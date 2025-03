Tíla María Sesto presentará sus «50 Sombras Más Oscuras»

El 13 de marzo en el Teatro Silvia Pinal.

Contará con la Bruja Cuchi Cuchi como su invitada especial

Por Isabel Violeta

La standupera Tíla María Sesto presentará su show «50 sombras de Tila Más Oscuras» en el Teatro Silvia Pinal el 13 de marzo a las 19:00 y 21:30 horas. Su invitada de será La Bruja Cuchi Cuchi.

Con su irreverente personalidad, garantiza la risa de los asistentes. Y en entrevista nos contó un poco sobre lo que la llevó a este show “me inspiro en las relaciones íntimas en pareja, siempre trato que la gente se identifique, y ¿en qué más nos podríamos identificar todos, si nos es con las relaciones de cama y la cachondería?, y sobre todo que es algo diferente a lo que Hollywood nos vende”.

Al espectáculo la acompañará abriendo la noche, La Bruja Cuchi Cuchi y sobre ellos dijo “es una muy querida amiga que además es muy talentosa, entonces compartiremos un poco”. Y es que, después de que la invitada ofrezca su espectáculo con algunos bailarines para ambientar, seguirá el monologo de Tila. Pero, al final La Bruja Cuchi Cuchi y Tila escenificarán una escena de las 50 sombras de Gray, muy a su estilo.

Tíla María Sesto es una standupera muy preparada “tengo 19 años haciendo comedia, he estudiado mucho, teatro, locución, doblaje, comedia, me gusta hacer reír a la gente, siempre que hago una producción trato de hacerlo en la mayor capacidad que mi conocimiento me lo permita”.

En sus palabras en este medio de la comedia es difícil mantenerse “la comedia tiene sus altos y bajos, ahora ya hay mucha competencia por esta ola de moda, con los nuevos comediantes y los que ya estaban, lo difícil es buscar un espacio en esto, como los maestros defendiendo su plaza con uñas y dientes”

Aprovechó para contar un poco de sus inspiraciones aclarando “no es lo mismo inspirarte que copiar y la gente se da cuenta, por eso yo trato de inspirarme en muchas cosas y no encasillarme, y mi máxima inspiración era Robin Williams, así como lo es y Jim Carrey, hablando internacionalmente, pues nacionales mis inspiraciones son Adal Ramones y Eugenio Derbez”.

Agregó que le gusta mucho el contenido de Las Alucines y le gustaría en algún momento trabajar con Mario Aguilar, aunque se encuentra en un buen momento disfrutando de su proyecto por lo ahora.

Finalmente, nos invita a no perdernos este espectáculo con esencia yucateca “vayan con los oídos bien lavados y con sus maridos, pues ellos también participarán y aprenderán varias cosillas”.