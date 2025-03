Celebran 20 años de Los Tristes Tigres con “Tonta”

Con funciones en el Teatro La Capilla

Una comedia de Adrián Vázquez protagonizada por María Antonieta Hidalgo

Por Arturo Arellano

“Tonta” cuenta la vida de una mujer que intenta encontrar en el significado de las palabras, la verdad de la existencia. Es la historia de una joven a la que desde pequeña nombran así, pero cuando tiene que emprender su propio camino, su vida cambia. Durante la obra nos vamos adentrando en la vida de la joven, quien se encuentra desesperada por encontrar trabajo para mantener a su hijo, y se distingue por ser muy tenaz.

En entrevista, María Antonieta Hidalgo nos contó “es un unipersonal, se narra la historia de una chava en un espectro del autismo, no tiene juicios, entiende la vida de una forma muy literal, sufre de bullying y al crecer le toca salir de casa, comenzar a trabajar, buscar oportunidades. Narra cómo se enfrenta a los diferentes desafíos de la vida, es muy interesante porque hago un total de 7 personajes, sin cambio de vestuario, solo con diferente corporalidad y distinta voz”.

Reconoce que es muy complejo “porque no tengo a alguien a quien echarle la culpa si me va mal (risas) todo el trabajo recae en mí, no se me puede olvidar nada, debo estar presente muy dentro de la historia. Pero es maravilloso, te hace estar concentrada completamente”.

Sobre abordar a un personaje con autismo, refiere “No te das cuenta de esto hasta que entiendes que ella es una enamorada de la palabra, estudia enciclopedias, se sabe muchas palabras, las dice en la obra tal cual como las encuentra en los libros, es una persona especial. Pero lo que hace la obra es voltear esa mirada y reclamar a la gente por qué referirse a alguien diferente como ‘tonto’ o ‘tonta’, pero ella responde ‘no soy tonta, soy especial, diferente, entiendo al mundo de esta manera’, eso es el mensaje”.

No obstante, asegura que se trata de una obra divertida “con un personaje valiente que se arriesga, aunque también es muy ingenua, en un mundo difícil, pero al final las cosas le van saliendo, porque ‘al inocente lo protege Dios’, el personaje genera mucha empatía, y nos ha ido muy bien con la gente”.

Al tratar de que los proyectos de la compañía sean contundentes, asegura “no está de más señalar temas fuertes, en este caso de una manera divertida e irreverente, que al final te pone a reflexionar. Al final la invitación del arte es reflexionar y voltear la mirada hacia adentro para tratar de ser mejores personas. Es el compromiso de la compañía y esperamos sembrar una semillita en el corazón de cada espectador. Lloran, se conmueven, se identifican”.

Destaca que, hay momentos muy bonitos de la historia “en la relación de ella con su familia, con su papá, la valentía de salir joven de casa a jugarse la vida, esos elementos los tenemos en común, este personaje y yo, cuando conecto automáticamente y naturalmente con algo que estoy diciendo, se lo doy a este personaje y cuando no, hago una búsqueda sin juicios y trato siempre de dar lo mejor de mí”.

La comedia irreverente de Adrián Vázquez, protagonizada por María Antonieta Hidalgo, ofrece funciones todos los martes de marzo y hasta el 1 de abril a las 20 horas en el Teatro La Capilla.