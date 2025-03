La FGR confirma que sí hallaron restos humanos en rancho de Teuchitlán

Exhibe omisiones de autoridades de Jalisco

Que “no hay elementos suficientes» para determinar que el predio se utilizó como “campo de exterminio”

El titular de la Fiscalía General de la República, Alejandro Gertz Manero, confirmó este miércoles en conferencia de prensa que sí encontraron restos humanos en el Rancho Izaguirre, en Teuchitlán, Jalisco, sin embargo no están definidos técnicamente.

“No hay dictamen concluyente, sí encontraron restos, osamentas, pequeños trozos de osamentas […] el dictamen no nos garantiza la credibilidad y características de esos restos óseos, pero sí los encontraron”, afirmó.

Señaló, además, que algunas identificaciones localizadas en ese lugar corresponden a sicarios integrantes de organizaciones delictivas y que en algunos casos ya han sido detenidos.

Omisiones de la Fiscalía de Jalisco

Gertz Manero dijo que las autoridades del fuero común no realizaron el seguimiento de los indicios, ni el registro e identificación de lo hallado, prendas de vestir y calzado, no se procesaron debidamente los vehículos, de los cuales, tres ya han sido robados.

No se dio vista a la FGR por delincuencia organizada y no se realizó la investigación exhaustiva del lugar, ni la identificación de las huellas. Los servicios periciales del estado de Jalisco no cuenta con información de los restos humanos localizados.

Si se encontraron una serie de osamentas en el Rancho Izaguirre, pero en la información entregada por la Fiscalía de Jalisco, no hay certeza de lo actuado.

Gertz Manero puntualizó que la FGR en coordinación con las autoridades de Jalisco, abrirá a los medios y a las personas que quieran visitar el sitio.

En el momento que esto esté federalizado daremos entrada a todas las denuncias y los testimonios que se realicen en torno al Rancho Izaguirre.

La información que ha recabado la FGR es que hubo una denuncia anónima a la Guardia Nacional, y el informe policial señala que hubo una confrontación cuando acudieron al lugar, y que en razón de ello se detuvo a diez personas. Luego la Guardia Nacional entregó toda la información relacionada con el Rancho Izaguirre a la Fiscalía General de Justicia de Jalisco.

No se hizo la investigación completa de ese inmueble, que era un acto indispensable a partir de la diligencia policial, razón de la necesidad de establecer a quién pertenece la propiedad.

La FGR deberá investigar si fue incompetencia para investigar por parte de las autoridades locales o si se trató de actos de colusión, reconoció Gertz Manero.

Informó que se hará una base de datos genéticos de manera específica para los restos humanos que se localicen o se hayan encontrado en el Rancho Izaguirre.

Lo anterior durante una conferencia de prensa realizada en la delegación metropolitana de la FGR en la Ciudad de México, donde dio avances de las investigaciones realizadas por personal de la institución federal han arrojado

NOTA 2