Tres gasolinerías de Q. Roo, entre las que venden más caro

Según datos de la Profeco

Los concesionarios abusivos exceden los márgenes de ganancia establecidos

Por redacción DIARIOIMAGEN

Ciudad de México.- La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) ha señalado a tres gasolineras en Quintana Roo por ofrecer precios significativamente altos en sus combustibles, lo que ha generado preocupación entre los consumidores locales. Estas estaciones de servicio han sido identificadas como las más caras en la región sureste, destacando por exceder los márgenes de ganancia establecidos.

Durante la conferencia de prensa de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, realizada en Palacio Nacional, el titular de la dependencia, Iván Escalante Ruiz, detalló que las gasolineras seáladas son las siguientes:

Oxxo Gas: Ubicada en la Carretera Federal Mérida-Cancún, kilómetro 309, esta estación vende diésel al precio más alto de la región, alcanzando los 27.79 pesos por litro.

Oxxo Gas en Playa del Carmen: Reportó la venta de gasolina regular a 25.89 pesos por litro, superando el promedio regional.

Gulf Sureste en Cancún: Ofrece gasolina Premium a 26.95 pesos por litro, posicionándose como una de las más costosas en el estado.

La Profeco ha destacado que sólo el 7% de las estaciones de servicio en Quintana Roo respetan el costo acordado de 24 pesos por litro de gasolina Magna. Este incumplimiento afecta directamente la economía de los consumidores, quienes enfrentan precios elevados en un insumo esencial.

Escalante Ruiz, informó que estas estaciones serán monitoreadas para garantizar que ajusten sus precios conforme a los acuerdos establecidos. Además, se evaluará el impacto de estas medidas en un periodo de seis meses para determinar su efectividad.

Niegan aumento a tarifa de mototaxis en José María Morelos

En medio de rumores difundidos en redes sociales sobre un supuesto aumento en las tarifas de los mototaxis en José María Morelos, el director de Transporte Municipal, José Luis Flota Hernández, ha desmentido categóricamente estas afirmaciones. Según el funcionario, no se ha autorizado ningún incremento en las tarifas, y los precios actuales se mantienen sin cambios.

Y aclaró que las tarifas vigentes son las siguientes: 10 pesos por un servicio normal, 12 pesos para colonias más alejadas y 7 pesos para menores de edad.

El director enfatizó que las redes sociales no son un medio oficial para anunciar cambios en las tarifas y que, hasta el momento, los dirigentes sindicales no han presentado ninguna solicitud formal para un ajuste de precios. Además, recordó que el gobierno municipal no tiene la competencia para modificar las tarifas del transporte público, ya que esta responsabilidad recae en el Instituto de Movilidad de Quintana Roo (Imoveqroo).

El servicio de mototaxis en José María Morelos opera bajo la modalidad de colectivo, lo que significa que los pasajeros pagan de manera individual. Flota Hernández explicó que, aunque la tarifa base es de 10 pesos, el costo total puede aumentar si se transportan varios pasajeros al mismo destino, alcanzando hasta 30 pesos en algunos casos.

En un esfuerzo por mejorar el servicio, se ha anunciado que las 18 agrupaciones de mototaxis en el municipio contarán con un espacio designado para operar durante la Expomor, un evento local importante. Este espacio permitirá el ascenso y descenso de pasajeros directamente en la entrada principal del recinto, facilitando el acceso al evento.