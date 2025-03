Así, ¿o más claro?

TRAS LA PUERTA DEL PODER Roberto Vizcaíno

Dueño absoluto del escenario, con la mayoría del pleno del Senado y de la Cámara de Representantes norteamericanas volcadas en su favor, en una transmisión directa de su primer discurso de su segundo mandato que llegó a muchos millones de personas en todo el mundo, Donald Trump transformó su primer informe en un contundente cadalso contra México.

Como lo hizo hace 44 días, al tomar posesión, antenoche reiteró que México vive dominado por los cárteles del narcotráfico que serán combatidos por su administración.

En medio del aplauso de senadores y representantes, dijo:

“El territorio inmediatamente al sur de nuestra frontera (México) está ahora dominado en su totalidad por cárteles criminales que asesinan, violan, torturan y ejercen un control total. Controlan una nación entera, lo que supone una grave amenaza para nuestra seguridad nacional. Los cárteles están librando una guerra en Estados Unidos, y es hora de que Estados Unidos libre una guerra contra los cárteles…

“Hace dos semanas, designé oficialmente a los sanguinarios cárteles mexicanos de la droga, como organizaciones terroristas extranjeras. Ahora están oficialmente en la misma categoría que ISIS y eso no es bueno para ellos… Ahora, hasta el último, será detenido y expulsado por la fuerza de nuestro país, o si son demasiado peligrosos, encarcelados y juzgados en este país.

“Hace cinco noches, las autoridades mexicanas, debido a las políticas arancelarias que les imponemos, entregaron a 29 de los mayores líderes de los cárteles de su país. Eso no había ocurrido nunca. Quieren hacernos felices. Es la primera vez.

“Necesitamos que México y Canadá hagan mucho más de lo que han hecho: Tienen que detener el fentanilo y las drogas que entran en Estados Unidos. Van a detenerlo”, subrayó.

En su larga intervención de casi dos horas, en las que sus legisladores e invitados le aplaudieron una y otra vez, el presidente Trump reiteró igual que irá a fondo con sus aranceles a fin de obligar a las empresas e industrias de capitales estadounidenses localizadas en el exterior a que regresen a EU.

Gran parte de estas se localizan en México.

Reveló que él mismo ha llamado a sus propietarios y directivos para señalarles que si mantienen fuera de EU sus plantas industriales serán gravados con aranceles, pero que si las llevan a EU tendrán exenciones totales.

Un discurso en que además reiteró que va por el control de EU en el Canal de Panamá; que buscará que los habitantes de Groenlandia acepten integrarse a EU ya que para Norteamérica Groenlandia es un tema de seguridad nacional, y que en el caso del conflicto armado en Ucrania va por alcanzar la paz a través de sentar en la misma mesa a Vladimir Putin y a Zelensky.

Un discurso que no deja espacio para dudas, directo en lo que corresponde a lo que piensa y espera de México.

Monreal: “Trump ofende a México, no sólo a su gobierno”

Luego de reunirse con los dirigentes de a Asociación de Bancos de México, con quienes conversó sobre la necesidad de sumarse al apoyo a la presidenta Claudia Sheinbaum en estos momentos de agobio por parte del presidente Donald Trump a México, el coordinador de los diputados federales de Morena, el zacatecano Ricardo Monreal, rechazó las imputaciones del mandatario estadounidense en relación a que México está dominado por los cárteles de la droga.

“Hablamos de los excesos del pago de servicios en tarjetas de crédito, en créditos hipotecarios, en créditos al consumo y me explicaron el crecimiento que han tenido, no niegan que México es un país atractivo para las inversiones con utilidades crecientes, por el clima de confianza”.

Bueno, miren, yo siento que es un estilo político y es una narrativa política la que usa de manera frecuente el señor Trump. Es un estilo personal el que utiliza, pero yo no admito su calificativo. Yo creo que el señor Trump le falta al respeto a México. Le falta al respeto a la nación. Y que no exhibe pruebas, simplemente dichos aventurados y falsos, y eso me parece muy grave de un hombre que tiene bajo su responsabilidad la conducción de un país tan importante.

Del informe de Trump a su Congreso, recordó que la presidenta Sheinbaum ha respondido con prudencia y con serenidad.

“Pero yo, como miembro del Poder Legislativo, no le admito sus groserías y no le admito sus calificaciones. Creo que se equivoca. El tiempo nos lo dirá y nosotros vamos a mantener una actitud de cuidado y de respaldo a nuestra Presidenta.

“Yo creo que, lejos de alegrarse algunos por lo que dice, deberían condenar estas agresiones contra el país. Yo no soy polko, no me inscribo en el neopolkismo. Los seguidores del ex presidente James Polk, que se alegran cuando hay anexiones o pérdida de nuestro territorio o cuando hay agravios y agresiones contra nuestra nación. Yo no me inscribo ni me sumo a ese coro de mexicanos y mexicanas que aplauden cuando este tipo de discurso se pronuncian. No, al contrario, yo los condeno y además lo repudio como ser humano, como mexicano y como legislador.

“Yo creo que se equivoca el presidente Trump, porque la guerra comercial a los países que entren a ella afectará. Sí, México puede ser con una mayor afectación, pero también Estados Unidos será afectado y Canadá también. Lo importante es señalarle al mundo que el señor Trump está violando el Tratado de Libre Comercio firmado por la soberanía de los tres países y ratificado por sus congresos.

“México lo puede hacer. De hecho, México, repito, tiene más de 50 tratados comerciales con naciones en el mundo. México está destinado a abrirse. Es más, lo que está pasando ahora está unificando a México.

“El presidente Trump no creía que iba a unificar al país en contra de sus decisiones. Y México es firme, definitivo y resiliente. Creo que, con la presidenta Claudia, su liderazgo será fortalecido por mexicanos y mexicanas conscientes de una realidad, y haremos escudo contra la hostilidad del presidente Donald Trump… repudiamos y rechazamos sus calificativos, son ofensivos y son un agravio para la nación”, concluyó.

