¿Neta?, ¿está el PAN en riesgo de desaparecer?

TRAS LA PUERTA DEL PODER Roberto Vizcaíno

Con 21 senadores de 128, 72 diputados federales de los 500 con que cuenta San Lázaro y 4 y medio gobernadores de los 32 en el país (el de Durango fue en alianza con PRI), así como decenas de presidencias municipales y diputados locales, que en los hechos lo colocan como la segunda fuerza política nacional, luego de Morena, la dirigencia del PAN y sus principales cuadros dramatizan y aseguran que su partido está en vías de la aniquilación.

Para “tirarse al piso” y convocar a asambleas reformadoras internas de salvación, acuden a un análisis autocrítico realizado a petición de Jorge Romero, quien a su llegada a la presidencia de Acción Nacional, hace 4 meses, creó la Secretaría de Planeación y Gestión Estratégica bajo la conducción de Armando Tejeda, quien encontró que el PAN enfrenta:

– Una identidad doctrinal y programática confusa.

– Falta de profesionalización en estrategias electorales.

– Candidaturas poco preparadas.

– Distribución ineficiente de recursos.

– Una estructura operativa fragmentada.

– Competitividad limitada en las urnas.

– Gobiernos deficientes que ocasionan castigo electoral.

Y todo eso los coloca en la más grave crisis que han enfrentado desde su fundación en 1939.

¿Cómo se llegó a esta situación?, se preguntaron los sesudos y muy catastróficos analistas del PAN.

“… por un cúmulo de circunstancias… por no poder reconocer a tiempo el impacto del Movimiento (Morena-AMLO) que hace siete años (en 2018) se volvió un tsunami electoral mientras que el PAN se quedó en su zona de confort…”

Recapacitan:

“Hoy debemos rectificar… ese movimiento del tsunami, cada vez tiene menos autoridad moral… iban a acabar con la corrupción, con el crimen organizado y con la inseguridad, y crecer al 6% anual la economía”, concluyen.

Para el senador y ex candidato presidencial panista, exdirigente de Acción Nacional Ricardo Anaya el diagnóstico autocrítico es el inicio de la reorientación y recuperación de su partido.

“Bien por la autocrítica… habla muy bien de la nueva dirigencia del PAN, encabezada por Jorge Romero…”, indica Anaya, quien concluye:

“El PAN tiene que reinventarse o morir… el reconocer el problema es el primer paso para diseñar una estrategia eficaz”, precisa.

El ex candidato presidencial, que en los debates confrontó fuertemente a Andrés Manuel López Obrador, considera que el PAN superará esta circunstancia.

“Vamos a salir con una franca reinvención para llegar unidos, fuertes, a las elecciones de 2027, de 2030, y que podamos estar al servicio de la gente, para que el PAN le sea útil y atractivo a los ciudadanos, y para eso, sin duda, el PAN se tiene que renovar, se tiene que reinventar y yo celebro que el PAN, sin temor, esté reconociendo sus problemas».

Con su análisis autocrítico en mano, Jorge Romero convocó el fin de la semana a un encuentro de su Comisión donde la cúpula blanquiazul decidió ir a la reforma de sus estatutos y de su estrategia a fin terminar con la simulación en procesos administrativos y combatir la débil participación de la militancia.

Es básico, se dijo, ir a una narrativa contundente, clara, motivadora que realmente conecte emocionalmente al partido, sus propuestas, su ideología con sectores clave de la sociedad: jóvenes, mujeres y familias, simpatizantes y reforzar su base electoral.

Y apurar los cambios. La reforma de sus estatutos deberá ser ratificada en una Asamblea Nacional prevista para el segundo semestre del año.

Durante la sesión de la Comisión Permanente se aprobó el restablecimiento de los derechos del ahora diputado Germán Martínez como ex presidente nacional del PAN.

En fin, un reposicionamiento como un partido de oposición que representa una alternativa para el futuro de México.

Vaya, digo yo, una serie de decisiones lógicas en cualquier partido que hoy no está plenamente en el poder, pero que pinta en escenario político. Que no debiera hablar de etapas terminales cuando tiene mucho de dónde cortar para sobresalir.

Andaban “papaloteando”, indica Fernández Noroña

¿Hubo agravio?

No creo. Simplemente aprovechaban que estaban todos juntos y decidieron sacarse la foto.

La ofensa no existió. Ofender requiere de una intención, una motivación que en este caso no se ve. Obviamente, ninguno del grupo quería darle la espalda, ignorar a la presidenta Claudia Sheinbaum a su paso. En todo caso, nadie les avisó que venía la jefa.

Los sorprendidos fueron el líder de Morena en el Senado, Adán Augusto López; Ricardo Monreal, líder de Morena en San Lázaro; Andrés “Andy” López Beltrán, secretario de Organización de Morena: Luisa María Alcalde, dirigente nacional de Morena; Manuel Velasco, senador y dirigente del Verde y el senador Alejandro Esquer, ex secretario particular de AMLO y de los pocos con acceso directo al ex mandatario, más un hombre y una mujer que nadie sabe quiénes son.

El video que se hizo viral por redes, muestra claramente que todos ellos estaban atentos a sacarse su foto grupal cuando la presidenta Sheinbaum les pasó por detrás sin que apenas se dieran cuenta.

Cuando reaccionaron ya la mandataria se había ido.

La escena se asumió como un agravio, cosa que nunca fue. Fue un descuido.

Luego cada uno de ellos subieron una disculpa a sus redes.

Nada grave ni motivo de remoción de sus encargos o de desquite político. Simplemente andaban en la “pendeja”, como dicen en mi barrio bravo.

