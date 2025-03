Homenajean a Javier Bátiz “El Brujo” con ¡Despertador!

En el Teatro De La Ciudad Esperanza Iris

Concierto tributo musical y escénico este 16 de marzo

Texto y fotos Isabel Violeta

A tres meses de su fallecimiento, Javier Bátiz “El Brujo” será homenajeado por maestros, alumnos e invitados especiales el domingo 16 de marzo a las 18:00 horas en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris. La entrada será libre.

La Secretaría de Cultura de la Ciudad de México, a través de la Dirección del Sistema de Teatros y la Escuela de Música del Rock a la Palabra, son los encargados de hacer este evento recordando las aportaciones de una de las leyendas más representativas del rock mexicano.

¡Despertador! Es el nombre que le dieron a este concierto tributo musical y escénico, en el que además de los integrantes de la escuela, participarán como invitados especiales, Juan Santos, Ramón Rodríguez, Jorge Alarcón, Jaco González, Mauricio Tlaxcaltécatl, Pedro Encinas, y la participación especial de Baby Bátiz.

El músico Guillermo Briseño encabezó la conferencia de prensa en la que se dieron los detalles “lo que Bátiz trajo es algo diferente a lo que estaba en el rock, por eso decidí contactar a la escuela para que pudieran participar y que eso no se perdiera. Van a oír su música tocada por estos muchachos y no crean que sonará como estudiantes. Les recomiendo que vengan a la función, me hubiera gustado que viviera Javier y viera como tocan los jóvenes. No nos dedicamos a hacer homenajes peor este lo vale es hecho con todo el corazón”.

El alumno Felipe Rodríguez compartió su sentir “recuerdo cuando Guillermo me dijo un día me encantaría que participaras conmigo, estamos pensando en hacer este homenaje y aquí estoy, tengo la oportunidad de participar en dos canciones porque somos bastantes y queremos dejar nuestro granito a este evento, nos tuvimos que aprender a organizar para ensayar. Serán 18 temas los que se escucharán”.

Al evento también acudió Leonardo Briseño hijo de Guillermo Briseño y dijo “la idea es mostrar la música con lo que trajo Javier, no tocar como él”. Mónica Castillo por su parte comentó “como alumna quiero compartir mi experiencia y es que hemos estado comiendo y viviendo rock, la invitación ha llevado a la escuela a otro nivel, pensaron muy bien en que pudiéramos compartir el escenario con músicos grandes. Estoy muy feliz y es lo que queremos transmitirles”.

Momentos después Guillermo Briseño explicó como escogieron a quien participaría “hubiera sido cruel hacer un concurso, había que ver quien tenía la voluntad, porque todos los que están en la escuela son talentosos, si no, no estarían. Escogerlos no fue fácil, pero no se podía meter a todos”.

Agregando que “no estamos encargados de imitar, aquí estamos cantando como va, respetando el origen y lo más importante que trajo Bátiz. Incluí dos canciones que no cantaba él, pero escuché con él en su casa. Invité a su hermana esperemos que tenga tiempo de venir”.

Para concluir confesó que le escribió un poema a Javier Bátiz “lo leeré completo en el concierto, mientras les dejo el ultimo pedazo: Te llamo despertador, porque eso fue lo que hiciste. Tal vez ni cuenta te diste, por eso te rindo honor, por ser fuerza del temblor que desde el valle a la cumbre estremeció la costumbre. Mas hoy te encuentras en paz, Javier Bátiz ya no estás”.