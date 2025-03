El Rey León volverá a rugir en la cartelera teatral mexicana

Ofrecen función para medios

El estreno oficial será el próximo 20 de marzo con entradas agotadas

El esperado regreso del musical El Rey León a México ha generado una ola de entusiasmo entre los amantes del teatro. Este fenómeno cultural, que ha cautivado a millones de espectadores en todo el mundo, se estrenará el próximo 20 de marzo de 2025 en el prestigioso Teatro Telcel de la Ciudad de México, no obstante, ya han ofrecido una función a medios e invitados espaciales, en la que dejaron ver la grandeza con que este espectáculo regresa a la cartelera teatral mexicana.

Desde su debut en Broadway en 1997, El Rey León ha redefinido el teatro musical con su innovadora puesta en escena, marionetas de tamaño real y una banda sonora inolvidable compuesta por Elton John y Tim Rice. La historia de Simba, un joven león que enfrenta la traición y lucha por reclamar su lugar como rey, resuena con valores universales como la valentía, la amistad y la familia.

La producción mexicana contará con un elenco de lujo, encabezado por Pierre Louis como Simba, quien regresa al papel tras haber sido alternante en la producción de 2014. Majo Domínguez interpretará a Nala, mientras que Carlos Quezada dará vida al villano Scar. La dirección estará a cargo de Julie Taymor, cuya visión artística ha sido clave en el éxito global del musical.

Además, el montaje incluirá talentos internacionales provenientes de países como Sudáfrica, Cuba y Colombia, junto con destacados artistas mexicanos seleccionados tras un riguroso casting de seis meses. Cabe destacar que Pierre Louis y Majo Domínguez, en el regreso de El Rey León a la Ciudad de México, unen sus voces para interpretar una versión acústica de la canción ganadora del Premio de la Academia®️ Can You Feel The Love Tonight, en su versión teatral en español, ¿Puedes sentir el amor?

Para la función a prensa, el Teatro Telcel fue transformado para recrear la atmósfera mágica de la sabana africana. La escenografía, diseñada por un equipo de expertos internacionales, demostró tener el nivel de espectáculo visual impactante, mientras que, la acústica del teatro permite que la música, galardonada con seis premios Tony, te envuelva en una experiencia inolvidable.

Hay que destacar que, la función de prensa e invitados especiales se dio cita Imelda Tuñon, con su hijo, disfrutando, luego de que recuperó la patria potestad del niño. Es el nieto de Maribel Guardia

El anuncio del estreno oficial para el 20 de marzo, ha generado una gran expectación en redes sociales, donde los fanáticos han expresado su emoción por revivir esta obra maestra teatral. Con funciones programadas de miércoles a domingo, El Rey León promete ser uno de los eventos culturales más destacados del año. Y aunque los boletos para las primeras funciones ya están completamente agotados, aún podrás disfrutar del montaje en una larga temporada en el teatro Telcel.

Este regreso no solo celebra los 27 años de éxito continuo de la obra en Broadway, sino que también reafirma su lugar como un referente del teatro musical a nivel mundial. Sin duda, El Rey León está listo para rugir nuevamente en los corazones del público mexicano.

El elenco del musical El Rey León en México para 2025 combina talento nacional e internacional, ofreciendo una experiencia teatral de primer nivel. Pierre Louis como Simba. Majo Domínguez como Nala. Pisano como Mufasa. Carlos Quezada como Scar. Luna Manzanares como Sarabi. Nokulunga Madlala como Rafiki. Sergio Carranza como Pumba. Eli Nassau como Timón. Ariel Bonilla como Zazú. Melissa Cabrera, Antón Diego Matus y Manuel Bermúdez como Shenzi, Banzai y Ed, respectivamente. Además, los roles infantiles serán alternados por jóvenes talentos: Camila García, Ivana Altair y Montserrat Fuentes Cruz como Nala niña. Andrés Ruanova, Dylan Nucamendi y Franco Vera como Simba niño2. Este elenco promete dar vida a la magia de la sabana africana en el Teatro Telcel.