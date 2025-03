Fin de la fiesta brava en la Ciudad de México

Avala el Congreso corridas de toros sin violencia

Ahora, en el espectáculo taurino el animal no será sacrificado, ni lesionado

Entre protestas de empresarios, ganaderos, toreros y trabajadores de la fiesta brava, el Congreso local aprobó en lo general y en lo particular las reformas a las leyes de Protección y Bienestar Animal y para la Celebración de Espectáculos Públicos en la Ciudad de México, con lo que los legisladores de todos los partidos pusieron fin a la fiesta brava tradicional y avalaron que las corridas de toros se realicen sin violencia, en las que el animal no será sacrificado.

La iniciativa, impulsada por la jefa de Gobierno capitalina, Clara Brugada, fue avalada en lo general y en lo particular. Este dictamen busca establecer un modelo de corridas donde no se cause daño físico a los animales, manteniendo la esencia del espectáculo sin actos violentos.

Entre las modificaciones realizadas al documento, se acordó que el tiempo máximo de actuación para cada toro o novillo sea de 15 minutos. La propuesta inicial de Clara Brugada contemplaba un límite de 10 minutos, pero fue ajustado tras las discusiones en el Pleno. Asimismo, se estipuló que, al término de la corrida, los toros deberán ser devueltos a su ganadería o propietario, garantizando su integridad.

Además, se prohíbe expresamente el uso del rejón, que debe estar incluido dentro de objetos punzantes que provocan heridas, lesiones o la muerte del toro o novillo. Refrendó que es el inicio del fin de la tauromaquia y el maltrato animal.

Previo a la votación, decenas de activistas y defensores de derechos animales se reunieron frente al monumento a Juárez. Desde ahí marcharon hacia el Congreso CDMX, donde expresaron su rechazo a las corridas de toros, incluso bajo este nuevo formato sin violencia.

La movilización se vio demorada aproximadamente dos horas debido a enfrentamientos verbales y amenazas por parte de simpatizantes de la tauromaquia. Arturo Berlanga, director de AnimaNaturalis en México, declaró que los grupos pro-taurinos intentaron ingresar al recinto legislativo.

Mientras, las organizaciones que impulsaron la iniciativa ciudadana con carácter preferente para prohibir las corridas de toros marcharon desde el Hemiciclo a Juárez al Congreso y al llegar corearon ¡Sí se pudo!, ¡sí se pudo! y ¡Ya cayó, ya cayó, esa plaza ya cayó!

Clara Brugada se congratula

Sobre el tema, la jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, se congratuló por la aprobación en el Congreso local de las corridas de toros sin violencia, con lo que se da cumplimiento a la establecido tanto en la Constitución capitalina como en la federal, para el bienestar animal.

Subrayó que no se acaba con la fiesta taurina, sino que se transforma acorde con los tiempos. Dijo que los empresarios podrán continuar con esta industria, cumpliendo con lo que hoy dice la ley.

Industria millonaria que suma 120 mil empleos en CDMX

Con la prohibición de la violencia en las corridas de toros en la capital del país se atenta contra esta industria en la Ciudad de México, sector que emplea a 40 mil personas de manera directa y 80 mil de forma indirecta, según empresarios, quiene señalaron que llevarán la defensa legal del ruedo a los tribunales para evitar lo que consideran “la muerte lenta” de la tauromaquia en la capital del país.

“El pago de impuestos derivados de la tauromaquia representa 816 mil 900 millones de pesos a nivel nacional. Es un indicador clave que se vería afectado», expresó César Cantoral, representante legal de Tauromaquia Mexicana, Capítulo Ciudad de México, que subrayó que la fiesta brava tiene un impacto económico que va más allá de la Monumental Plaza de Toros México.

“No solo están los trabajadores de la Plaza México, como boleteros o vendedores de alimentos y bebidas. También dependen de la tauromaquia los banderilleros, monosabios, picadores, matadores y novilleros, quienes tienen un régimen especial y no son empleados directos, pero viven de la fiesta brava”, explicó.

Por su parte, Mariano del Olmo, representante de la Asociación Mexicana de Empresarios Taurinos, destacó que esta industria genera alrededor de 40 mil empleos directos y 80 mil indirectos, beneficiando a sectores como restaurantes, comercios y pequeños negocios en torno a la Plaza México.

Cantoral agregó que la derrama económica no solo impacta a los empleados de la Plaza México, sino también a comerciantes cercanos, cuyas familias dependen de la actividad taurina.

Defensa legal de la fiesta brava

Para evitar estas afectaciones económicas y preservar la tauromaquia como “un aporte cultural”, César Cantoral anunció que el sector taurino llevará su lucha “hasta donde tope”.

“No tienen facultades para legislar en esta materia”, sostuvo, al asegurar que, tras la reforma constitucional de diciembre de 2024, la protección animal y el equilibrio ecológico pasaron a ser competencia federal.

“El gobierno local invadió una esfera competencial que corresponde a la Federación, porque impulsó esta reforma antes de que se expidiera la Ley General en la materia, la cual está prevista en la reforma constitucional y debe ser emitida por el Congreso de la Unión en mayo de este año”, explicó Cantoral.

Subrayó que cualquier normativa estatal o local debe ajustarse a la futura Ley General en materia de protección animal, lo que demostraría que la reforma aprobada en la Ciudad de México carece de bases legales y constitucionales.

Una vez aprobada por el Congreso capitalino, se espera que la nueva norma sea publicada este miércoles en la Gaceta Oficial. Ante su inminente entrada en vigor, Cantoral anunció que el sector taurino recurrirá a instancias judiciales para impugnar la medida.

«Una vez publicada en la Gaceta de la Ciudad de México, se tienen 30 días para promover un amparo indirecto ante los tribunales federales. El principal argumento será la falta de facultades del Congreso de la Ciudad para legislar sobre este tema», detalló.

Además del amparo, existe la posibilidad de que gobernadores de estados con gran tradición taurina, como Aguascalientes, Tlaxcala, Jalisco y Zacatecas, promuevan acciones de inconstitucionalidad para frenar la aplicación de la norma, señaló el litigante.