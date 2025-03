Yalitza Aparicio dará voz a “Las Amazonas de Yaxunah”

A través de un extraordinario documental

Estará disponible a partir del 18 de marzo en Disney Plus

Texto y fotos Isabel Violeta

ESPN y Disney plus están por estrenar el nuevo documental “Las Amazonas de Yaxunah”, en el que Yalitza Aparicio dará voz a estas maravillosas mujeres, con su narrativa. El documental estará disponible a partir del 18 de marzo en Disney Plus.

Escrito por Tlatoani Carrera y dirigido por Alfonso Algara, este documental cuenta la historia de Enedina Canul capitana del Equipo Las Amazonas de Yaxunah y del equipo de sóftbol que se formó en Yucatán. Con 26 jugadoras, de entre 13 y 62 años de edad jugando con sus con huipiles, demostrando grandes habilidades.​

En conferencia de prensa Yalitza Aparicio, Enedina Canul y Alfonso Algara dieron algunos detalles, “creo que para ellas fue como un despertar y darse cuenta que había algo más allá, creo todos alrededor aprendimos mucho. Yo quería darles la libertad y darles el espacio, personalmente aprendí que se puede ser feliz con poco” declaró Algara.

Enedina Canul contó “desde niña quise jugar, con solo 6 años empecé a jugar béisbol con los niños de mi pueblo, hasta que crecimos y se veía mal a una mujer jugando con ellos, por eso mi mamá no me dejó hacerlo más, pero fue hasta 2017 con Sedesol que tuve otra oportunidad de jugar y aproveché con otras señoras para hacer un equipo”.

Para realizar el documental, recordó “a mí me dicen Doña Ene y en el equipo tenemos quien nos representa, y mi hijo Joel, es quien maneja la página de las Amazonas. Alfonso lo contactó por Facebook y fue muy rápido, creo que ahora para las mujeres de donde vivo habrá más libertad de practicar algún deporte y se motivan por nosotras”.

Enfatizó que por el momento están arreglando el campo de juego pero que en cuanto lo terminen volverán a jugar, pues eso los hace muy felices y esperan poder salir a competir en otros lugares. “he escuchado que en mi pueblo dicen que están orgullosos” comentó.

Por otro lado, Yalitza Aparicio mencionó “creo que esto es un buen ejemplo de que gracias a las mujeres que han luchado, podemos hacer hoy lo que queremos, si te acercas a comunidades te das cuenta de cuan diferentes son las cosas, me alegra que hoy en día hay hasta torneos. Gracias a ESPN pude acompañarlas y conocer de ellas, vi todas estas complicaciones a las que se enfrentan, pero todas estas mujeres no se rinden”.

Recalcó que este proyecto llegó a enseñarle mucho “Siento que llegó en un momento importante porque no hay límites de edad o de género para hacer lo que te gusta, este amor con el que estas señoras hacen las cosas, se transmite. Hay muchas cosas que no entendía, era como un choque de dos mundos que se vuelve uno, solo que tienen muy limitado todo”

Por último dijo “todo lo he hecho con amor, no he sentido presión alguna, agradezco que se fijen en mí, que ahora mi voz tenga voto y que gracias a ustedes, la prensa y el público puedo alzar la voz o ayudar a otras mujeres a que la tengan”. Concluyó.