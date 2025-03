Filippa Giordano estrena su versión de “No Sé Si Es Amor”

En una de las mejores etapas de su vida

Le da un toque disco y de frescura al clásico de Roxette

Por Arturo Arellano

La Diva de la ópera pop, Filippa Giordano, estrenó a nivel mundial su nuevo sencillo, “No Sé Si Es Amor”. Con su majestuosa interpretación, arreglos especiales y una propuesta visual única, la artista revive este clásico del legendario grupo sueco Roxette, al que le añade su enfoque disco, futurista y fresco.

En entrevista para DIARIO IAMGEN nos contó los detalles al respecto “estoy viviendo una etapa muy bonita en mis cincuenta años, con una gran fuerza energética, juvenil y recordando esa etapa ochentas-noventas en mi adolescencia, cuando estas grandes canciones eran populares, este tema apareció en Pretty Woman en los noventas, y me encanta. Yo estoy en una etapa muy dance y disco, lo cual se puede notar en mi versión”.

Agrega que como italiana de origen “los ochentas están muy marcados por la música, fuimos grandes productores de temas de dance como Rythm Of The Nigth, tenemos un recorrido importante en ese sentido. El patrimonio dance de los italianos es algo que pertenece a nuestra historia. Me siento autorizada en expresarlo e interpretarlo y de acercarme a ese mundo dance, entonces quise interpretar este tema, pero sin una palabra más, la letra ya es maravillosa, solo quise darle mi visión, y a través del baile. Estoy viviendo mucho esta etapa en que haces un tema que no forzosamente debe ser alegre para hacerte bailar, pude ser dramático como en este caso”.

El videoclip, que acompaña la canción, plantea una intrigante pregunta: ¿puede una asistente virtual enamorarse de su creador? Pues Filippa describió que se trata de un amor imposible, “no por abandono, sino porque la mujer es una asistente virtual, una agenda de un chico solitario. Hicimos una mini película, yo interpreto a esta mujer de IA y mostramos como esos aparatos nos resuelven muchas cosas, pero hasta que punto podemos llegar. Entonces soy una mujer que no sufre el sentimiento por abandono, aunque ese amor parece imposible”.

Reconoció que tuvieron referencias como de la cinta “S1m0ne” de Al Pacino o “Her” con Joaquín Phoenix “por supuesto en esa época que salieron las películas eso era muy adelantado, pero ahora vez como la realidad se convirtió en algo palpable, estoy segura de que inventarán como ponerles corazón a esos aparatos y estaremos frente a un mundo que hoy creemos imposible”.

Una etapa sin reglas

Al haber superado la brecha de los cincuentas, Giordano nos compartió “La verdad es muy importante entender que es el primer capítulo de tu vida, es la mitad, cuando ya pasó la etapa de aprendizaje, desarrollo, cuando identificas quién eres, cuando te expresas, pero llegando a los cincuentas ya sabes que no hay reglas, eres la versión que quieres ser de ti, por supuesto, siempre queriendo superarte, mejorar y sobre todo compartiendo tus talentos y habilidades al mundo, pero tu marcas las reglas, el nivel de intensidad con que quieres vivir la vida. Los cincuentas no son para retirarse, sino al contrario para decir, a partir de ahorita me divierto. Antes fue crecer, aprender, cumplir, tratar de gustarle a la gente, pero ya que lo entiendes empieza la resbalada”.

De tal manera que, por ahora no hay un destino definido en la carrera de la gran Filippa Giordano “Desconozco por que lejos de guiarme por otra cosa, lo hago por el instinto, por la etapa personal que este viviendo, cada momento me lleva a cierta faceta. Mientras lo que haga tenga nivel artístico, cultural, vocal y humano, de buen gusto, sin vulgaridades, así continuaré. Siempre será mi lema y mi deseo, ser un buen ejemplo para los jóvenes y los menos jóvenes, con cosas de calidad, concluyó.

El video de “No Sé Si Es Amor”, explora un tema fascinante: la inteligencia artificial y sus límites emocionales. La historia sigue a un joven genio que desarrolla a FILIPPA, una asistente virtual en forma de holograma. La pregunta central es profunda y provocadora: ¿puede una inteligencia artificial experimentar el amor?