LIFETIME estrenará “La verdad de Ruth Finley”

Protagonizada por Teri Hatcher

Se estrena el 15 de marzo a las 22:00 horas en el marco del mes de la mujer

El 15 de marzo a las 22:00 horas en el marco del mes de la mujer, el canal LIFETIME siempre enfocado en el contenido para las féminas, estrenará la película “La verdad de Ruth Finley” protagonizada por la actriz Teri Hatcher.

“La verdad de Ruth Finley” es un drama psicológico que trata de lo que al principio fue la vida tranquila de Ruth y su esposo Ed, viviendo en Wichita, Kansas, hasta que Ed sufre un ataque cardíaco y Ruth comienza a recibir amenazas misteriosas que la dejan en estado de pánico. Basado en la increíble historia real de una ama de casa de Estados Unidos que se convierte en el objetivo de un misterioso acosador conocido como “El Poeta”.

En una conferencia virtual la actriz estadounidense Teri Hatcher contó “LIFETIME da mucha oportunidad a las mujeres para contar historias interesantes y únicas y cuando llegaron con este proyecto me gustó; no había tenido la oportunidad de interpretar un personaje real, en este punto me intriga mucho la salud mental de las personas, de cómo se comportan y esta película te deja entrar en esos temas es un personaje multinivel y profundidad”.

Sobre el proceso del personaje explicó “tuve que investigar mucho para poder representar este personaje y hónrala, sobre todo, creo que hay una perspectiva sobre la ansiedad con la que todos nos identificamos, la comunidad tenía mucha ansiedad por el asesino, pero ¿qué le puede hacer la ansiedad a su salud metal? y ¿hasta qué punto la ansiedad se adueña de ella? Me acuerdo que tenía que volar a Europa y volver a Canadá con el cambio de horario yo misma tenía mucha ansiedad, sin poder dormir. Y me di cuenta que el universo me dio la oportunidad de vivir como era la ansiedad en una persona, ese fue mi trabajo meterme en ese lugar”.

La actriz mostró su agradecimiento por este proyecto “estoy agradecida por LIFETIME por este método de soporte para las mujeres, muchas de mis amigas están en eso y la gente está muy interesada en estas historias porque pensamos que podría pasarnos, sentir empatía y gratitud por lo que no vivimos. Siento que intente ser una persona abierta. Ahora siento que a través de mis personajes le permito a la gente conectar, que es lo más importante”.

En sus propias palabras la recomendación sobre esta película es que “está muy bien dirigida, los actores son excelentes y la historia de amor dentro de todo está muy buena, creo que dirán esto no puede ser verdad, pocas veces se encuentra algo así, una película muy profunda con un resultado fascinante”.

Teri Hatcher aprovechó para contar que participara en dos películas de navidad y externó que ama esa época, “es son fechas hermosas, tengo mi pueblito de navidad así que espero hacer más películas”.