Turismo deportivo, oportunidad para combatir la percepción de inseguridad

Afectada la imagen de destinos

Eventos servirán como una plataforma para mostrar la verdadera esencia de Playa del Carmen

Por redacción DIARIOIMAGEN

Playa del Carmen.- Playa del Carmen, se prepara para recibir una serie de eventos deportivos internacionales que, según Eduardo Nájera, ex basquetbolista profesional y embajador deportivo de la región, representan una oportunidad única para combatir el estigma de inseguridad que afecta la imagen del destino en el extranjero.

Nájera destacó que estos eventos no sólo atraerán a atletas y espectadores de todo el mundo, sino que también servirán como una plataforma para mostrar la verdadera esencia de Playa del Carmen: un lugar seguro, vibrante y lleno de oportunidades. Según el exjugador de la NBA, la percepción de inseguridad en destinos como Playa del Carmen es desproporcionada y, en muchos casos, injustificada. Comparó la situación con ciudades como Chicago, que enfrentan índices de criminalidad más altos, pero no cargan con el mismo estigma internacional.

Uno de los eventos más esperados es el Tour Mundial de Voleibol de Playa 2025, que tendrá lugar del 26 al 30 de marzo en la playa del Parque Fundadores. Este evento reunirá a 24 equipos varoniles y femeniles de países como Estados Unidos, Japón, Francia y México, entre otros. Además de promover el deporte, el torneo generará una importante derrama económica y atraerá a más de 10,000 espectadores, consolidando a Playa del Carmen como un destino de clase mundial.

Por su parte, Rommel Pacheco, titular de la Comisión Nacional del Deporte (Conade) dio los pormenores de la competencia que permitirá promocionar este destino turístico y generar derrama económica a favor de las comunidades. Destacó que estas competiciones son clave para las duplas participantes, ya que otorgan puntos fundamentales para el ranking mundial, el cual define las clasificaciones al Campeonato Mundial y a los Juegos Olímpicos.

Nájera subrayó la importancia de aprovechar estos eventos para fortalecer la promoción turística en mercados clave como Estados Unidos. Propuso la organización de clínicas deportivas con entrenadores internacionales, lo que no solo mejoraría la percepción del destino, sino que también inspiraría a niños y jóvenes locales a practicar deportes y adoptar un estilo de vida saludable.

Terminan actividades del beisbol en las Ligas Estatales

Rumbo a los Nacionales Conade 2025, se jugaron las finales de la disciplina de beisbol en las Ligas Estatales de la Transformación, mismas que tuvo como escenario el Campo “1 de Septiembre” de Chetumal, donde los conjuntos de Solidaridad en la 13-14 y Benito Juárez en la 15-16, se llevaron el triunfo en sus respectivos enfrentamientos.

Cabe recordar que estas Ligas se realizaron bajo la organización de la Comisión del Deporte de Quintana Roo (Codeq), y tuvieron por objetivo visorear y observar a las y los atletas, que pueden formar parte de las selecciones estatales, brindando así la misma oportunidad a nuestras y nuestros deportistas de la entidad.

En lo que respecta a los resultados, en lo que fue la categoría 13-14 años, la Selección de Solidaridad se alzó con la victoria por pizarra de 11-2 sobre su similar de Othón P. Blanco; en lo que fue encuentro en el que ambos conjuntos ofrecieron un buen espectáculo para las y los aficionados que se dieron cita.

Por otro lado, en la división de los 15-16 años, el conjunto de Benito Juárez se quedó con el primer lugar de la especialidad, tras vencer por pizarra de 10-3 a la escuadra de Othón P. Blanco.

Cabe recordar que la etapa Macro Regional de los Nacionales Conade se llevará a cabo del 20 al 23 de marzo en el vecino estado de Yucatán, donde Quintana Roo buscará concretar su boleto a la etapa final de la máxima justa deportiva del país.