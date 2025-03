Se tomarán “decisiones sustantivas” si Trump no echa atrás aranceles: CSP

“El país vive un momento muy definitivo”

“Buscaremos a otros países para hacer frente al golpe a las históricas relaciones comerciales”

Luego de reconocer que México vive “un momento muy definitivo» y que su definición dependerá de lo que suceda en estos días con los aranceles del 25 por ciento que impuso Estados Unidos a las exportaciones mexicanas, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo dejó muy claro que no habrá “sumisión”.

La titular del Ejecutivo federal no descartó la posibilidad de buscar a Canadá, otra de las naciones afectadas por los gravámenes, y a otros países para hacer frente al golpe que dio el gobierno de Donald Trump a las históricas relaciones comerciales, por lo que redefiniría a sus socios.

“De mantenerse los aranceles, tenemos que responder”, dijo Sheinbaum Pardo, que advirtió que México tomará «decisiones sustantivas» si Trump no echa atrás las barreras comerciales.

“Lo que sí puedo decirles es que es un momento muy definitivo para México, dependiendo de lo que pase estos días, hasta el domingo. No va a haber sumisión. México es un gran país; y las mexicanas y los mexicanos somos valientes, resistentes; y el pueblo de México tiene mucha fuerza; y nuestra economía está bien, pero no va a haber sumisión. Y sí, de seguir las circunstancias, pues sí vamos a buscar a Canadá y a otros países”», dijo.

Aunque Sheinbaum Pardo tiene previsto sostener una llamada telefónica con Trump para tratar de llegar a un acuerdo que evite afectar a ambos países y confirmar “medidas arancelarias y no arancelarias” como respuesta, las últimas horas han causado incertidumbre. La conversación podría darse el jueves por la mañana.

A la pregunta en torno a si tendría un contacto con el primer ministro canadiense, Justin Trudeau, la jefa del Ejecutivo externó: “Vamos a esperar estos días la llamada y sí, con Canadá y otros países. Lo que puedo decirles es que es un momento muy definitivo para México, dependiendo de lo que pase estos días hasta el domingo.

“EU debe reflexionar sobre impactos”

Estados Unidos también debe reflexionar sobre los impactos que tendrá para su propia economía la imposición de aranceles a las exportaciones mexicanas hacia su territorio, aseveró la presidenta Sheinbaum Pardo.

“Lo que supuestamente quiere el presidente (Donald) Trump es que se muevan de aquí las fábricas para que se vayan allá. Sí va a tener efectos para la economía mexicana, pero también tiene muchos efectos allá: en el muy corto plazo le afectó más en términos de la caída de las bolsas. Ellos también tienen que reflexionar frente a lo que ocurrió en estos días”, puntualizó la mandataria.

En la mañanera de este miércoles, destacó que pese a la imposición “unilateral” arancelaria, el peso mexicano no se vio tan impactado y “no llegó bi a los 21 pesos (ayer), fue 20.80 más o menos, hay que esperar también.

La jefa del Ejecutivo insistió que sí, las medidas dictadas por Trump afectarán a la economía mexicana, “pero en el corto plazo afectan a Estados Unidos”.

Remarcó que la determinación del magnate no tiene razón de ser, ni hay argumentos para mantenerla, pues además de muchas consecuencias negativas para las dos naciones, generará un incremento de precios en Estados Unidos en el corto plazo.

“Ayer el secretario de Comercio estaba buscando un esquema de acuerdo, recuerden que el secretario de Comercio (Howard Lutnick) viene de ser trader de la bolsa, cuando ve la caída de las bolsas supongo que él mismo está buscando un esquema distinto, pero depende de la decisión de Trump”, señaló ayer en su mañanera.

Insistió que su administración no cierra las puertas al diálogo y, en ese sentido, destacó que en los últimos 30 días -periodo en que se suspendieron temporalmente los aranceles- se alcanzaron diversos acuerdos bilaterales en materia de seguridad y comercial.

Pese a ello, lamentó que se dio “una decisión de Estados Unidos de imponer aranceles de manera unilateral. No es una responsabilidad nuestra, es una decisión del presidente de Estados Unidos que además no sólo es contra México, también a Canadá y a China. Ayer China contestó muy fuerte y habla (Trump) que el 2 de abril va a haber aranceles de reciprocidad para otros países, o sea que si un país impone impuestos a las importaciones de Estados Unidos hacia ese país, de la misma manera Estados Unidos le va a im poner. Ha hablado de imponer aranceles a Europa. No sólo es un asunto de México”.

Envío a EU de 29 narcos no fue para tener “contento” a Trump: Sheinbaum

Sobre las declraciones de Trump este martes ante el Congreso de EU, Sheinbaum Pardo dejó claro que el traslado a Estados Unidos de 29 líderes del narcotráfico que se dio en días pasados no fue para tener “contento” a su par estadunidense, sino que fue una decisión que se tomó para proteger a México.

Interrogada en la mañanera sobre las afirmaciones que hizo ayer Donald Trump ante el Congreso, donde entre otras cosas dijo que el envío de los criminales mexicanos fue para “tener contento” a Estados Unidos, la jefa del Ejecutivo respondió:

“El presidente Trump tiene su manera de hablar, lo hemos dicho muchas veces. Esta decisión que tuvo el Consejo de Seguridad tiene que ver con la protección en México. Había mucha información de la (probable) liberación de estas personas con la consecuencia que pudiera tener para nuestro país. Entonces el consejo de seguridad tomó esa decisión”.

En cuanto a la reunión a puerta cerrada que tuvo ayer con presidentes municipales y legisladores locales y federales del estado de México, Sheinbaum afirmó que se sumó a ese encuentro que ya estaba pactado para diferentes temas “y aproveché para irlos a invitar el domingo al Zócalo”.

Criticó que la oposición haya celebrado con la decisión “unilateral” de Trump. “Es lamentable, por decir lo menos, que celebren. No es muy patriótico que digamos. Pueden tener las diferencias con nosotros, pero ¿a poco están de acuerdo? Estaría bueno que lo dijeran si es que están de acuerdo con que Estados Unidos ponga 25 por ciento de aranceles”.