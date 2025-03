Inaugura Mara Lezama Espinosa la Universidad Tecnológica de Tulum

Primera institución de educación superior pública

Cuenta con una capacidad de captar a más de 700 alumnos en cuatro carreras

Tulum.- En un hecho histórico para el desarrollo educativo de Quintana Roo, la gobernadora Mara Lezama Espinosa encabezó ayer la inauguración de la Universidad Tecnológica de Tulum, primera institución de educación superior pública en este municipio.

Durante el evento, la Gobernadora firmó el Nuevo Acuerdo por el Bienestar y Desarrollo de Quintana Roo, con el objetivo de promover una educación integral, garantizar espacios educativos dignos y fomentar la participación de todas y todos los estudiantes en el proceso formativo.

Mara Lezama destacó que esta Universidad es un logro trascendental para los jóvenes de Tulum y zonas aledañas, quienes anteriormente se veían obligados a emigrar para continuar sus estudios o, en muchos casos, truncaban su formación por falta de recursos. “Hoy estamos cumpliendo un compromiso con la juventud quintanarroense”.

“Tenía que llegar una Gobernadora mujer para que les hiciera su Universidad, un sueño largamente esperado. Somos un gobierno humanista con corazón feminista, en el que tenemos el firme compromiso de construir su futuro sin necesidad de abandonar sus hogares. Por eso la importancia de escuchar la necesidad de quedarse en su tierra” expresó la Gobernadora.

Y ante el entusiasmo de las y los estudiantes, Mara Lezama anunció la construcción de un domo, como en mil 109 escuelas que estuvieron sin esta obra tan necesaria para la salud de niñas, niños, adolescentes y jóvenes.

Puntualizó que esta universidad no solo es un espacio de aprendizaje, sino un símbolo de esperanza y oportunidades para que los jóvenes puedan alcanzar sus sueños sin tener que abandonar sus hogares. Pero también los exhortó a alejarse de conductas autodestructivas, de prácticas nocivas que tienen consecuencias; a construirse un futuro prometedor en un destino que hoy abre oportunidades para que la prosperidad compartida se refleje en bienestar social.

La construcción y equipamiento de esta Universidad Tecnológica es resultado de los trabajos realizados por el Instituto de Infraestructura Física Educativa de Quintana Roo (IFEQROO), que encabeza Aldo Castro Jiménez. Se aplicó una inversión de 83.4 millones de pesos en 14 aulas, una sala de conferencia, una cocina, sanitarios, dos laboratorios, sala de maestros, sala de juntas, oficinas administrativas, así como la construcción de la plaza cívica, pórtico principal, instalación de red eléctrica, sistema hidroneumático, sistema de paneles solares y equipamiento en general del edificio.

La obra además recibió el distintivo “Inversión Educativa Verificada – Infraestructura Transparente”, otorgado por el Instituto de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales de Quintana Roo (IDAIPQROO), en reconocimiento a la publicidad y transparencia en el uso de los recursos destinados a este proyecto.

Esta Universidad Tecnológica de Tulum recibirá inicialmente a 126 estudiantes (68 mujeres y 58 hombres), con la capacidad de captar a más de 700 alumnos en cuatro carreras, Gestión y Desarrollo Turístico, Arquitectura, Gastronomía y Contabilidad.

Destaca Mara Lezama el alto valor de los saberes ancestrales mayas

Al celebrarse ayer el Día Internacional de la Artesana y el Artesano, la gobernadora Mara Lezama Espinosa destacó que hoy es un gran día para recordarle y visibilizarle al mundo qué hacen con sus manos, durante un evento en el domo Dos Aguas, de este municipio.

“Hoy es un día también para agradecer la memoria del alma, abrazar con orgullo nuestras raíces, nuestras tradiciones, nuestra historia ancestral que se ha transmitido de generación en generación a niñas, niños, adolescentes, que son portadores de saberes ancestrales”, expresó la titular del Ejecutivo.

Acompañada del presidente municipal de Tulum, Diego Castañón Trejo, Mara Lezama destacó que este gobierno humanista con corazón feminista, ha implementado más de 20 programas para el impulso de la labor artesanal, de cultura alimentaria y turismo de base comunitaria donde participan diversas secretarías de manera transversal, destacando “Artesanas del Bienestar”, “Mujer es Emprender”, “Apoyo a Proyectos de Cultura Comunitaria y Alimentaria”, “Hilando Saberes”.

Además, la gobernadora de Quintana Roo citó proyectos turísticos de base comunitaria, en donde los indígenas son los protagonistas, que se convierten en experiencias bioculturales dentro de marca Maya Ka’an; catálogos para venta en línea a través de plataformas propias y de la plataforma “CorreosClic” que llega a 192 países.

En Quintana Roo hay cerca de 5 mil artesanas y artesanos dedicados a las técnicas de bordado, tejido de bejuco, tallado de madera, urdido de hamacas, joyería con conchas y elementos marinos. Los bordados mayas están reconocidos como “Patrimonio Cultural Inmaterial/Intangible” como entidad única.

Se han constituido las primeras 7 cooperativas artesanales de Quintana Roo con registro de marca. Además, Quintana Roo es el primer estado en brindar apoyo económico a mujeres indígenas, a través de Finabien.

La primera tienda Fonart en el estado está en el Parque del Jaguar, que mantiene una afluencia de más de millón y medio de visitantes al año. Es un escaparate para exponer las maravillosas obras de arte, y se convierte en un símbolo de orgullo y transformación.

Durante el evento, la gobernadora Mara Lezama entregó reconocimientos a las artesanas y artesanos María Benita Dzib Dzib, de la comunidad de San Juan de Dios, bordado a mano; Tirso Dzib Canul, tallado en madera, de la comunidad Sacamucuy; César May Canché, artesano de bejuco, de Hondzonot; María Alide May, de Chanchen Primero, por bordados a mano; Amanda Tah Arana, de Xpichil, por trabajo en textiles; Sara May Canché, bordado a máquina, de la comunidad de Hondzonot, y a Hilario Poot Pech de la comunidad Chanchen Primero.

En este marco, se inauguró la primera tienda Fonart en el estado, la primera a nivel nacional que usará los distintivos “Hecho en México” y “Hecho en Quintana Roo”, que beneficiará a más de 600 maestras artesanas y artesanos al exhibir y vender directamente sus creaciones de alto valor cultural.