La temporada “spring break” continúa en irremediable picada

Se esperan no más de 30 mil viajeros

Hace una década llegaban a Cancún entre 70,000 y 100,000 jóvenes extranjeros

Por redacción DIARIOIMAGEN

Cancún.- Cancún, era uno de los destinos más emblemáticos para el “spring break”, no obstante, ha registrado una notable disminución en la llegada de turistas durante la temporada 2025. Este fenómeno ha generado preocupación entre los sectores turísticos y económicos de la región, quienes dependen en gran medida de la derrama económica que este evento suele generar.

En años anteriores, Cancún recibía entre 70,000 y 100,000 jóvenes turistas durante el Spring Break. Sin embargo, este año, las cifras han sido considerablemente menores. Según Jesús Almaguer Salazar, presidente de la Asociación de Hoteles de Cancún, Puerto Morelos e Isla Mujeres, la baja afluencia se ha reflejado en una menor ocupación hotelera y una disminución en el movimiento en la zona de antros y centros nocturnos.

Entre otros factores, destacan que el Departamento de Estado de Estados Unidos emitió una alerta de viaje en febrero de 2025, recomendando precaución a los turistas que planean visitar Quintana Roo. Esto ha generado preocupación entre los padres de los jóvenes turistas, quienes han optado por destinos alternativos.

Asimismo, la competencia de otros destinos, y es que lugares como República Dominicana han ganado popularidad entre los spring breakers, ofreciendo paquetes competitivos y una percepción de mayor seguridad. Y a diferencia de años anteriores, Cancún no ha contado con campañas de marketing específicas dirigidas a este segmento de turistas, lo que ha dificultado atraer a los jóvenes visitantes.

La disminución en la afluencia de turistas durante el Spring Break tiene un impacto directo en la economía local. Los hoteles, restaurantes y negocios de entretenimiento han reportado menores ingresos, lo que podría traducirse en pérdidas de empleo y una reducción en la inversión en infraestructura turística.

A pesar de este panorama, Cancún sigue siendo un destino atractivo para el turismo internacional. Sin embargo, la tendencia a la baja en el segmento de spring breakers podría marcar el inicio de una transformación en la oferta turística de la región. Las autoridades locales y los empresarios del sector deberán replantear estrategias para diversificar su mercado y garantizar la sostenibilidad económica del destino, pues este año se esperan no más de 35 mil jovenes sprig breakers en una temporada atípica, reflejando cambios en las preferencias y dinámicas del turismo juvenil.

Hasta hoy registro “Verano Delfín 2025”

El Consejo Quintanarroense de Humanidades, Ciencias y Tecnologías (COQHCYT), que encabeza Cristopher Malpica Morales, invita a las y los estudiantes de licenciatura y posgrado de todas las áreas del conocimiento de las instituciones de educación superior del estado, para participar en la convocatoria “Verano Delfín 2025” que permite impulsar el desarrollo de la ciencia e investigación regional.

El director general del COQHCYT explicó que el propósito de esta convocatoria es fomentar la formación de capital intelectual de alto nivel académico que en el futuro inmediato contribuyan en el desarrollo regional, nacional e internacional.

Este programa destaca el compromiso de su administración para que un mayor número de jóvenes se integren a las convocatorias y mediante ellas ingresen a programas de posgrado nacionales e internacionales.

Las y los estudiantes seleccionados de la convocatoria “Verano Delfín 2025” podrán participar en proyectos de investigación de su interés, recibirán asesoría por profesionales y expertos en la materia con duración de siete semanas en instituciones de educación superior o centros de investigación del país y el extranjero.

La convocatoria se encuentra disponible en el sitio web del COQHCYT y a través del link https://coqhcyt.qroo.gob.mx. El registro y la recepción de expedientes estarán abiertos hasta el 14 de marzo del 2025, con cierre a las 14:00 horas. Los resultados se estarán dando a conocer a partir de mayo en el mismo portal.