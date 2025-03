Alistan primer concurso de crónica Breve “Cristina Pacheco”

Invita Secretaría de Cultura Capitalina

Para honrar la memoria de la emblematica escritora y periodista

Ella se dedicó a contar historias de personajes comunes que construyen la identidad capitalina

La Secretaría de Cultura de la Ciudad de México, mediante la Dirección General de Patrimonio Histórico, Artístico y Cultural, celebran la labor de la destacada periodista y escritora Cristina Pacheco con un concurso de crónica breve nombrado en su honor, que tiene el objetivo de difundir la riqueza de la vida cotidiana de esta ciudad a través de esta forma de creación y expresión artística que también permite mantener viva la memoria histórica.

Las categorías de crónica escrita, en audio, en video, en canción y en historieta, con las subcategorías ilustración, foto y collage, y deberán contar las historias de personas habitantes de la Ciudad de México, los acontecimientos más relevantes del siglo XX y XXI, la formación y transformación de colonias y barrios, así como las comunidades y los personajes que conforman nuestra identidad cultural.

Las crónicas se reciben hasta el 4 de abril de 2025 a los correos electrónicos sc.dgphac.2024.2030@gmail.com y memoriacomunitaria@cultura.cdmx.gob.mx; los resultados serán publicados en la página de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México el lunes 21 de abril de 2025.

Los requisitos son ser personas mayores de 18 años residentes de la Ciudad de México; no encontrarse en el Registro de Personas Deudoras Alimentarias de la Ciudad de México ni en el registro de Personas Agresoras Sexuales de la Ciudad de México; no haber sido premiadas con anterioridad por la composición que presenten; y no entregar crónicas utilizadas en otros concursos.

El Jurado estará integrado por personas con trayectoria en el ámbito de la crónica, así como en música, video y artes visuales. Se otorgarán 10 premios de $5,000.00 a las mejores crónicas, procurando que sean seleccionadas al menos una por categoría y subcategoría, de conformidad con la evaluación que determine el Jurado.

Para consultar las bases y descargar los documentos anexos que deben ser llenados, accede al siguiente enlace: https://www.cultura.cdmx.gob.mx/eventos/evento/conv-cristina-pacheco

Cristina Pacheco fue una leyenda del periodismo mexicano que desarrolló crónicas memorables para retratar el alma de la Ciudad de México. Desde sus primeros pasos en el periodismo en «¡Siempre!» hasta sus icónicos programas «Aquí entre nos» y «Aquí nos tocó vivir», se consolidó como una de las figuras más destacadas de este género literario.

Se convirtió en la voz de la gente, la narradora de historias conmovedoras que reflejan los procesos de transformación y construcción de la capital del país. Con su mirada aguda, su sensibilidad única y un profundo amor por la cultura urbana, supo captar la esencia de los rincones más vibrantes y complejos de la ciudad.

A través de sus palabras, hemos recorrido historias de vida, emociones y memorias, su obra es un archivo de crónicas que nos transportan y que dan forma a la identidad de la Ciudad de México de ayer, hoy y siempre. Su legado periodístico sigue siendo un referente que nos invita a reflexionar sobre lo que somos y lo que nos une.