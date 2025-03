Tony Balardi: Canciones y risas para los migrantes

Con “Si no te vuelvo a ver”

El talentoso humorista lanza su cuarto sencillo musical

Por Arturo Arellano

Tony Balardi, leyenda de la comedia mexicana con más de cinco décadas de trayectoria en el mundo del entretenimiento, ha conquistado al público con su estilo único de humor, que combina carisma, creatividad y ahora canciones originales, con lo que demuestra una gran capacidad para conectar con las audiencias y sobre todo, demuestra vigencia, y una enorme capacidad de adaptación a los nuevos tiempos.

Balardi inició su carrera artística desde muy joven, destacándose en centros nocturnos, teatro, televisión y cine, dejando clara su capacidad para arrancarle sonrisas hasta al hombre más triste del mundo; y en este escenario Balardi hoy se encuentra comprometido a ofrecer un espectáculo en el que fusiona su talento en la comedia, con el lanzamiento de canciones originales, la más reciente de ellas “Si no te vuelvo a ver” dedicada a nuestros paisanos migrantes en Estados Unidos y en el mundo.

En entrevista nos contó “ya llevó cuatro temas, el primero fue ‘Luces cámara, acción’, el segundo ‘Love’, le siguió ‘Quien lo diría’ y la cuarta es esta de ‘Si no te vuelvo a ver’ de un compositor colombiano. Esta canción me encanta porque es un homenaje a los migrantes porque se la rifan bien gacho, saliendo de sus hogares y no hablo solo de los mexicanos sino de los de todo el mundo, y es que, muchos ya ni regresan porque se quedan en el camino o porque hacen otras familias (risas). Entonces va dedicada a ellos que ahora tienen tantas broncas y que a muchos los están regresando obligadamente”.

Reconoce que su vida ha estado cargada de adaptaciones “primero fui actor, luego cambie a comediante, pero en mis shows siempre he cantado, aunque no había sacado temas inéditos, ahora ya solo me falta por lanzar uno de los cinco que tengo listos, el que viene es de Jesús Monarrez, lo cual me da mucho gusto porque los compositores están confiando en mí, también Martín Urieta ya me va a dar una canción, ahí voy luchando, preparándome, estoy estudiando piano, sigo con el solfeo, para ser cada vez mejor”.

Adelanta que “estoy cantando las canciones en mi show y la gente las está aceptando bien, sigo haciendo comedia, porque no voy a cambiar eso, pero meto los temas en el medio, es algo combinado. Estoy inspirado mucho en Raúl Vale, que era comediante, cantante, musico, tocaba muchos instrumentos, yo solo la guitarra, batería y piano. Yo admiro mucho a Raúl Vale, no puedo decir que lo admiraba, porque ya murió, lo admiro porque su talento existe”.

En cuanto a su estilo musical, lo define como balada pop romántica, “Son temas románticos, pero con un mensaje directo, con letras profundas. Creo que hoy muchas personas quieren escuchar cosas románticas, y para las que no, también tendré versiones más movidas, pero respetando los mensajes, las letras”. Los cuatro temas vienen acompañados por sus videos musicales.

Balardí también destacó que “el mundo está lleno de gente haciendo cosas que no deben, pero también hay mucha gente buena, hay de todo. Lo que pasa es que se le pone más atención al escándalo a la nota amarilla, por eso agradezco mucho que le den difusión a lo que estoy haciendo, porque estoy preparando mi nuevo show 2025, totalmente divertido y romántico… diversión, amor y cuchiplanche. Estaré en gira por Estados Unidos y México”.

En cuanto a los cambios en el humor basados en las nuevas formas de pensar, dijo “siempre ha habido críticas, siempre ha habido quien se ofende, pero ¿de qué se pueden ofender? Porque hablas de niños, de gangosos, de señoras, de gays, morenos, güeros, habemos de todo, pero la diferencia es que hoy es muy fácil hacer eco a la gente que se ofende. Por otro lado, también es importante reconocer cuando te equivocas, a mí me pasó en Master Chef, se me fueron las cabras al monte y lo reconocí, cuando llegaron los haters. Entonces es así como se avanza, yo no me pongo a pelear con nadie, y acepto cuando me equivoco”.

Finalmente nos invitó a estar al pendiente de sus redes sociales, donde dará las fechas de sus shows en vivo, asimismo, a escuchar las canciones en plataformas y esperar el lanzamiento de “Una y mil veces” que es el quinto tema de esta primera tanda de lanzamientos.