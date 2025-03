Sigue triunfando “La Mano Peluda: El episodio maldito”

Bajo la dirección de José Manuel López Velarde

En el Teatro Ofelia estremecen a los amantes de lo paranormal

Por Arturo Arellano

«La Mano Peluda, El Episodio Maldito» es una puesta en escena que llega al Teatro Ofelia con una producción en vivo que promete estremecer a su fiel audiencia y a nuevos seguidores de lo paranormal. Durante años, el programa de radio de La Mano Peluda ha cautivado a México con historias aterradoras, testimonios inquietantes y una conexión directa con el más allá; ahora, los amantes del misterio pueden vivir esta experiencia única de forma presencial.

La puesta en escena trae a la vida uno de los relatos más espeluznantes que marcaron la historia del programa, acompañados de una atmósfera envolvente con efectos especiales de sonido y luces, transportando a los asistentes a un mundo de sombras y secretos.

José Manuel López Velarde, director del montaje, comentó “Nos está yendo bien, lo que pasa con la obra es que se va corriendo de voz en voz, cada fin de semana nos ha ido mejor. En un inicio todo surge de la idea abstracta de hacer algo con el tema de ‘La Mano Peluda’, un programa tan arraigado y que la gente tiene en la memoria, que lo recuerdan con temor, pero también con mucho cariño”.

En este escenario, dijo “Buscamos hacer una historia de ficción, sobre el tema de la gente llamando al programa para contar sus historias. Hablé con los productores del programa de radio, les pregunté si tenían las cosas planeadas, si tenían un guion y todos me dijeron que no, que todo era real; aun asi me quedó el gusanito de saber si realmente era verdadero, y de ahí partí para contar esta historia”.

También se interesaron en la historia del hijo y el caso de Josué, que quedó en la segunda y última entrevista que le hizo este conductor a ese personaje y después murió “Aquí es una obra de teatro en la que no se sabe que tanto es ficción y que tanto no lo es, en un recinto donde Jr, hijo de José Ramón encontró un último episodio perdido del programa de su padre. Todo el público tiene auriculares inalámbricos y el 80 por ciento de la experiencia es sonora, escuchan directamente lo que están pasando en escena”.

Reconoció que “primero que nada, me sorprendió esta absoluta seguridad de las personas involucradas en el programa de radio original y que dicen que todo era completamente real, también la penetración del caso Josué que sigue en entrevistas, podcast, a pesar de que ya pasaron cercade 15 años o 20 de ese episodio, pero ahí sigue rondando esta historia esto que se convirtió en leyenda”.

No obstante, no es el único caso de la Mano Peluda que se toca en la obra “Muchos personajes de los episodios aparecen en la obra, como la Oiuja de Katia, el oso de peluche que habló, las botas malditas con sangre. Me parece que en el programa se escucharon alrededor de 5 mil casos y tenemos los más sobresalientes”.

Y aunque concluyó que a nivel personal sigue siendo el escéptico “nuestro equipo de producción si de pronto se sentían angustiados de usar elementos como la estrella de cinco picos, pero yo me mantuve en mi postura de ser el escéptico del grupo”.

La puesta en escena sigue ofreciendo funciones de jueves a domingo Teatro Ofelia.