Edad, 17 años, con porte y futuro inigualables… ni su novia ni nadie vio que detrás de eso estaba el feminicida

Eran una pareja formidable. Los dos de 17 años, estudiantes, y con todo lo que a esa edad y circunstancia significa el amor.

Pero en 2022, en su natal Camargo, Chihuahua, algo se rompió entre los dos y de sus entrañas surgió el monstruo feminicida.

El joven toda dulzura y promesas, le dio a Mya 47 puñaladas.

Mya Noemí Villalobos Saldaña, hoy universitaria de excelencia, con sus apenas 19 años y todas las ganas de vivir, ha logrado sanar su cuerpo, pero no su alma. Quizá nunca recupere la confianza y su capacidad de amar.

Con una frescura y voluntad impresionantes, se presenta a sí misma ante periodistas a quienes se les informa de una iniciativa legislativa que busca modificar las normas penales a fin de que este tipo de agresiones puedan ser calificadas y castigadas como feminicidio.

Nadie por más joven que sea puede darle a su pareja, u otra joven, 47 puñaladas y sólo recibir una condena por lesiones. Evidentemente, obviamente que existió el intento de matar, asesinar a la joven.

Hace poco ocurrió algo similar: una joven influencer, Marianne Gonzaga, de apenas 17 años, atacó con un cuchillo de cocina tomado al vuelo, a Valentina Gilabert, de 18 años, nueva pareja de su ex novio y le causó más de una veintena de gravísimas lesiones en una mano, el tórax y el cuello que la mantuvieron casi en la muerte.

Igual que en el caso de Mya, la agresora de Valentina sólo fue acusada de lesiones cuando era evidente que hubo un intento de feminicidio.

Contó en su sentencia y trato penal, el hecho de que no existe todavía ese delito aplicable a jóvenes menores de 18 años.

La joven de Camargo dice, suave, pero con firmeza ante los micrófonos de la prensa:

“… yo soy Mya, Mía Villalobos, soy una sobreviviente de un feminicidio, un milagro, alguien con suerte, alguien que tiene un propósito en esta vida, como ustedes lo quieran ver.

“Es un hecho que mi ex pareja intentó tener mi vida en sus manos, dándome cuarenta y siete puñaladas alrededor de mi cabeza, cuello, pecho, manos, brazos, espalda, perforándome un pulmón, haciéndome dos incisiones en la tráquea, dejándome con atrofias en las manos, y, aparte de solamente cicatrices físicas, cicatrices internas en mi corazón, en mi alma, que persistirán por siempre…

“Y sí, éramos menores de edad, y su delito no pudo ser tipificado como intento o tentativa de homicidio, ni de feminicidio, sino sólo de lesiones, violencia familiar y heridas graves, lo cual determinó su sentencia.

“Hoy mi agresor es libre.

“¿Qué decirles, recomendarles a todas las posibles víctimas en casos como el mío?

“Claro que es una tristeza que se presenten casos como estos, no solamente a temprana edad, sino en cualquier momento de la vida de una mujer, pero es más grave el saber que tenemos estos huecos en las leyes.

“Estoy aquí con mi desdicha y un dolor que guardaré por siempre, en un intento por hacer algo bueno de mí tragedia, dejar algún legado para las posibles próximas víctimas, es por lo que estoy aquí, muy agradecida con la profesora Adriana y con el diputado Alejandro.

-¿Qué podrías recomendarles a otras jóvenes, que señales ver para evitar agresiones como la que te pasó?

“Es muy difícil, hay miles de campañas sobre la violencia y la prevención de la violencia hacia la mujer… es muy difícil… es muy difícil darse cuenta cuando estamos en ese ciclo del enamoramiento… no puedo decir mucho yo que no se haya dicho ya… a lo mejor tienes las circunstancias enfrente de tí, pero no las logras ver porque simplemente no estás esperando que un día te vayan a intentar matar.

“… yo era una adolescente de 15 años cuando empecé mi relación, tenía dos años ya de relación, supongo que hubo muchas señales durante ese noviazgo, yo estaba enamorada, yo vivía una relación de amor, no para ver si en algún momento me iban a atacar con esa brutalidad.

“Simplemente no lo esperaba, simplemente quedé en manos de quien pensaba me amaba… no soy culpable por no haberme dado cuenta de alguna señal, simplemente estaba enamorada…”, concluye inocultablemente dolida.

“Ley Mya”

Este caso ya fue base de una iniciativa presentada en el Congreso de Chihuahua por la entonces diputada local Adriana Terrazas Porras, que hoy es retomada por el diputado federal del PRI, César Alejandro Domínguez, a fin de que se establezca la prisión preventiva y el delito de feminicidio entre menores de 18 años.

El tema es complejo, advierte el legislador. Pero los hechos cada vez más frecuentes indican que se debe ir a aprobar una legislación que abra la puerta de un castigo mayor entre jóvenes agresores.

Domínguez explica:

“Yo creo que debemos de trabajar mucho de manera integral, porque una cosa son las penalidades y otra cosa es la prevención de los delitos y si no se abordan los cuatro grandes ejes que tiene la seguridad, difícilmente vamos a llegar a buen puerto.

“El primer eje en seguridad es la prevención junto a la promoción educativa que se debe hacer de muchos temas.

“Otro es el lenguaje utilizado cotidianamente y la cultura del respeto a la ley, respeto a las personas… fortalecimiento de la educación de nuestras hijas y de nuestros hijos… y además existen tratados internacionales que protegen a los adolescentes y sus penalidades que no pueden ser superiores a los 10 años”.

Pero del otro lado está la impunidad y el sentimiento social de que las autoridades y el sistema judicial, entre ellos sus diputados y senadores, no hacen nada para castigar el nivel de los delitos que se cometen.

Hoy esta iniciativa está en curso en San Lázaro.

