ya lo abrieron de nuevo, yo me pregunto ¿Entonces de que se trata? En mi empresa yo generaba de 3 mil a 7 empleos hace tres o cuatro años, pero ahora tengo solo a 314 personas, y esto lo viven todos los empresarios, mientras las autoridades no han volteado a ver este rapto que se está haciendo en el país”.

En este marco hace un llamado también a los consumidores “seguramente la gente no sabe que está comprando un producto chino que entra de contrabando, pero lo compran por ser más barato y es más barato por lo mismo, porque es ilegal y al final nos va a afectar a todos, porque la gente se va quedar sin trabajo. Esto se ha apoderado de todo, camina por Izazaga en la Ciudad de México, o por Medrano en Guadalajara, por el lugar donde haya plazas que te encuentres la mayoría es contrabando chino ¿Cómo lo puedo asegurar? Por los precios tan bajos, mismos que pueden ofrecer porque no pagan impuestos correspondientes, por eso tienen pantalones de 60 u 80 pesos”.

En cuanto al producto que ella ofrece, comento “Su producto es desechable, por ejemplo, el pantalón que yo vengo fabricando por más de 20 años, tiene 5 años de garantía de vida, pero un pantalón hecho en China dura tres lavadas y se te hace aguado, eso pasa con la mayoría de los productos que ofrecen, son de muy mala calidad”. En este escenario pide que compremos lo hecho en México “debemos hacer conciencia, la gente de a pie podemos sumar comprando lo que hacen las empresas locales, pero las autoridades son las que deben frenar la entrada del contrabando en la aduana, porque están acabando con el país. Den indicaciones en la aduana, porque ellos se están haciendo ricos, pero confió en que la Dra. Claudia Sheinbaum y el Licenciado Marcelo Ebrard van a tomar cartas en el asunto, hemos pedido una reunión con el licenciado, pero hasta ahora no lo hemos conseguido, tuvimos un primer acercamiento, pero queremos que nos reciba él”.

Concluye que el problema no termina en las plazas que ofrecen productos contrabandeados, pues también plataformas como Shein, Temu, Aliexpress y otras ofrecen productos de dudosa procedencia, por lo que llama a que se regule la distribución de esta mercancía.

Finalmente solicitó a todos los empresarios mexicanos a que se sumen al su movimiento “Recuperando a México”, “Síganos en nuestras redes sociales, manden su contacto y nosotros los buscaremos para sumar fuerzas, díganos de donde son, y los sumaremos a los grupos de WhatsApp para no quedarnos de brazos cruzados, porque es el trabajo de todas las familias mexicanas lo que está en juego”.