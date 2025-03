Yeri Mua llegará con todo su Flow al Pepsi Center WTC

Con su Traka Tour

El show más candente tendrá efecto el 30 de mayo a las 20:30 horas

Texto y fotos Isabel Violeta

Yeri Mua pasó de ser una celebridad del internet a una cantante y llevará su Traka Tour al Pepsi Center WTC el día 30 de mayo a las 20:30 horas, donde se vivirán más de dos horas de Reguetón mexa neoperreo.

En conferencia de prensa para dar detalles sobre el show, dio las gracias a los medios que la han apoyado en su carrera, pues sabe lo valiosa que es esta colaboración y como eso la ha ayudado, aclarando que “soy muy creyente del destino y que Dios tiene escritas las cosas, ahora lo junto con lo que me dijo mi terapeuta, que tengo personalidad teatral, desde pequeña sabía y quería ser una estrella, aunque aún siento que me he convertido en lo que quiero ser completamente”.

Llena de emoción confesó que es uno de los shows más importantes “este show marcará un antes y después, cantaré canciones nuevas, que he guardado para este momento, pues yo empecé con las canciones que escribían mis amigos para mí, por eso decían que me sexualizaba mucho, ahora ya he sido partícipe de mis letras y en este show daré a conocer estas canciones que salen de mi corazón. Me estoy preparando mucho”,

En cuanto a tener invitados destacó que sí tendrá una acompañante y muchas sorpresas “voy a colaborar con una artista argentina muy querida para mí, La Joaqui vamos a cantar nuestros éxitos y muchas sorpresas más que les tengo”.

Ante las críticas que pudo recibir Yeri Mua aseguró que se ha preparado mucho para ser mejor cantante “quiero que vean cómo puedo bailar y cantar y seguir dando un gran show. Me preparé mucho ahora con un instructor. Y completaré este concierto con unas coreografías muy buenas, ya me encuentro ensayando mucho”.

Por otro lado, confirmó que su gira por Estados Unidos es cierta y tiene varias fechas confirmadas, estará en Texas, Dallas, Nuevo Laredo y más por confirmar “ya he tenido varias presentaciones en Estados Unidos y me gusta mucho, es muy importante para mí darme a conocer, quisimos experimentar y llevar mis sonidos hasta allá de hecho he tenido varios sold out” mencionó la cantante recordando que esta fecha será el único show en México por el momento.

Los boletos ya están a la venta en la página www.ticketmaster.com o en taquillas del Pepsi Center WTC.

